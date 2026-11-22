Pentru doi adulți și doi copii, același coș de mâncare și băuturi costă 148 de lei la târgul de Crăciun din Craiova și între 148 și 210 lei la Sibiu. Cu mașina din București, coșul și benzina dus-întors ajung la aproximativ 440 de lei pentru Craiova și între 504 și 566 de lei pentru Sibiu; atracțiile, parcarea și taxele de drum se adaugă.

Acestea sunt calcule pentru o familie care cumpără două vinuri fierte, două ciocolate calde, patru langoși simpli și un kürtőskalács de împărțit. Prețurile produselor au fost publicate la jumătatea lui noiembrie 2026 și pot fi diferite în ziua vizitei. Sibiul are intrare gratuită și prețuri anunțate pentru atracții; la Craiova, familia poate calcula în plus o călătorie cu Party Bus.

Ce târguri sunt deschise și cât costă intrarea

La 22 noiembrie 2026 sunt deschise târgurile din Craiova, Sibiu și Cluj-Napoca. Cel din București se deschide pe 27 noiembrie, iar programul artistic al târgului din Timișoara începe pe 28 noiembrie.

Oraș Perioada Intrare Craiova 13 noiembrie 2026-3 ianuarie 2027 Preț neprecizat Sibiu 13 noiembrie 2026-3 ianuarie 2027 Gratuită Cluj-Napoca 20 noiembrie 2026-1 ianuarie 2027 Preț neprecizat București 27 noiembrie-27 decembrie 2026 Gratuită Timișoara Program artistic între 28 noiembrie 2026 și 7 ianuarie 2027 Preț neprecizat

Intrarea la târgul din București este gratuită, la fel ca la Sibiu. Pentru celelalte trei orașe, perioadele anunțate nu stabilesc și un preț de intrare. La Cluj-Napoca, Târgul de Iarnă este un eveniment separat: calendarul Consiliului Județean Cluj îl plasează între 27 decembrie 2026 și 15 februarie 2027.

Cât costă mâncarea la Craiova și Sibiu

La Craiova, coșul de 148 de lei se obține astfel: două vinuri fierte costă 30 de lei, două ciocolate calde 40 de lei, patru langoși simpli 48 de lei, iar un kürtőskalács ales la 30 de lei încheie calculul. Prețul acestui desert varia între 25 și 35 de lei, deci totalul se schimbă dacă familia alege altă variantă.

La Sibiu, prețurile unitare publicate la jumătatea lui noiembrie erau între 12 și 20 de lei pentru un vin fiert, între 12 și 20 de lei pentru o ciocolată caldă, 20 de lei pentru un langoș simplu și între 20 și 50 de lei pentru un kürtőskalács. Pentru același coș, calculul este: între 24 și 40 de lei pentru vin, între 24 și 40 de lei pentru ciocolată, 80 de lei pentru patru langoși și între 20 și 50 de lei pentru desert. Totalul rezultat este între 148 și 210 lei, nu un preț fix.

Prețurile produselor sunt cele publicate de EconoCast pentru ediția din 2026. La Craiova, lista cuprindea și apă sau ceai la 10 lei, sarmale la 30 de lei, patru mici la 32 de lei și un hot dog la 49 de lei. La Sibiu, o plăcintă costa 20 de lei, iar porumbul fiert 15 lei. Coșul comparat nu include aceste produse sau o masă caldă.

Pentru București, Cluj-Napoca și Timișoara, totalul pentru mâncare trebuie făcut din prețurile afișate la târg. Prețurile publicate pentru ediția din 2025 a Bucureștiului nu sunt prețuri pentru 2026.

Cât adaugă atracțiile la nota familiei

La Sibiu, organizatorul afișează 30 de lei pentru roata panoramică și câte 20 de lei pentru carusel sau trenuleț. Dacă numai cei doi copii aleg câte o tură de carusel, familia adaugă 40 de lei: ziua costă între 188 și 250 de lei pentru coș și această atracție, fără drum. Dacă toți patru aleg roata, costul atracției este 120 de lei, iar totalul devine între 268 și 330 de lei.

Tot la Sibiu, Golden Ticket costă 99 de lei pentru acces nelimitat într-o zi de luni până vineri. Acest preț nu trebuie tratat ca bilet pentru întreaga familie sau ca ofertă valabilă în weekend.

La Craiova, Party Bus costă 6 lei de persoană. O călătorie pentru patru persoane adaugă 24 de lei și duce coșul de 148 de lei la 172 de lei, fără drum sau alte atracții. Roata, caruselul și trenulețul din București funcționează în timpul programului târgului, însă intrarea gratuită nu acoperă automat folosirea lor.

