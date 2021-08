Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri își consolidează poziția la nivel european, pentru a promova și susține interesele antreprenorilor și ale mediului de afaceri din România.

Evoluția FNGCIMM din ultima perioadă, influențată în principal de implementarea programului IMM INVEST ROMANIA și a Subprogramului AGRO INVEST, promovate de către Guvernul României în vederea susținerii antreprenorilor afectați de pandemia Covid 19, a fost remarcată și la nivel european. Partenerii instituționali din cadrul Asociației Europeane a Instituțiilor de Garantare (AECM), ce au o viziune de ansamblu la nivel european, au transmis aprecieri deosebit de favorabile pentru activitatea depusă și pentru rezultatele înregistrate.

„Este extraordinar ceea ce ați realizat împreună cu echipa FNGCIMM și dorim să vă felicităm pentru impresionantul dvs. succes. Prin modul cum ați condus compania, ați demonstrat fără nicio urmă de îndoială, rolul esențial pe care îl joacă instituțiile de garantare, nu doar în vremuri normale, dar mai ales în timp de criză.“, au declarat dl.Bernhard Sagmeister, președinte și dna. Katrin Sturm, secretar general al AECM, în mesajul comun de felicitare transmis dlui Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.

La rândul său, directorul general al FNGCIMM, transmite:“Suntem foarte onorați și încântați să primim recunoașterea eforturilor și a rezultatelor noastre din partea conducerii Asociației Europene a Instituțiilor de Garantare. Suntem în egală măsură motivați de cele 28.750 IMM-uri care au accesat un număr record de 35.471 garanții, în mai puțin de un an și jumătate, în valoare de 17.836.451.515 lei, care au susținut credite de 21.741.581.940 lei. Rezultatele activitatii FNGCIMM, doar in anul 2021, reflectă o creștere de 13 % a profitului față de nivelul obținut anul trecut, cu o valoare de 58,575,002 lei. Aceste rezultate record se datorează parteneriatului dintre FNGCIMM, Guvernul României și antreprenorii români. Am convingerea că alături de AECM, vom promova cu mai multă intensitate la nivel european interesele IMM-urilor din România și vom putea contribui, ca partener activ la elaborarea politicilor europene dedicate susținerii mediului antreprenorial.”

Cele mai importante teme de interes urmărite de AECM privesc reglementările privind ajutorul de stat relevante pentru schemele de garantare din cadrul pieței interne UE, programele europene de sprijin și cerințele prudențiale. Prin vocația sa de reprezentare politică, AECM promovează interesele membrilor săi în fața instituțiilor europene – Comisia Europeană, Parlamentul și Consiliul European, precum și în fața organismelor financiare instuționale, cum ar fi Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Mondială, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Despre AECM

Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare (AECM) este cel mai important organism de promovare a instrumentelor și a programelor de garantare la nivel european, format din 47 de membri, din 30 de țări europene. Instituțiile membre promovează standardele şi principiile europene și beneficiază de rezultatele demersurilor întreprinse de asociație pe lângă instituțiile europene și internaționale. În același timp, AECM servește ca platformă pentru schimbul de bune practici privind aspectele operaționale ale activității membrilor săi.

La jumătatea anului 2020, membrii AECM au avut un volum total de garanții în portofoliu în valoare de aprox. 259 miliarde Euro.

Despre FNGCIMM :

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, având ca unic acționar statul român, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.