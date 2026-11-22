Când încasezi o pensie privată din Pilonul II sau Pilonul III, plătitorul reține, după caz, contribuția de sănătate și un impozit de 10% calculat numai pentru partea impozabilă, nu pentru toți banii. Dacă primești o despăgubire sau suma asigurată dintr-o poliță de viață, aceasta nu se impozitează; un câștig plătit la o tragere de amortizare are însă impozit de 10% și poate duce la plata contribuției de sănătate pentru veniturile din întregul an.

Cât se reține din pensia privată

Pilonul II și Pilonul III au aceeași regulă de impozitare la încasare. Codul fiscal le tratează ca venituri din pensii, la art. 99. Diferența dintre piloni ține de fond și de felul contribuțiilor, nu de cota impozitului.

Din august 2025, Legea nr. 141/2025 exclude contribuțiile nete din partea supusă impozitului. Din ce depășește aceste contribuții se scad apoi 3.000 de lei și contribuția de sănătate care poate fi dedusă. Ce rămâne se impozitează cu 10%.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate, numită CASS, se calculează, ca regulă, cu 10% din partea plății care depășește 3.000 de lei. La calculul pensiei private, ea este limitată la partea rămasă după scăderea contribuțiilor nete. Dacă acea parte este zero, nu rezultă nici CASS, nici impozit din această formulă.

La o plată unică, suma neimpozabilă de 3.000 de lei se acordă pentru plata din fiecare fond. La plata în rate, ea se acordă fiecărei rate lunare din fiecare fond. Pentru fiecare rată, administratorul stabilește și cât din contribuțiile nete îi corespunde; nu se scade dintr-o singură rată totalul contribuțiilor din fond.

Cât rămâne dintr-o plată de 20.000 de lei

La o plată unică brută de 20.000 de lei, cu 12.000 de lei contribuții nete aferente, calculul este următorul. Sumele sunt alese pentru exemplu; la încasarea reală, contribuțiile vin din evidența fondului.

Partea care depășește contribuțiile nete: 20.000 minus 12.000 = 8.000 de lei.

CASS: 10% din 20.000 minus 3.000, adică 1.700 de lei. Suma nu depășește limita de 8.000 de lei.

Suma supusă impozitului: 8.000 minus 3.000 minus 1.700 = 3.300 de lei.

Impozitul: 10% din 3.300 = 330 de lei.

Suma primită: 20.000 minus 1.700 minus 330 = 17.970 de lei.

Pentru o rată lunară brută de 4.000 de lei, cu 2.000 de lei contribuții nete alocate acelei rate, CASS ar fi 100 de lei. Partea de 2.000 de lei rămasă după scăderea contribuțiilor nete este acoperită de suma neimpozabilă de 3.000 de lei, deci impozitul este zero, iar plata netă este 3.900 de lei. Acest exemplu este valabil numai dacă administratorul a alocat ratei respective 2.000 de lei din contribuțiile nete.

Administratorul sau furnizorul calculează și reține taxele când face plata. Impozitul pe pensie este final, potrivit OUG nr. 11/2025. Plătitorul, nu beneficiarul, îl virează până la data de 25 a lunii următoare.

Când se taxează asigurarea de viață

Despăgubirea ori suma asigurată plătită când se produce riscul acoperit de poliță este neimpozabilă, inclusiv dacă ajunge la beneficiarul desemnat, nu la persoana care a plătit polița. Regula este la art. 62 lit. g) din Codul fiscal. Normele de aplicare includ între drepturile neimpozabile și plăți precum răscumpărările parțiale, ratele sau rentele. Înainte de încasare, contează cum este încadrată plata în contract și în situația emisă de asigurător.

Excepția este câștigul primit la o tragere de amortizare, încadrat la art. 114 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. Pentru veniturile din 2026, asigurătorul reține la plată impozitul final de 10%, conform OUG nr. 89/2025. Beneficiarul poate cere să vadă suma încadrată drept câștig și baza folosită la calcul; nu poate scădea singur primele plătite din acea bază.

De exemplu, o sumă asigurată de 10.000 de lei este neimpozabilă. Dacă 10.000 de lei reprezintă, în schimb, câștigul impozabil de la o tragere de amortizare, impozitul de 10% este 1.000 de lei, iar după această reținere rămân 9.000 de lei. O eventuală CASS se verifică separat, pentru veniturile din întregul an.

Câștigul impozabil din asigurare se adună cu veniturile din investiții, chirii și celelalte venituri pentru care se verifică CASS anuală. Pentru 2026, ANAF a publicat următoarele praguri și sume:

Venituri cumulate între 24.300 de lei și sub 48.600 de lei: CASS de 2.430 de lei.