Cât adaugă drumul din București

Exemplele pentru mașină pornesc de la un consum de 7 litri de benzină la 100 km și de la prețul orientativ de 9,08 lei pe litru raportat de PretCarburant.ro la 22 noiembrie 2026. Sumele folosesc distanțe dus-întors rotunjite. Nu includ parcarea, rovinieta sau alte taxe de drum.

Craiova: aproximativ 292 de lei pentru benzină; aproximativ 440 de lei cu coșul de 148 de lei sau 464 de lei dacă familia ia și Party Bus.

Sibiu: aproximativ 356 de lei pentru benzină; între 504 și 566 de lei cu același coș sau între 544 și 606 lei dacă cei doi copii aleg și caruselul.

Cluj-Napoca: aproximativ 572 de lei pentru benzină, la care se adaugă mâncarea și atracțiile alese.

Timișoara: aproximativ 686 de lei pentru benzină, la care se adaugă mâncarea și atracțiile alese.

Calculul combustibilului se face din kilometrii dus-întors, înmulțiți cu consumul mașinii și împărțiți la 100; rezultatul se înmulțește cu prețul litrului. Pentru un drum ipotetic de 200 km dus-întors, o mașină care consumă 7 litri la 100 km folosește 14 litri. La 9,08 lei pe litru, benzina ar costa 127,12 lei. Consumul real și prețul de la pompă pot schimba totalul.

Trenul poate avea alt cost, dar suma pentru doi adulți și doi copii depinde de traseu, data plecării, trenul ales și vârsta copiilor. Tarifele CFR Călători pentru trenurile REGIO, clasa a doua, sunt stabilite pe distanțe, iar rezervarea locului se plătește separat.

Cât costă drumul la Sofia sau Viena

Sofia Christmas Fest este deschis între 20 noiembrie și 28 decembrie 2026. Cu aceeași mașină din exemplul pentru București, benzina dus-întors ar costa aproximativ 483 de lei. Vigneta bulgară, parcarea, mâncarea și atracțiile nu sunt incluse; fără prețurile lor, cei 483 de lei nu reprezintă bugetul unei zile la festival.

La Viena, târgul din Rathausplatz poate fi vizitat de la 13 noiembrie până la 26 decembrie 2026. FlixBus afișa la 22 noiembrie bilete București-Viena de la 255,98 lei pe sens și o durată de aproximativ 16 ore și 35 de minute. Opt bilete la acel preț de pornire, pentru patru persoane dus-întors, ar însuma 2.047,84 lei. Este un minim teoretic, nu un tarif garantat pentru ziua aleasă; mâncarea, transportul local și eventuala cazare se adaugă.

Cum alegi fără să plătești pentru lucruri neplanificate

Alege ziua și verifică perioada târgului. Bucureștiul se închide pe 27 decembrie, în timp ce Craiova și Sibiu rămân deschise până pe 3 ianuarie 2027. Ține separat banii pentru transport, mâncare și atracții. Dacă mergi cu mașina, adaugă parcarea și taxele de drum la calculul benzinei. Alege atracția înainte să cumperi biletele. La Sibiu, două ture de carusel pentru copii costă 40 de lei, față de 120 de lei pentru câte o tură cu roata pentru toți patru. Verifică gramajul dacă un preparat este tarifat la 100 g. Hotărârea nr. 947/2000 cere afișarea prețului final și a prețului pe unitatea de măsură; suma de plată pentru preparat depinde de cantitatea cumpărată.

Întrebări frecvente

La ce oră se deschide târgul din București în prima zi?

Pe 27 noiembrie, programul este între 17:00 și 22:00. După deschidere, târgul funcționează de luni până vineri între 12:00 și 22:00, iar sâmbăta și duminica între 10:00 și 22:00.

Când sunt deschise căsuțele din Craiova?

De luni până joi, programul este între 12:00 și 22:00. De vineri până duminică, este între 11:00 și 23:00.

Care este programul târgului din Sibiu?

Târgul din Piața Mare este deschis de luni până vineri între 11:00 și 22:00, iar sâmbăta și duminica între 10:00 și 22:00.

Până când rămâne deschis târgul de la Schönbrunn?

Târgul vienez de la Schönbrunn este programat până pe 6 ianuarie 2027, după închiderea celui de la Rathausplatz.

Care este programul patinoarului din Sofia?

Primăria Sofia anunță pentru patinoar program zilnic între 11:00 și 23:00.

Surse verificate la 22 noiembrie 2026: Primăria Municipiului București; Primăria Municipiului Craiova; Asociația Events for Tourism, organizatorul târgului din Sibiu; Consiliul Județean Cluj; Casa de Cultură a Municipiului Timișoara; Primăria Sofia; Vienna Tourist Board; EconoCast; CFR Călători; FlixBus; PretCarburant.ro; Hotărârea nr. 947/2000 publicată de ANPC.