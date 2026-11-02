Pentru un credit Noua Casă în 2026, solicitantul trebuie să nu aibă o locuință sau să dețină cel mult una sub 50 mp, cumpărată în afara programului, și să fie acceptat de o bancă participantă. Avansul minim este de 5% pentru o locuință de cel mult 70.000 de euro sau de 15% pentru una nouă ori consolidată cu preț între 70.001 și 140.000 de euro; pe lângă avans, trebuie pregătiți bani pentru depozitul cerut de program și pentru cheltuielile cumpărării.

Hotărârea Guvernului nr. 371 din 4 mai 2026 a alocat garanțiilor statului un plafon național de 500 de milioane de lei, până la 31 decembrie 2026. Înainte de antecontract, cumpărătorul are de confirmat la banca aleasă suma pe care o poate împrumuta, încadrarea locuinței, costurile și disponibilitatea garanțiilor.

Cine poate cumpăra o locuință prin program

Beneficiarul trebuie să fie persoană fizică, să cumpere o singură locuință în România, înscrisă în cartea funciară, și să fie împrumutatul băncii. La data cererii, poate să nu dețină nicio locuință sau să aibă cel mult una, cumpărată în afara programului, cu suprafață utilă sub 50 mp. Cine a folosit deja Prima Casă ori Noua Casă nu poate folosi facilitatea încă o dată, conform condițiilor FNGCIMM pentru beneficiari.

Locuința trebuie să aibă certificat energetic A, B sau C. Este considerată nouă ori consolidată dacă lucrările au fost recepționate cu cel mult cinci ani înainte de cererea de credit; dacă au trecut mai mult de cinci ani, intră în categoria locuințelor vechi. Banca verifică separat veniturile, datoriile și propriile condiții de creditare, astfel că îndeplinirea regulilor programului nu garantează aprobarea creditului.

Cât este avansul și cât poate acoperi creditul

La un preț de cel mult 70.000 de euro, pentru locuință veche, nouă sau consolidată, avansul minim este 5%. Creditul poate ajunge la cel mult 66.500 de euro, echivalent în lei, iar statul poate garanta până la 50% din credit.

La un preț între 70.001 și 140.000 de euro, numai pentru locuință nouă sau consolidată, avansul minim este 15%. Creditul poate ajunge la cel mult 119.000 de euro, echivalent în lei, iar statul poate garanta până la 60% din credit.

Creditul se acordă în lei. Pentru praguri, echivalentul în euro se stabilește după cursul BNR din data antecontractului. Potrivit normelor din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, suma împrumutată este limitată de procentul din preț, plafonul programului și evaluarea locuinței; banca poate aproba și mai puțin, în funcție de venituri.

De exemplu, la o locuință nouă de 100.000 de euro, 15% din preț înseamnă un avans minim de 15.000 de euro, echivalent în lei. Restul de 85.000 de euro s-ar încadra sub plafonul de 119.000 de euro. Dacă evaluarea stabilește însă o valoare de 80.000 de euro, creditul nu poate depăși acea valoare: cumpărătorul ar avea nevoie de cel puțin 20.000 de euro din banii proprii, nu de 15.000, iar aprobarea depinde în continuare de bancă.

O locuință nouă de peste 140.000 de euro poate fi cumpărată prin program numai dacă partea care depășește suma maximă finanțabilă este plătită din bani proprii. Propunerea votată de Senat la 26 octombrie 2026 pentru un avans de 5% în cazul unor beneficiari sub 35 de ani nu se aplică la 2 noiembrie 2026. Pentru locuințele noi sau consolidate din intervalul 70.001-140.000 de euro rămâne avansul de 15%.

Ce bani trebuie pregătiți pe lângă avans

Avansul nu este tot bugetul necesar înainte de cumpărare. Pentru locuința nouă de 100.000 de euro din exemplu, cumpărătorul pornește de la 15.000 de euro pentru avans sau de la cel puțin 20.000 de euro dacă evaluarea este de 80.000 de euro. La această sumă se adaugă plățile de mai jos, care nu au un total identic la toate băncile și locuințele.

Depozitul blocat la bancă este egal cu dobânda aferentă primelor trei rate. Rămâne blocat până la plata integrală a creditului și nu produce dobândă.

Dobânda creditului este variabilă: indicatorul IRCC plus marja fixă a băncii, de cel mult două puncte procentuale. Oferta BCR pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026 indică IRCC de 5,57%; cu marja maximă, dobânda este de 7,57% pe an. Rata lunară și suma depozitului depind de creditul final în lei și de calculul băncii.

Comisionul de gestionare a garanției este de 0,15% pe an din suma rămasă garantată de stat, în 2026, conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 400/2026, aplicabil din 15 aprilie. La un credit de 100.000 de lei, de exemplu, cu garanție de 50%, suma garantată este inițial 50.000 de lei, iar 0,15% din ea înseamnă 75 de lei pentru un an. Comisionul scade odată cu soldul garanției.

Dacă locuința nu este încă terminată și este nevoie de o promisiune de garantare, se plătește și un comision pentru analiză: 0,15% pe an din valoarea promisiunii, calculat pentru cât timp aceasta este valabilă.

Asigurarea obligatorie a locuinței costă 130 de lei pe an pentru construcțiile de tip A sau 50 de lei pentru cele de tip B, potrivit PAID România. Se adaugă asigurarea facultativă, evaluarea, notarul, înscrierile în registre și eventualele costuri ale contului. Pentru actele încheiate în program, normele notariale prevăd reducerea cu 30% a onorariilor, cu excepțiile din normă.

