Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) estimează că salariul mediu va pierde 3,3% din puterea de cumpărare în 2026 față de 2025. Pentru angajați, asta înseamnă că salariile ar urma să crească, în medie, mai încet decât prețurile.

Este o estimare pentru media întregului an, nu o pierdere deja înregistrată de fiecare salariat. În prognoza din octombrie 2026, CNSP estimează o creștere de 4,8% a salariului mediu, atât înainte, cât și după taxe. Prețurile ar urma să crească, în medie, cu 8,4% față de 2025.

Un salariu rămas la 3.000 de lei ar pierde mai mult din puterea de cumpărare

Scăderea estimată de 3,3% privește salariul mediu, despre care CNSP presupune că va crește în lei. Nu este procentul care se aplică automat fiecărui salariu.

De exemplu, dacă un angajat primește 3.000 de lei net pe lună atât în 2025, cât și în 2026, iar prețurile cresc cu media anuală prognozată de 8,4%, cei 3.000 de lei din 2026 ar cumpăra cât aproximativ 2.768 de lei la prețurile medii din 2025. Calculul este 3.000 împărțit la 1,084. Diferența este de circa 232 de lei din puterea de cumpărare, adică aproximativ 7,7%.

Angajatul din exemplu ar primi în continuare 3.000 de lei în cont. Pierderea ar fi în ceea ce poate cumpăra cu ei, nu o reținere din salariu.

În primăvară era estimată o pierdere mai mică

În prognoza din mai 2026, CNSP estima o scădere de 1,9% a puterii de cumpărare a salariului mediu pentru acest an. Atunci anticipa o creștere de 5,8% a salariului mediu net și o scumpire medie de 7,9%.

Noua estimare pentru salariul mediu net în 2026 este de 5.517 lei pe lună, față de 5.571 de lei în prognoza din mai. Pentru salariul mediu înainte de taxe, suma estimată a coborât de la 9.217 la 9.131 de lei pe lună.

CNSP a ridicat și estimarea scumpirilor măsurate la sfârșitul anului, de la 5,3% la 6,4%. Aceasta compară prețurile de la sfârșitul lui 2026 cu cele de la sfârșitul lui 2025; cifra de 8,4% compară mediile celor doi ani.

Salariile și prețurile deja măsurate acoperă luni diferite

În august 2026, salariul mediu net a fost de 5.688 de lei, iar cel înainte de taxe, de 9.497 de lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Suma netă a fost cu 132 de lei, sau 2,3%, sub cea din iulie, dar cu 5,6% peste cea din august 2025. INS a consemnat atunci a paisprezecea lună la rând în care salariul mediu a pierdut din puterea de cumpărare față de aceeași lună a anului precedent.

Pentru septembrie 2026, INS a raportat prețuri cu 6,6% peste cele din septembrie 2025 și cu 5,4% peste cele din decembrie 2025. Scumpirea medie din ultimele 12 luni a fost de 9,2%. Acestea sunt date pentru luni deja încheiate; scăderea de 3,3% rămâne prognoza CNSP pentru media întregului an 2026.

Prognoza vede o scădere a economiei în 2026

CNSP estimează acum că economia României va scădea cu 0,4% în 2026, după ce în mai anticipa o creștere de 0,1%. Pentru 2027, instituția estimează că salariul mediu va câștiga 0,4% din puterea de cumpărare. Și această cifră este o prognoză, nu o majorare stabilită pentru salariile angajaților.