Potrivit prețurilor relatate de TVR Info, la 22 noiembrie 2026, în București, umplerea rezervorului cu 50 de litri de benzină standard costa de la 452,50 la 456 de lei, adică aproximativ 45 de lei sub costul de la începutul lunii. Diferența este pentru 50 de litri; la o alimentare mai mică, și suma economisită este mai mică.

Benzina costa între 9,05 și 9,12 lei pe litru, în funcție de stație. Între cele două prețuri este o diferență de 7 bani pe litru, adică 3,50 lei pentru un plin de 50 de litri.

La aceeași stație, 50 de litri de benzină costau cu 45 de lei mai puțin

Istoricul stației MOL București-Timpuri Noi permite o comparație pentru aceeași benzină, în același loc. Pe 5 noiembrie, la ora 05:00, litrul costa 10,02 lei. Pe 21 noiembrie, la aceeași oră, costa 9,12 lei.

Scăderea este de 90 de bani pe litru. Pentru 50 de litri, costul a coborât de la 501 lei la 456 de lei, o diferență de 45 de lei. Această comparație privește perioada 5-21 noiembrie la stația MOL, nu toate benzinăriile din București.

Prețul de 9,12 lei pe litru fusese raportat de MOL pentru stația din Timpuri Noi pe 20 noiembrie, la ora 15:00, și apare și în istoricul zilei următoare. Prețul de 9,05 lei de la capătul inferior al intervalului din București privește o altă stație.

Un plin de motorină costa între 525,50 și 528,50 lei

Tot la 22 noiembrie, motorina standard costa în București între 10,51 și 10,57 lei pe litru, potrivit TVR Info. Pentru 50 de litri, plata era între 525,50 și 528,50 lei. Publicația estimează că acest plin costa cu aproximativ 18,50 lei mai puțin decât la începutul lunii, față de aproximativ 45 de lei în cazul benzinei.

Capetele intervalului pentru motorină diferă cu 6 bani pe litru, sau 3 lei la 50 de litri. Și aici, suma plătită depinde de stația aleasă. Reducerea lunară relatată pentru un plin nu este un preț valabil la fiecare pompă.

TVR Info leagă ieftinirea carburanților de scăderea prețului petrolului pe piețele internaționale. Pentru diferența dintre benzină și motorină, relatarea indică oferta mai mică de motorină de pe piața europeană.

Benzina sub 9 lei pe litru era raportată în Cluj-Napoca

Prețul de 8,99 lei pe litru raportat pentru 22 noiembrie privea o stație din Cluj-Napoca, de pe strada Frunzișului nr. 83, nu o stație din București. Datele Peco Online citate pentru acea zi indicau în București un preț minim de 9,05 lei pe litru.

Între aceste două prețuri sunt 6 bani pe litru, echivalentul a 3 lei la 50 de litri. Comparația este între stații din orașe diferite; prețul din Cluj-Napoca nu reprezenta costul unui plin în București.