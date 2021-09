Creștere spectaculoasă a pieței de factoring la jumătatea anului. Nivelul atins este 2,8 miliarde euro

Asociația Română de Factoring (ARF) a realizat și în 2021 studiul semestrial al pieței de factoring din România, raportând o creștere spectaculoasă, de aproximativ 25%, față de aceeași perioadă a anului trecut, totalul creanțelor gestionate prin astfel de structuri ajunâand 2,8 miliarde de euro.

Cercetarea ARF are la bază date oferite atât de membrii ARF (bănci si IFN-uri), dar și estimări ale Asociației cu privire la restul jucătorilor din piață.

“Inclusiv în criza generată de pandemie, factoringul este unul dintre produsele la care apelează companiile din toate domeniile de activitate. Aceasta datorită valorii adăugate pe care o aduce, prin comparație cu produsele standard de creditare pe termen scurt, atât companiilor, cât și finanțatorilor, într-o perioadă de incertitudine. Astfel, printre factorii care au condus la creșterea înregistrată în piața de factoring, se numară faptul ca mulți operatori economici au vrut sa evite o posibilă creștere a riscului de neîncasare sau chiar insolvență în economie in 2021 și au ales să își protejeze stabilitatea financiară prin accesarea unor facilități de factoring fără regres, prin intermediul cărora să își asigure riscul de neîncasare de la clienți. În același timp, companiile mari au adoptat pe o scară din ce în ce mai extinsă strategia de protejare a portofoliului de furnizori prin oferirea de soluții de factoring revers”, declară Bogdan Roșu, președinte ARF.

În ceea ce privește cel mai bine reprezentate sectoare, la nivelul factorigului intern, volumele realizate de sectorul FMCG au cea mai mare pondere din total, de aproximativ 22%, în valoare absolută însemnând aproximativ 550 milioane de euro. Pe locul doi, cu o pondere de 16%, se află sectorul Auto-Utilaje-Echipamente, valoarea creanțelor provenite din acest sector și gestionate în factoring depășind, la mijlocul anului, valoarea de 360 milioane de euro. Pe locul al treilea, cu o pondere de 15% și un nivel absolut de aproximativ 350 milioane euro, se regăsește domeniul IT&C.

În timp ce factoringul intern a înregistrat un avans de 25%, atingând aproximativ 2,35 miliarde euro în prima jumatate a anului, volumul creanțelor derulate prin factoring de import a crescut cu 26%, iar cel de export cu aproximativ 19%. „Avansul volumelor de factoring la export a fost stimulat de creșterea cererii pe piețele occidentale, în primul rând din Germania, cele mai relevante sectoare ramanand Metale, Chimicale, Reciclare (50% din total creante derulare prin factoring de export) și Auto (19.5%)”, menționează Bogdan Roșu.

În rândul companiilor care au accesat finanțări prin factoring intern si de export în 2021, cele mai mari volume au fost derulate de cele cu cifra de afaceri cuprinsă între 5 și 50 de milioane de euro (39%), aceeași pondere înregistrând și companiile cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro. Companiile cu un nivel al afacerilor sub 5 milioane de euro au cesionat restul de 22% din volumul creanțelor cesionate în factoring, reducându-și contribuția față de anul precendent. Unul din motivele acestei evoluții ar putea fi orientarea companiilor din acest segment, dar și a finanțatorilor, către soluții pe termen scurt standard, susținute prin programul IMM Invest. „Din păcate, până la data acestui comunicat, conform informațiilor publice, nu am identificat date conform cărora programul de stat dedicat factoringului, IMM Factor, să fi fost implementat de finanțatori, ca urmare a unor prevederi ce il fac, pe de o parte, mai putin interesant decat IMM Invest pentru companii (e.g. acoperirea în mai mică măsură a costurilor), dar și a unor elemente tehnice care, în opinia profesioniștilor în factoring, necesită ajustare pentru a reflecta structura de derulare a produsului, elemente care, până la acest moment nu au fost preluate de legiuitor în documentația relevantă”, menționează Bogdan Roșu.

