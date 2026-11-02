În primele nouă luni din 2026, o locuință cumpărată prin credit ipotecar a costat în medie 105.080 de euro, iar împrumutul a fost de aproape 75.000 de euro, potrivit cifrelor Ipotecare.ro, platformă folosită de AI POINT S.R.L. Pentru cumpărători, diferența indică bani de pregătit pe lângă credit, dar nu reprezintă avansul cerut fiecăruia de bancă.

Diferența dintre cele două medii este de aproximativ 30.000 de euro. În aceleași date, venitul mediu a fost de 10.183 de lei pe cerere de credit, nu pe persoană: aproximativ 40% dintre cereri au inclus și venitul unui al doilea solicitant.

De ce diferența de 30.000 de euro nu este un avans obligatoriu

Prețul și creditul sunt medii calculate pentru locuințele din analiza brokerului. Suma împrumutată este, la rândul ei, rotunjită la „aproape 75.000 de euro”. Diferența dintre medii nu spune cât a plătit din banii proprii fiecare cumpărător.

Ca termen de comparație, ING indică un avans minim de 15% din preț pentru creditul său ipotecar standard. La o locuință de 105.080 de euro, 15% înseamnă 15.762 de euro. Acesta este doar un calcul la prețul mediu din analiza brokerului, nu avansul plătit de cumpărătorii cuprinși în ea. Pe lângă partea din preț neacoperită de credit, cumpărătorul are de luat în calcul și costurile creditării.

Unde prețul și împrumutul au fost mai mari

În datele Ipotecare.ro pentru primele nouă luni din 2026, București-Ilfov și Transilvania au avut prețuri medii apropiate, de peste 121.000 de euro. În Muntenia, prețul mediu a fost puțin peste 90.000 de euro. Valorile aproximative ale creditelor nu permit calcularea unui aport propriu exact pentru fiecare regiune.

Regiune Preț mediu, euro Credit mediu, euro București-Ilfov 122.062 puțin peste 86.000 Transilvania 121.619 aproape 84.000 Banat aproape 108.000 aproape 76.000 Dobrogea circa 103.000 circa 75.000 Oltenia 100.003 aproape 70.500 Muntenia puțin peste 90.000 66.005

Venitul de pe cerere poate cuprinde două persoane

Venitul mediu pe cerere a fost de aproape 12.000 de lei în București-Ilfov, aproape 11.500 de lei în Dobrogea și aproximativ 10.500 de lei în Transilvania, potrivit brokerului. În celelalte regiuni, mediile au fost între 9.000 și 10.000 de lei. Aceste sume nu trebuie citite ca salarii ale unui singur cumpărător, deoarece o parte dintre cereri au avut și un al doilea solicitant.

Peste 84% dintre dosarele analizate au vizat cumpărarea unui imobil, iar aproape 16% refinanțarea unui credit existent. Pentru comparație, Ipotecare.ro spune că în 2025 a prelucrat aproximativ 27.500 de simulări și a intermediat peste 600 de credite ipotecare; simulările nu reprezintă numărul cumpărătorilor din primele nouă luni ale lui 2026.

Ce costuri apar pe lângă avans în exemplul unei bănci

ING publică un exemplu pentru un împrumut de 320.000 de lei pe 22 de ani, cu avans de 36%, diferit de minimul de 15% indicat pentru produs. Pentru acest exemplu, banca arată un comision de analiză de 900 de lei, evaluarea apartamentului de 600 de lei, care poate ajunge la 803 lei, și înscrierea ipotecii de 100 de lei plus 0,1% din suma împrumutată. La închiderea creditului, radierea ipotecii costă 75 de lei.

Mai apar asigurarea obligatorie a locuinței, de 130 de lei pe an în exemplu, asigurarea facultativă de 0,10% din suma asigurată pe an și asigurarea de viață indicată la 0,35% pe an, calculată lunar la suma rămasă de plată. Pot exista și costuri de cont. Acestea sunt condițiile exemplului ING, nu costuri identice la toate băncile.

Pentru produsul său, ING cere venit lunar net cel puțin egal cu salariul minim, contract de muncă pe perioadă nedeterminată, minimum un an de muncă și cel puțin șase luni la actualul angajator. Banca poate accepta cel mult un al doilea solicitant eligibil. Exemplul de credit și costurile publicate pentru el sunt valabile până la 30 noiembrie 2026.