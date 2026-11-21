Ca să plătești facturile și ratele la timp, pune toate plățile într-un singur calendar, cu scadența fiecăreia, și setează alerte înainte de termen. După plată, verifică atât tranzacția executată, cât și soldul afișat de furnizor sau creditor: o plată doar programată nu este încă încheiată.

Adună facturile, contractul de chirie, graficul ratelor, abonamentele și asigurările, inclusiv plățile care nu vin în fiecare lună. Ai nevoie și de codurile de client sau numerele contractelor, ca să poți identifica fiecare plată.

Cum faci calendarul plăților

Trece fiecare plată pe un rând. Notează suma, dacă este fixă sau se schimbă, scadența, codul de client ori numărul contractului și felul în care plătești. Citește fiecare factură nouă înainte să păstrezi data din calendar. La curent și gaze, scadența trebuie să apară pe factură; pentru chirie, rate și abonamente, verifică și contractul sau notificările. Alege un calendar pe hârtie sau pe telefon și pune alerte înaintea scadențelor. Folosește același loc pentru toate plățile, ca să vezi și zilele în care se adună mai multe. Notează când ai programat plata și verifică apoi dacă a fost executată. Păstrează dovada și marchează plata încheiată după ce verifici și soldul la furnizor sau creditor.

Model de copiat pentru fiecare plată:

Plata: ___; cod client sau contract: ___; sumă: ___ lei, fixă sau variabilă.

Scadența: ___; alerta: ___; data programată pentru plată: ___.

Plata executată la: ___; dovada: ___; soldul verificat la: ___.

Când programezi plata

Nu există un număr de zile potrivit pentru toate plățile. Poți lăsa, ca măsură de prudență, între 3 și 5 zile lucrătoare până la scadență, mai ales pentru un transfer bancar obișnuit. Acesta nu este un termen impus de lege; verifică în contract și în aplicația băncii când se execută plata.

Pentru o sumă fixă poți folosi o plată programată. Dacă alegi plata automată a unei facturi care se schimbă lunar, citește factura înainte, verifică limita stabilită și banii din cont. Verifică dacă plata automată este activă înainte să te bazezi pe ea: ING Bank spune, de exemplu, că pornirea ei poate dura până la 5 zile lucrătoare, iar un transfer obișnuit trimis după ora-limită poate fi prelucrat în ziua bancară următoare.

Ce verifici la fiecare plată

Termenul și urmările întârzierii nu sunt aceleași pentru toate facturile. Tabelul arată unde cauți data și ce faci dacă plata nu ajunge la timp.

Plata Scadența de verificat Dacă întârzii Apă și canalizare Factura: 15 zile de la emitere Verifică restanța și cere operatorului suma de plată, inclusiv eventualele penalități. Căldură Factura: 15 zile de la emitere După pragul legal de 30 de zile de la scadență se datorează penalități. Cere operatorului soldul. Curent Data de pe factură Citește restanțele, dobânzile și măsurile trecute pe factură; contactează furnizorul. Gaze Factura și contractul Dobânzile urmează condițiile contractului; poți cere furnizorului un plan de plată în tranșe. Chirie Contractul Verifică urmările scrise în contract și cere proprietarului, în scris, o altă dată dacă ai nevoie. Telefon, internet, televiziune Factura și contractul Pot apărea penalități sau suspendarea serviciului, conform contractului; cere furnizorului soldul. Credit de consum Contractul și graficul ratelor Dobânda de întârziere se calculează la creditul restant, nu la întregul credit. Contactează creditorul.

Cât poate costa întârzierea

Pentru serviciile comunitare de utilități publice, art. 42 din Legea nr. 51/2006 stabilește plata în 15 zile de la emiterea facturii și penalități dacă aceasta rămâne neachitată 30 de zile după scadență. Penalitățile se calculează din ziua următoare scadenței, inclusiv pentru ziua plății, și nu pot depăși valoarea facturii. Factura se emite cel târziu pe 15 ale lunii următoare serviciului prestat; pentru apă și canalizare, art. 30 din Legea nr. 241/2006 cere și înscrierea datei emiterii și a scadenței pe factură.