Asociația Română de Factoring – zece ani de performanță in beneficiul economiei românesti

Rezultatul ARF la zece ani de la înființare: o piață matură, de peste cinci miliarde de euro anual

Zece ani de eforturi susținute pentru promovarea activității de factoring, care a fost nu doar „plasă de siguranță” pentru vremuri dificile, dar a devenit și un motor de creștere pentru mii de companii românești. Asta aniversează Asociația Română de Factoring (ARF), organizația care și-a propus să schimbe percepții și mentalități în mediul de business, aducând în atenția pieței și oferind informații complete despre avantajele oferite de factoring față de celelalte produse de finanțare clasice. Cifrele demonstrează clar eficienta mesajului și impactul pozitiv asupra activității companiilor: dacă în 2010, înainte de înființarea ARF, piața de factoring era estimată la 1,8 miliarde de euro, în 2020 aceasta a ajuns la nu mai puțin de cinci miliarde de euro. Evoluția spectaculoasă a sectorului, pe lângă strategia de comunicare a asociației și a membrilor săi în mediul de business (care a avut în centrul ei avantajele factoringului), este și o consecință a profesionalismului tuturor băncilor și IFN-urilor care activează în această piață și care și-au asumat codul de etică și de bune practici adoptat de ARF.

“Asociația Română de Factoring a susținut și a promovat instituțiile financiare care oferă servicii de factoring în perioade în care acestea a trebuit să facă față provocărilor economice sau legislative. Totuși, marele merit al ARF consider că este popularizarea serviciului de factoring în România, un demers de pe urma căruia are de câștigat întreaga economie. Dacă, la început, despre beneficile factoringului știau multinaționalele sau, mai bine spus, cei care au folosit un asemenea instrument în străinătate, acum a devenit o soluție la care apelează numeroase IMM-uri locale. Prin urmare, putem spune că avem acum o piață matură, pe deplin pregătită să sustina dezvoltarea economiei românești, atât în etape de creștere, cât și de încetinire a economiei”, a declarat Bogdan Roșu.

„Piața de factoring și-a arătat pe deplin potențialul și în pandemie, când numeroase companii au avut nevoie, mai mult că oricând, de soluții de finanțare. Serviciile de factoring au avut un rol determinant în supraviețuirea multor business-uri românești și în revenirea rapidă la nivelul afacerilor dinaintea pandemiei. Așa cum știm, factoringul este un instrument cât se poate de flexibil și de accesibil, așa că a putut rezolva multe din problemele legate de cash-flow precum si de portofoliul de clienti. În același timp, factorii din România s-au adaptat la perioada dificilă și au făcut eforturi pentru a oferi unui număr cât mai mare de clienți cele mai bune variante, asumându-și astfel riscuri și costuri suplimentare, data fiind incertitudinea legată de evoluția economiei în contextul Covid. Așa se explică consolidarea pieței din 2020, dar și rezultatele obținute în prima jumătate a acestui an”, spune Bogdan Roșu.

Studiul privind piața de factoring la nivelul primelor 6 luni din 2021 a fost derulat de catre IPSOS Interactive Services in conformitate cu regulile Codului International de Cercetare de Piata si Sociologica ICC/ESOMAR, in studiu fiind inclusi membrii ARF Access Financial Services IFN SA, Banca Comercială Română S.A., BRD – Groupe Societe Generale S.A., Banca Transilvania S.A., EximBank, IFN Next Capital Finance S.A., ING Bank Romania S.A., Intesa Sanpaolo Bank, Patria Bank, Raiffeisen Bank S.A., Unicredit Bank S.A., precum si alte institutii financiare non-membre.

Mai multe informații legate de factoring și de activitatea ARF gasiți pe www.asociatiadefactoring.ro.