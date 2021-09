Patru școli din medii dezavantajate au fost dotate cu echipamente smart classroom, în cadrul proiectului VIITORUL E LA ȘCOALĂ, derulat de JA România și Metropolitan Life

Junior Achievement (JA) România și Metropolitan Life au dat startul celei de-a doua etape a proiectului VIITORUL E LA ȘCOALĂ, dedicat dezvoltării școlilor din medii dezavantajate.

și au dat startul celei de-a doua etape a proiectului dedicat dezvoltării școlilor din medii dezavantajate. Patru școli din Bacău, Dâmbovița, Gorj și Hunedoara au început anul școlar cu echipamente educative smart classroom, care oferă acces la resurse online și digital interactive.

Odată cu începerea noului an școlar, JA România reia activitățile din proiectul VIITORUL E LA ȘCOALĂ, derulat alături de Metropolitan Life. Acestea au rolul de a susține dezvoltarea școlilor și elevilor din medii dezavantajate.

În perioada septembrie-decembrie 2021, în etapa a doua a proiectului, peste 4.000 de elevi aflați în etapa de tranziție de la gimnaziu la liceu vor participa la activități care să îi ajute să își definească propriile interese și abilități și să își formeze o înțelegere personalizată a conceptului de succes personal – adaptat intereselor lor și bazat pe stabilirea de obiective și acțiuni.

Startul activităților din această etapă a fost marcat printr-o festivitate online care a reunit elevi, profesori și voluntari Metropolitan Life dornici ca, prin împărtășirea de exemple și experiențe personale și profesionale, să inspire tinerii și să îi ajute să realizeze proiecții pentru viitorul lor, ținând cont de influența educației și de rolul instrumentelor financiare în fiecare etapă a vieții.

„Protecția vieții și a viitorului comunităților în care ne desfășurăm activitatea, de peste 22 de ani în România și de peste 152 de ani în lume, este una dintre prioritățile și valorile înrădăcinate în ADN-ul nostru. Ca o reconfirmare a angajamentului și a responsabilității noastre, ne implicăm în acțiuni și programe cu impact pozitiv în sănătatea și calitatea vieții societății din care facem parte și care pot asigura susținere socială și educațională copiilor din medii defavorizate. Este o bucurie și o onoare să contribuim alături de Junior Achievement, partenerii noștri în fapte bune de peste 9 ani, la construcția unui mâine sustenabil pentru generațiile viitoare”, declară Carmina Dragomir, CEO Metropolitan Life.

Totodată, festivitatea a marcat dotarea a patru școli gimnaziale din localitățile Răcăciuni (Bacău), Petrești (Dâmbovița), Motru (Gorj), și Băița (Hunedoara) cu echipamente în valoare totală de 38.000 de lei. Cele patru școli au început anul școlar cu dotări smart classroom, care oferă acces online la resurse educaționale digitale interactive.

„Ne-am implicat în acest proiect din dorința de a le oferi elevilor noștri dreptul la egalitate privind accesul la educație, la ștergerea diferențelor și discrepanțelor dintre rural și urban. Suntem în permanență preocupați să aducem în activitățile școlii noastre ceea ce este nou și sustenabil și, cu siguranță, elevii noștri vor duce mai departe ceea ce văd, simt și învață de la oamenii mari. Cu ajutorul echipamentelor moderne, elevii vor fi și mai motivați să învețe și să își dezvolte cunoașterea și abilitățile prin activități atractive și interactive”, spune un profesor participant din cadrul Școlii Gimnaziale Băița, județul Hunedoara.

Alte școli vor beneficia de astfel de dotări cu kit-uri smart classroom în luna decembrie, în urma participării la activitățile proiectului.

Lansat în martie 2021, proiectul VIITORUL E LA ȘCOALĂ include activități pentru încurajarea atitudinii pozitive față de necesitatea educației, soluții pentru învățarea hibridă prin resurse educaționale digitale interactive și acces gratuit la platforma de e-learning JA Inspire™. În perioada martie-iunie, au participat peste 6.300 de elevi din clasele VII-X, din 124 de localități.

Parteneriatul dintre JA România și Metropolitan Life pentru susținerea educației learning by doing continuă pentru al nouălea an consecutiv, cu activități care susțin incluziunea financiară, prin prevenirea abandonului școlar și educație pentru sănătate.

Despre Junior Achievement (JA) România

Junior Achievement România, organizație nonprofit, a fost fondată în anul 1993 și este parte a JA Worldwide® USA și JA Europe. Junior Achievement este cea mai mare organizație internațională de educație antreprenorială, economică, financiară și STEM, de orientare profesională, sănătate și dezvoltare a abilităților pentru viață, programele sale fiind urmate în 40 de țări din Europa și peste 100 din lume. În România, programele JA de tip „learning by doing“ și „project based”, adaptate învățării hibride, sunt urmate anual de peste 230.000 de elevi și studenți din peste 1.670 de instituții de învățământ și se desfășoară local în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, instituțiile de învățământ și comunitatea de afaceri. În 2019, Junior Achievement a celebrat 100 de ani de existență, iar în 2020, organizația s-a poziționat pe locul 7 în topul NGO Advisor, dedicat celor mai importante 500 de ONG-uri la nivel mondial.

Despre Metropolitan Life

Metropolitan Life este parte a MetLife, Inc., una dintre cele mai importante companii de servicii financiare din lume, oferind asigurări, anuități, beneficii pentru angajați și gestionarea activelor pentru a-și ajuta clienții individuali și instituționali să navigheze o lume în schimbare. Fondată în 1868, MetLife are operațiuni în peste 40 de piețe la nivel global și deține poziții de conducere în Statele Unite, Japonia, America Latină, Asia, Europa și Orientul Mijlociu. Pentru mai multe informații, vizitați www.metlife.com. În România, Metropolitan Life are peste 22 ani de activitate pe piața de asigurări de viață. Peste 2,5 milioane de clienți beneficiază de asigurări de viață și pensii private obligatorii oferite de Metropolitan Life la nivel local.