Venituri cumulate între 48.600 de lei și sub 97.200 de lei: CASS de 4.860 de lei.

Venituri cumulate de cel puțin 97.200 de lei: CASS de 9.720 de lei.

Dacă datorezi CASS pentru veniturile încasate în 2026, verifici Declarația unică și o depui, de regulă, până la 25 mai 2027. Această contribuție anuală este separată de impozitul reținut la plată de asigurător.

Ce primește moștenitorul unui participant

Beneficiarii pot cere activul personal net al unui participant la Pilonul II sau Pilonul III dacă acesta moare înainte să i se deschidă dreptul la pensie. Plata către moștenitor nu este automat scutită: se aplică regula pensiei private, cu excluderea contribuțiilor nete aferente, suma neimpozabilă de 3.000 de lei, CASS după caz și impozitul de 10%. Dacă unui moștenitor i-ar reveni integral plata și contribuțiile din exemplul de 20.000 de lei, suma primită după rețineri ar fi tot 17.970 de lei.

Pentru plată este necesară cererea, împreună cu actul de identitate, certificatul de deces și dovada calității de moștenitor și a cotei care îi revine. Normele ASF pentru Pilonul II și Pilonul III prevăd, după situație, certificatul de moștenitor sau de legatar, un certificat suplimentar, actul de partaj voluntar ori hotărârea judecătorească definitivă. Pentru un minor sau o cerere făcută prin reprezentant pot fi necesare certificatul de naștere, procura specială autentică ori un document fiscal.

La asigurarea de viață, faptul că plata ajunge la un beneficiar nu o transformă în câștig impozabil. Beneficiarul verifică dacă asigurătorul a trecut-o în documentul de plată drept despăgubire sau sumă asigurată ori a separat un câștig impozabil.

Ce verifici ca să încasezi suma corectă

Stabilești din contract dacă plata vine din Pilonul II, Pilonul III sau dintr-o poliță de viață. La poliță, verifici riscul acoperit și felul plății, inclusiv dacă este o răscumpărare parțială sau un câștig distinct. Pentru pensia privată, depui cererea de plată și documentele justificative cerute de norma ASF pentru situația ta. Dacă încasezi ca moștenitor, adaugi actele de deces și succesiune care dovedesc partea cuvenită. Ceri situația de plată. La pensie, verifici suma brută, contribuțiile nete alocate acelei plăți, cei 3.000 de lei neimpozabili, CASS, impozitul și suma netă. La asigurare, verifici încadrarea fiecărei sume și baza impozitului, dacă apare un câștig taxabil. Dacă un calcul nu se potrivește, ceri în scris explicații și recalculare administratorului sau asigurătorului. Atașezi contractul, situația de plată și actele care susțin cererea; verifici în contract și în procedura entității termenul de reclamație. Dacă problema privește conduita administratorului ori a asigurătorului, poți depune petiție la ASF. Pentru calculul obligației fiscale sau aplicarea Codului fiscal, te adresezi ANAF.

Întrebări frecvente

Pot primi dintr-o dată un activ prea mic pentru o pensie privată?

Da. Ghidul ASF arată că un activ care nu ajunge pentru o pensie privată poate fi plătit într-o singură tranșă.

Cum se stabilește activul personal din fond?

Numărul unităților de fond deținute se înmulțește cu valoarea unei unități. Rezultatul arată activul personal net, nu neapărat suma care intră în cont după reținerile fiscale.

Legea privind plata pensiilor private înseamnă că toți primesc deja bani lunar?

Nu. Legea nr. 2/2026 prevede plata lunară prin furnizori, dar, până la autorizarea de către ASF a cel puțin unui fond de plată, plata activelor rămâne sub regulile speciale ale Pilonului II și Pilonului III.

Scrisoarea Comisiei Europene schimbă taxele beneficiarilor?

Nu. Procedura anunțată la 19 noiembrie 2026 privește impozitarea unor fonduri de pensii și asigurători străini. Ea nu modifică prin ea însăși reținerile aplicate beneficiarilor.

Surse verificate la 22 noiembrie 2026: Codul fiscal, art. 62 lit. g), art. 99 și art. 114 alin. (2) lit. b); Legea nr. 141/2025; OUG nr. 11/2025; OUG nr. 89/2025; HG nr. 1/2016; Legea nr. 411/2004; Legea nr. 2/2026; normele și ghidul Autorității de Supraveghere Financiară pentru pensiile private; materialul ANAF privind plafoanele CASS pentru 2026; comunicatul Comisiei Europene din 19 noiembrie 2026.