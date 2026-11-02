În 2026, ești asigurat fără să plătești separat contribuția la sănătate (CASS) dacă te încadrezi într-una dintre categoriile prevăzute de lege, între care copiii, gravidele și pensionarii cu pensii de cel mult 3.000 de lei pe lună. Verifici dacă apari ca asigurat în sistemul CNAS, iar dacă nu apari, depui la casa de sănătate actele care îți dovedesc dreptul.

Scutirea pentru o categorie nu înseamnă că toate veniturile tale sunt scutite. De pildă, salariul unei gravide sau al unui student rămâne supus CASS.

Cine este asigurat fără plata CASS

Articolul 224 din Legea nr. 95/2006 stabilește categoriile asigurate fără plata contribuției. Tabelul arată condiția și precizarea care poate schimba suma de plată sau actul necesar.

Cine Condiția Ce mai trebuie știut Copiii și tinerii Copii până la 18 ani; tineri până la 26 de ani în situațiile de studii prevăzute de lege Un salariu sau o activitate pe cont propriu poate aduce CASS de plată. Tinerii proveniți din protecția copilului În situațiile prevăzute de lege Scutirea nu acoperă automat veniturile din muncă. Gravidele și lăuzele În timpul sarcinii și după naștere, în perioada de lăuzie Dacă nu apar în sistem, prezintă adeverința medicală; lăuzele adaugă certificatul de naștere al copilului. Persoanele cu handicap Pentru veniturile acordate în baza Legii nr. 448/2006 Certificatul de încadrare dovedește categoria. Alte venituri pot avea CASS. Bolnavii oncologici Incluși în programe naționale de sănătate, fără venituri pentru care datorează CASS Includerea în program se dovedește cu adeverința medicului curant sau coordonator. Pensionarii Pentru fiecare pensie lunară de cel mult 3.000 de lei La o pensie mai mare, CASS se calculează numai pentru partea de peste 3.000 de lei. Persoanele private de libertate Inclusiv anumite persoane reținute sau cazate în centre speciale Încadrarea se dovedește la casa de sănătate dacă persoana nu apare în sistem. Victimele traficului de persoane În condițiile prevăzute de lege Încadrarea se dovedește la casa de sănătate dacă persoana nu apare în sistem. Voluntarii din serviciile de urgență Pentru această categorie de voluntari Încadrarea se dovedește la casa de sănătate dacă persoana nu apare în sistem. Donatorii de celule stem Pentru categoria prevăzută de lege Prezintă adeverința Registrului Național dacă nu apar în sistem. Prestatorii casnici Nu sunt deja asigurați și preschimbă cel puțin 85 de tichete în bani Pentru a rămâne asigurați, preschimbă minimum 85 de tichete lunar.

Pentru prestatorii casnici, regula celor 85 de tichete este în Legea nr. 111/2022. Calitatea de asigurat începe când solicită preschimbarea numărului cerut de tichete.

Când un alt venit aduce CASS de plată

Un elev sau student din categoria scutită plătește CASS dacă obține venituri din salarii, activități independente ori activități agricole. La fel, sarcina, handicapul sau pensionarea nu șterg contribuția datorată pentru un alt venit. Pentru salariați, angajatorul calculează și reține CASS de 10% din salariul brut.

Pentru fiecare drept de pensie care depășește 3.000 de lei lunar, Codul fiscal aplică procentul de 10% numai părții de peste prag. La o pensie brută de 4.500 de lei, de exemplu, baza este 4.500 minus 3.000, adică 1.500 de lei; CASS reținută este 10% din 1.500, adică 150 de lei pe lună. Potrivit Legii nr. 141/2025, regula se aplică veniturilor din pensii aferente perioadei 1 august 2025-31 decembrie 2027.

Veniturile din chirii, investiții, drepturi de autor, asocieri, activități agricole și alte surse se adună pentru stabilirea pragului anual. Pentru veniturile din 2026, treptele sunt:

Venituri de la 24.300 de lei: bază de 24.300 de lei și CASS de 2.430 de lei.

Venituri de la 48.600 de lei: bază de 48.600 de lei și CASS de 4.860 de lei.

Venituri de la 97.200 de lei: bază de 97.200 de lei și CASS de 9.720 de lei.

