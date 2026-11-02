Nu există o sumă care să spună tuturor dacă au strâns suficienți bani pentru vârsta și salariul lor. Poți începe prin a calcula cât valorează bunurile și banii tăi după scăderea datoriilor, apoi poți compara rezultatul cu un reper orientativ bazat pe vârstă și pe venitul brut anual al gospodăriei.

Reperul nu îți spune câți bani poți folosi mâine și nici dacă vei avea destul la pensie. Pentru aceste întrebări trebuie să te uiți separat la banii disponibili și la cheltuielile pe care le ai.

Cum calculezi ce ai după scăderea datoriilor

Valoarea bunurilor și a banilor rămași după scăderea datoriilor se numește avere netă. Folosești valorile de la data calculului: pentru locuință, o estimare a valorii ei de piață, nu prețul plătit când ai cumpărat-o. Locuința intră la bunuri, iar suma rămasă din creditul ipotecar intră la datorii.

Iată un exemplu de gospodărie din România. Sumele sunt alese pentru a arăta calculul, nu pentru a descrie cât are o familie obișnuită.

Ce notezi Valoare, lei Unde intră Locuință 500.000 Bunuri Depozite 60.000 Bunuri Investiții 40.000 Bunuri Mașină 30.000 Bunuri Credit ipotecar rămas 320.000 Datorii Datorie pe card 10.000 Datorii

Adună valorile bunurilor și banii deținuți. În exemplu, totalul este de 630.000 de lei. Adună sumele rămase de plătit din credite și celelalte datorii. Totalul din exemplu este de 330.000 de lei. La ipotecă folosești soldul datoriei de acum, nu toate ratele viitoare adunate. Scade datoriile din bunuri și bani. Rezultatul este 630.000 minus 330.000, adică o avere netă de 300.000 de lei. Calculează separat ce bani ai putea folosi repede. Dacă depozitele din exemplu pot fi retrase și achiți acum datoria de pe card, rămân 50.000 de lei din depozite, înaintea altor plăți. Nu scazi întreaga ipotecă din acești bani, fiindcă ea nu este de achitat integral acum.

Cei 300.000 de lei nu se află în cont. O mare parte a averii nete este legată de casă și de mașină. Nici investițiile nu trebuie tratate automat ca bani disponibili imediat: timpul și costul vânzării lor pot fi diferite. Aceasta este deosebirea dintre averea netă totală și averea pe care o poți transforma repede în bani.

Ce rezultat dă formula vârstei și venitului

În cartea „The Millionaire Next Door”, publicată în 1996, Thomas J. Stanley și William D. Danko au propus un reper: vârsta înmulțită cu venitul anual brut al gospodăriei, apoi rezultatul împărțit la 10. Venitul brut înseamnă banii câștigați înainte de taxe, din toate sursele gospodăriei, fără moșteniri. Nu folosi salariul net primit lunar.

La un venit brut al gospodăriei de 7.000 de lei pe lună, de exemplu, venitul anual este de 84.000 de lei. Pentru vârsta de 40 de ani, calculul este 40 × 84.000 ÷ 10, deci reperul este de 336.000 de lei. Averea netă de 300.000 de lei din exemplul de mai sus este cu 36.000 de lei sub acest reper.

Formula a fost gândită în principal pentru americani care lucrau, aveau între 25 și 65 de ani și câștigau anual cel puțin 50.000 de dolari. Autorii numeau favorabil un rezultat de cel puțin două ori mai mare decât reperul și nefavorabil unul de cel mult jumătate. Aceste etichete nu sunt praguri legale, ținte obligatorii pentru o familie din România sau un calcul al banilor necesari la pensie.

Când comparația te poate induce în eroare

Creditul ipotecar reduce averea netă cât timp există o sumă de rambursat. Dacă locuința din exemplu ar avea aceeași valoare, dar gospodăria nu ar avea ipotecă, averea netă ar fi de 620.000 de lei, după scăderea datoriei de pe card. Aceasta este doar o comparație a celor două bilanțuri, nu o sumă care ar apărea în cont.

Formula nu ajustează reperul pentru copii, concedii de îngrijire, șomaj sau alți ani fără venit. Dacă partenerii au vârste diferite, alegerea unei vârste schimbă rezultatul, iar formula nu oferă un reper unic pentru această situație. Averea netă a gospodăriei poate fi totuși calculată și urmărită de la un an la altul fără o astfel de comparație.

Un rezultat peste reper nu arată dacă gospodăria poate plăti facturile sau face față unei cheltuieli neașteptate. O rezervă pentru urgențe înseamnă bani păstrați pentru astfel de cheltuieli ori pentru pierderea venitului. Mărimea ei depinde de situația fiecăruia, nu de o sumă universală; averea netă poate fi mare chiar când această rezervă este mică.

Ce urmărești de la un an la altul

Refă bilanțul în aceeași perioadă a fiecărui an, folosind din nou valorile de atunci ale bunurilor și soldurile datoriilor. Notează separat averea netă totală, banii pe care îi poți folosi repede, suma din conturi și datoriile rămase. Autoritatea americană pentru piața de capital recomandă actualizarea anuală a bilanțului personal.

Compară și ce a produs schimbarea. O datorie mai mică sau bani adăugați în cont nu înseamnă același lucru cu o valoare estimată mai mare a casei. Dacă venitul brut crește, crește și reperul dat de formulă, chiar dacă averea netă a crescut între timp.

Întrebări frecvente

Ce înseamnă o avere netă negativă?

Înseamnă că datoriile sunt mai mari decât valoarea bunurilor și a banilor deținuți. Poți avea totuși bani în cont; notează-i separat de totalul datoriilor.

Intră pensia privată în averea netă?

Poți urmări soldul individual al pensiei private ca bun pe termen lung, nu ca bani disponibili imediat. Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, suma acumulată depinde de contribuții și de rezultatul investițiilor.

Adaug și pensia publică pe care o voi primi?

Nu o trece ca sold aflat acum într-un cont personal. În calculul statistic al averii gospodăriilor, Eurostat exclude drepturile de pensie publică.

Cum tratez o moștenire în formula din carte?

Autorii exclud moștenirile din venitul anual și tratează separat averea moștenită când fac comparația cu reperul. Un bun moștenit rămâne însă un bun pe care îl deții și intră în bilanțul averii tale nete totale.

Surse verificate la 2 noiembrie 2026: Thomas J. Stanley și William D. Danko, „The Millionaire Next Door”; U.S. Securities and Exchange Commission; Federal Reserve Bank of Dallas; Financial Industry Regulatory Authority; Autoritatea de Supraveghere Financiară; Eurostat; Consumer Financial Protection Bureau.