Cota folosită la aceste penalități este dobânda fiscală de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, stabilită la art. 174 alin. (5) din Codul de procedură fiscală. La o factură de 1.000 de lei, de exemplu, achitată integral la 40 de zile după scadență, calculul este 1.000 × 0,02% × 40 = 8 lei. Plata ajunge la 1.008 lei, dacă nu s-a achitat nimic între timp; penalitățile nu pot depăși cei 1.000 de lei ai facturii din exemplu.

Operatorul poate opri aceste servicii comunitare după ce trec 45 de zile din momentul primirii facturii, dacă anunță oprirea cu 5 zile lucrătoare înainte. După plată, serviciul se reia în cel mult 3 zile, iar utilizatorul suportă costurile de întrerupere și reluare. Nu folosi calculul de mai sus automat pentru curent, gaze, abonamente sau rate.

La creditele de consum, OUG nr. 50/2010 limitează dobânda pentru întârziere la creditul restant și, dacă sunt prevăzute în contract, la alte sume restante. Totalul dobânzilor penalizatoare nu poate depăși partea de credit restantă. Suma depinde de restanță, de dobânda din contract și de regula de numărare a zilelor folosită acolo, astfel că nu se poate calcula doar din valoarea ratei. După 90 de zile consecutive de restanță, creditorul poate cere plata anticipată a creditului rămas.

Ce faci dacă nu ajung banii

Compară scadențele apropiate și urmările întârzierii din tabel înainte să alegi ce plătești. Contactează furnizorul sau creditorul înainte de termen, spune ce sumă poți plăti și când, apoi cere în scris un plan de plată în tranșe ori mutarea datei. La gaze poți negocia un astfel de plan; simpla cerere nu schimbă scadența.

Dacă banii au ieșit din cont, dar factura apare restantă, compară codul de client și numărul facturii cu cele din ordinul de plată. Trimite dovada furnizorului și cere trecerea sumei pe factura corectă; nu repeta imediat plata. Pentru o reclamație privind un credit de consum, creditorul trebuie să răspundă în cel mult 30 de zile de la înregistrare.

Întrebări frecvente

Ce se întâmplă dacă scadența cade într-o zi nelucrătoare?

Art. 2.554 din Codul civil mută sfârșitul unui termen care cade într-o zi nelucrătoare la sfârșitul primei zile lucrătoare următoare. Verifică totuși factura, contractul și ziua în care banca execută plata.

Ce fac dacă nu am primit factura?

Verifică aplicația furnizorului și poșta electronică, apoi cere o copie și confirmarea soldului. Păstrează cererea și răspunsul; faptul că nu ai găsit factura nu șterge automat datoria.

Pot contesta o factură fără să o plătesc?

La telefon, internet și televiziune, contractul și procedura furnizorului stabilesc dacă suma contestată poate rămâne neplătită până la răspuns. ANCOM spune că, de obicei, ai 30 de zile din ziua emiterii ca să contești factura, dar trebuie să verifici termenul din contract; poți cere și o factură cu detalii, care trebuie să îți fie dată în cel mult 5 zile lucrătoare.

Pot muta scadența după ziua de salariu?

Poți cere furnizorului sau creditorului altă dată, dar schimbarea depinde de acceptul lui. Treci noua zi în calendar numai după ce primești confirmarea scrisă ori apare în contract sau într-o notificare.

Unde reclam o problemă cu apa sau alt serviciu comunitar?

Trimite mai întâi reclamația operatorului și păstrează numărul de înregistrare. Din 1 octombrie 2026, ANRSC primește petiții prin formularul de pe site, prin poștă sau depuse fizic; documentele trimise pe alte căi nu sunt luate în considerare.

Surse verificate la 21 noiembrie 2026: Legea nr. 51/2006; Legea nr. 241/2006; Codul de procedură fiscală; OUG nr. 50/2010; Codul civil; Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei; Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații; Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice; informațiile ING Bank România despre plăți.