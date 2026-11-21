Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, prin Decizia nr. 13/2026 din 9 noiembrie, că o casă de pensii nu poate schimba după propria apreciere ce scrie într-o adeverință pentru fostele grupe de muncă. Hotărârea contează pentru foștii lucrători din termocentrale pe cărbune și din unități de extracție a cărbunelui, deoarece recunoașterea anilor lucrați le poate schimba vârsta de pensionare.

Adeverința emisă de fostul angajator sau de cel care îi păstrează legal arhiva trebuie luată în considerare, dar poate fi verificată dacă există suspiciuni că încadrarea în grupa I sau a II-a s-a făcut cu încălcarea legii. Decizia Înaltei Curți nu acordă automat pensie și nu face ca orice fost salariat încadrat într-o grupă de muncă să se poată pensiona la 52 de ani.

Cine poate folosi adeverința pentru anii lucrați înainte de 2001

Hotărârea privește activitățile de producție, întreținere și activitățile asemănătoare din termocentralele pe cărbune și din unitățile de extracție a cărbunelui. Legea se referă la personalul implicat direct în folosirea utilajelor și procedeelor specifice acestor activități, nu la toți angajații unei astfel de unități.

Pentru munca prestată înainte de 1 aprilie 2001, anii pot fi socotiți ca lucrați în condiții speciale dacă activitatea se încadrează în categoria prevăzută de lege și fusese încadrată atunci în grupa I sau a II-a. În 2021, această categorie de lucrători a fost introdusă în vechea lege a pensiilor; în 2022, legea a permis luarea în calcul, în condițiile ei, și a perioadelor lucrate înainte de aprilie 2001.

Înalta Curte a lămurit cum trebuie tratate mențiunile din adeverințe prin Decizia nr. 13/2026, dată în dosarul nr. 1084/1/2026 la cererea Colegiului de conducere al Curții de Apel Brașov. Decizia este obligatorie, potrivit regulii din Codul de procedură civilă invocate de instanță.

Pensia la 52 de ani cere și anii de contribuții prevăzuți de lege

Legea pensiilor în vigoare, nr. 360/2023, prevede o reducere de 13 ani a vârstei obișnuite de pensionare pentru persoanele care au 25 de ani recunoscuți în locurile de muncă vizate. Ele trebuie să îndeplinească și cerința privind stagiul complet de cotizare contributiv, adică anii pentru care au fost plătite contribuții la pensie.

Astfel, o persoană a cărei vârstă obișnuită de pensionare este de 65 de ani poate ajunge la 52 de ani numai dacă are stagiul complet cerut și îi sunt recunoscuți cei 25 de ani în activitățile prevăzute de lege. Scăderea de 13 ani nu este o regulă pentru orice muncă încadrată cândva în grupa I sau a II-a. Adeverința poate dovedi o perioadă de muncă, dar nu înlocuiește celelalte condiții pentru pensie.

Când poate casa de pensii verifica adeverința

Dacă suspectează că încadrarea într-o fostă grupă de muncă nu a respectat legea, casa de pensii poate cere angajatorului sau deținătorului legal al arhivei actele pe baza cărora a fost eliberată adeverința. Pentru perioadele vizate, acestea sunt documente întocmite înainte de 1 aprilie 2001.

Dacă la verificare se vede că încadrarea nu a respectat legea sau dacă actele cerute nu sunt aduse, perioada contează la vechimea pentru pensie. Munca din acea perioadă este însă considerată făcută în condiții normale. În acest caz, ea nu aduce reducerea vârstei de pensionare aferentă condițiilor speciale.

Refuzul poate fi contestat în 45 de zile

Persoana care nu are trecută întreaga perioadă în carnetul de muncă poate cere adeverința fostului angajator sau deținătorului legal al arhivei. Dacă o casă teritorială de pensii nu îi recunoaște perioada, motivul trebuie urmărit în decizia de pensie comunicată solicitantului.

Decizia poate fi contestată în 45 de zile de la comunicare, la instanța din zona domiciliului solicitantului, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice. O decizie necontestată în acest termen devine definitivă.