Costul evaluării diferă după bancă și locuință: Exim Banca Românească indică, de exemplu, 636 de lei pentru apartament și 890 de lei pentru casă, precum și 88,40 lei pentru înscrierea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară. Înainte de antecontract, banca poate da costurile aplicabile cererii concrete și un calcul al ratei lunare pentru suma și durata dorite.

Ce acte sunt necesare

Pentru analiza creditului, banca cere cererea de credit, actele de identitate și acordurile pentru verificarea veniturilor și a datoriilor. Dacă venitul nu este raportat la ANAF, poate cere acte care îl dovedesc. Pentru locuință, poate solicita actul de proprietate al vânzătorului, documentația cadastrală, dovada înscrierii în cartea funciară, antecontractul, evaluarea și certificatul energetic.

După aprobarea creditului, banca trimite la FNGCIMM cererea de garantare împreună cu actele cerute de program:

actele de identitate ale beneficiarilor și, după caz, ale soților;

declarația pe propria răspundere despre locuințele deținute și folosirea anterioară a programului;

antecontractul de vânzare-cumpărare;

extrasul de carte funciară emis cu cel mult 15 zile înainte de cererea de garantare;

certificatul energetic care arată clasa A, B sau C;

după caz, promisiunea de creditare și acordul Ministerului Finanțelor pentru o locuință finanțată anterior prin program.

Banca poate cere în plus documente fiscale, acte privind imobilul și polițele de asigurare. Lista exactă, veniturile acceptate, condițiile de vechime în muncă și limitele de vârstă trebuie confirmate la banca participantă înainte de semnarea antecontractului.

Pașii de la prima verificare până la cumpărare

Se verifică dreptul de a folosi programul, prețul și vechimea locuinței, înscrierea ei în cartea funciară și certificatul energetic. Se cere băncii o verificare preliminară a veniturilor, suma posibilă a creditului, lista actelor și a costurilor. Tot atunci se confirmă disponibilitatea garanțiilor din plafonul programului. După verificarea preliminară, se semnează antecontractul și se pregătesc actele locuinței. Banca analizează cererea și face evaluarea. După aprobarea creditului, banca trimite cererea de garantare la FNGCIMM. Cumpărătorul poate cere băncii numărul cererii pentru a urmări stadiul ei. După aprobarea garanției, se semnează contractele de credit, garantare, ipotecă și vânzare-cumpărare. Plata către vânzător se face potrivit contractului.

Conform OUG nr. 50/2010, banca trebuie să comunice în scris aprobarea sau refuzul în cel mult 30 de zile de la depunerea dosarului complet și nu mai târziu de 60 de zile de la cererea de credit. La primirea cererii și a actelor necesare, trebuie să dea o dovadă datată, semnată și cu număr de înregistrare.

Ce se întâmplă dacă dosarul nu trece de verificări

Un dosar marcat „Invalidat” de FNGCIMM nu este un credit refuzat. Fondul îl trimite înapoi băncii pentru completări sau corecturi, de pildă când lipsesc acte, sunt expirate ori greu de citit sau datele au fost introduse greșit. După retrimitere, analiza se reia.

Dacă banca refuză creditul, solicitantul poate cere răspunsul scris și motivul concret, apoi poate verifica o altă bancă participantă. Pentru o problemă cu banca, se depune mai întâi o reclamație scrisă la aceasta. După 30 de zile fără răspuns sau dacă răspunsul nu rezolvă problema, consumatorul se poate adresa gratuit CSALB; procedura durează cel mult 90 de zile. Pentru o petiție care privește FNGCIMM, instituția indică adresa [email protected].

Întrebări frecvente

Există o vârstă maximă pentru Noua Casă?

Programul nu are o limită proprie de vârstă. Banca poate însă stabili condiții legate de vârsta solicitantului și de momentul ultimei rate.

Poate aplica o persoană dacă soțul sau soția a folosit Prima Casă?

Soțul care nu a folosit programul poate fi beneficiar dacă îndeplinește condițiile. Cel care l-a folosit poate avea doar rol de garant sau coplătitor, dacă banca acceptă.

Poate fi cumpărată o locuință neterminată?

Programul permite o promisiune de creditare însoțită de o promisiune de garantare, valabilă cel mult 18 luni. Banca trebuie să confirme dacă oferă această variantă și ce acte cere.

Poate fi închiriată locuința?

Da, dar proprietarul are nevoie mai întâi de acordul băncii, apoi de acordul scris al Ministerului Finanțelor.

Poate fi vândută locuința înainte de cinci ani?

Programul impune o interdicție de vânzare în această perioadă. Vânzarea este posibilă dacă împrumutul este rambursat integral sau dacă îl preia o persoană eligibilă, cu acordurile necesare.

Ce se întâmplă cu ipoteca după plata integrală a creditului?

Banca trimite FNGCIMM cererea și actele pentru radierea ipotecii. FNGCIMM indică un termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării pentru emiterea acordului.

Surse verificate la 2 noiembrie 2026: FNGCIMM, pagina și ghidul Noua Casă; Guvernul României, Hotărârea nr. 371/2026 și normele programului; Ministerul Finanțelor, Ordinul nr. 400/2026; ANPC, OUG nr. 50/2010; Ministerul Justiției, normele notariale; PAID România, asigurarea obligatorie; BCR și Exim Banca Românească, condițiile și costurile afișate; CSALB, regulile de soluționare a litigiilor; Senatul României, votul din 26 octombrie 2026.