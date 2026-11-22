Pomparea țițeiului către rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești, deținută de grupul rus Lukoil, s-a oprit sâmbătă, 21 noiembrie, după mai puțin de două ore, potrivit reprezentanților rafinăriei citați în exclusivitate de Mediafax. Petrotel spune că mai are circa 23.000 de tone de țiței, suficiente pentru cel mult trei zile de producție; dacă alimentarea nu se reia, rafinăria ar putea opri din nou instalațiile.

Transferul din portul Constanța a început la scurt timp după ora 8:00 și s-a întrerupt înainte de ora 10:00. Oprirea pomparii nu înseamnă că rafinăria a încetat deja să producă: instalațiile folosesc țițeiul aflat în stoc. Din această întrerupere nu rezultă că benzina sau motorina s-au scumpit la pompă.

Stocul îi ajunge rafinăriei cel mult trei zile

Limita de trei zile este estimarea responsabililor Petrotel la momentul relatării de duminică, nu o dată fixă pentru oprirea producției. Ea se poate schimba dacă rafinăria primește din nou țiței. Petrotel fusese oprită după lucrările de întreținere încheiate în octombrie 2025 și își reluase recent activitatea.

Petrotel reprezintă aproximativ 20% din capacitatea de rafinare a țării, potrivit Mediafax. Procentul arată cât poate rafina în raport cu celelalte unități, nu cât carburant livrează acum. Prin urmare, nu arată ce cantitate ar lipsi din piață dacă producția s-ar opri.

Rafinăria spune că nu i-a fost comunicată o explicație tehnică sau operațională pentru întrerupere. Surse apropiate operațiunii, citate de Mediafax, au invocat o posibilă intervenție a Ministerului Energiei, dar aceasta nu este o cauză confirmată.

Contractele pentru transport sunt semnate până la sfârșitul anului

Oil Terminal, care descarcă și depozitează țițeiul în port, și CONPET, care îl transportă spre Ploiești, sunt companii la care Ministerul Energiei este acționar majoritar, potrivit informațiilor publicate de Mediafax. Oil Terminal a raportat un contract cu Petrotel pentru descărcarea și predarea țițeiului către CONPET, valabil din 18 noiembrie până cel târziu la 31 decembrie 2026. Valoarea lui estimată este de 4.334.000 de lei.

CONPET a raportat un contract de transport al țițeiului importat către Petrotel, în valoare estimată de 5.993.100 de lei, valabil din 19 noiembrie până la 31 decembrie 2026. Acestea sunt valori ale contractelor, nu costuri provocate de oprirea pomparii. Executarea lor depinde și de valabilitatea licenței americane OFAC 131K, care permite operațiunile prevăzute în contracte.

Țițeiul din port trebuie mutat pentru a face loc următoarei nave

Potrivit Sindicatului Salariaților din Petrotel-Lukoil, în depozitele Oil Terminal se află aproximativ 25.000 de tone de țiței care trebuie trimise la Ploiești pentru a elibera spațiu. Următoarea navă, a cărei sosire a fost amânată din cauza vremii din portul de încărcare, este așteptată la Constanța între 24 și 25 noiembrie.

Dacă atunci nu va fi loc pentru descărcare, oficialii Petrotel estimează costuri de staționare și alte costuri contractuale de aproximativ 685.000 de dolari pe zi. Este un cost posibil pentru companie, nu o creștere anunțată a prețului carburanților. Înainte de sosirea navei, cele 25.000 de tone din depozite trebuie pompate spre rafinărie pentru a face loc încărcăturii noi.