Aceste praguri folosesc salariul minim de 4.050 de lei valabil la 1 ianuarie 2026. Majorarea lui la 4.325 de lei de la 1 iulie nu schimbă pragurile aferente veniturilor din 2026. Activitățile independente au reguli distincte: baza anuală maximă este de 291.600 de lei, iar CASS maximă este de 29.160 de lei.

Ce se schimbă pentru părinți și veterani

O femeie însărcinată sau lăuză poate fi asigurată fără plata contribuției pentru această calitate. Concediul de creștere a copilului și cel de acomodare au altă regulă: persoana rămâne asigurată, dar din indemnizație se reține CASS de 10%. Această schimbare se aplică de la 1 august 2025.

De la aceeași dată, veteranii de război și ceilalți beneficiari ai unor legi speciale rămân asigurați, însă CASS se reține din drepturile bănești primite prin acele legi. Nici șomerii și beneficiarii venitului minim de incluziune nu mai sunt în categoriile scutite pentru veniturile respective.

Soțul, soția și părinții fără venituri proprii nu mai sunt asigurați gratuit prin persoana care îi întreține, din 1 septembrie 2025. Pentru fiecare dintre ei, persoana care îi întreține poate opta pentru plata CASS prin Declarația unică.

Cum verifici și dovedești dreptul

Verifici dacă apari ca asigurat pe siui.casan.ro/asigurati/, introducând CNP-ul și codul de validare. Dacă apari, furnizorul medical îți poate verifica statutul electronic. Cardul de sănătate sau adeverința de asigurat pot servi și ele ca dovadă, după caz. Dacă nu apari, depui documentele care dovedesc încadrarea la casa de asigurări de sănătate. Plata voluntară a CASS se declară la ANAF, nu la casa de sănătate.

O gravidă prezintă actul de identitate și adeverința medicală. O lăuză adaugă certificatul de naștere al copilului. Pentru handicap se prezintă certificatul de încadrare, pentru donarea de celule stem, adeverința Registrului Național, iar pentru includerea într-un program național de sănătate, adeverința medicului curant sau coordonator. Pentru celelalte categorii, la casa de sănătate se depun actele care dovedesc situația în care se află persoana.

Cât plătești dacă nu ești scutit

Dacă nu ai venituri și nu intri într-o categorie asigurată fără plată, poți opta pentru CASS prin Declarația unică depusă la ANAF. Pentru opțiunea făcută în 2026, contribuția este de 2.430 de lei: 10% din șase salarii minime de câte 4.050 de lei. Plătești 607,50 lei la depunerea declarației și 1.822,50 lei până la 25 mai 2027 inclusiv.

Calitatea de asigurat începe la depunerea declarației și durează 12 luni. Aceleași sume se aplică în 2026 pentru fiecare soț, soție sau părinte fără venituri pentru care persoana care îl întreține alege să plătească.

Întrebări frecvente

Sunt însărcinată și lucrez. Mi se mai oprește CASS din salariu?

Da. Angajatorul reține 10% din salariul brut; calitatea de gravidă nu transformă salariul într-un venit scutit.

Am plătit CASS voluntar și apoi am intrat într-o categorie scutită. Se schimbă suma?

Nu. Dacă intri în categoria scutită mai târziu, în același an, contribuția datorată prin opțiunea făcută anterior nu se recalculează.

Sunt într-un program național de sănătate, dar nu am cancer. Primesc toate serviciile medicale?

Nu automat. Dacă nu ai venituri pentru care datorezi CASS, primești serviciile programului și serviciile de bază legate de acordarea lor, până la vindecare, nu întregul pachet pentru orice altă problemă medicală.

Dacă nu sunt asigurat, pot primi îngrijiri medicale?

Da, prin pachetul minimal, care include urgențe, servicii pentru boli cu potențial epidemic, urmărirea sarcinii și lăuziei, planificare familială și prevenție. Acesta nu este același lucru cu pachetul de bază al unei persoane asigurate.

Surse verificate la 2 noiembrie 2026: Legea nr. 95/2006; Codul fiscal; Legea nr. 141/2025; Legea nr. 111/2022; normele CNAS privind dovada calității de asigurat; Casa Națională de Asigurări de Sănătate; Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș; materialele ANAF privind CASS în 2026; hotărârea privind salariul minim din 2026.