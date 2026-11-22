Ca să afli ce facultăți au absolvenți mai bine plătiți în România, compară programele pe platforma UEFISCDI: alege același nivel de studii, aceeași generație și aceeași perioadă după absolvire. Raportul UEFISCDI din 2026 găsește venituri nete mai mari la absolvenții de inginerie și de matematică și științele naturii, dar compară domenii, nu fiecare facultate în parte. Sumele descriu grupurile studiate, nu salariul promis unui viitor absolvent.

Ce salarii arată raportul din 2026

Raportul reunește absolvenți din 2024, urmăriți la un an după studii, și absolvenți din 2020, urmăriți la cinci ani. Pentru cele două grupuri puse împreună, veniturile nete aflate la mijlocul fiecărui domeniu au fost:

Științe inginerești: 5.250 de lei; 113 respondenți.

Matematică și științele naturii: 5.000 de lei; 59 de respondenți.

Științe sociale: 4.500 de lei; 129 de respondenți.

Științe biologice și biomedicale: 4.200 de lei.

Suma de la mijloc se numește mediană: jumătate dintre oamenii din grup câștigă mai puțin, iar cealaltă jumătate, mai mult. Între inginerie și matematică diferența este de 250 de lei, dar aceasta nu spune cât ar câștiga absolvenții a două programe anume. Raportul are în total 558 de respondenți, iar autorii avertizează că grupurile mici dau rezultate mai puțin precise. Pentru tehnologia informației și comunicațiilor sunt doar 27 de cazuri, pe care raportul nu le folosește pentru o concluzie despre salarii.

Cum compari două programe

Platforma UEFISCDI leagă datele despre studii de contractele înregistrate de angajatori și de veniturile declarate la stat. Dacă alegerea este între un program de inginerie și unul de matematică, cifrele pe domenii de mai sus sunt doar punctul de plecare. Comparația dintre programe se face astfel:

Alege licență sau master și păstrează aceeași alegere pentru ambele programe. Nu aduna cele două niveluri într-un singur grup. Alege cele două programe și aceeași generație de absolvenți. În secțiunea care combină datele din contracte cu cele fiscale, generația pentru care există acum solicitări complete de date este cea care a absolvit în 2020. Verifică anul veniturilor și câți ani trecuseră de la absolvire când au fost măsurate. Nu pune un venit de la un an lângă unul de la cinci ani. Verifică ce reprezintă fiecare cifră: salariu din contract sau încasări și din alte forme de muncă, sumă înainte ori după taxe, medie ori mediană. Păstrează aceeași măsură pentru ambele programe și citește numărul de absolvenți din fiecare grup.

Dacă un program nu afișează cifre, nu îl trata ca având salariul zero. Când selecția are mai puțin de 10 absolvenți, platforma nu afișează cifrele în antet; programele cu unul până la trei absolvenți sunt separate.

De ce contează anul absolvirii

În raportul din 2026, mediana netă pentru toți respondenții a fost de 4.000 de lei la un an după absolvire și de 5.000 de lei la cinci ani. Prima cifră privește absolvenții din 2024, iar a doua, pe cei din 2020: nu este creșterea urmărită la aceiași oameni.

La un an, mediana a fost de 3.500 de lei pentru licență și 4.500 de lei pentru master. La cinci ani, a fost de 4.800 de lei pentru licență și 6.200 de lei pentru master. Diferențele dintre aceste grupuri nu arată cât va adăuga un master la salariul unei anumite persoane.

Ce sumă compari și cum o citești

Salariul brut este suma înainte de taxe; salariul net este ce rămâne după rețineri. Compară net cu net sau brut cu brut. Nici media nu este totuna cu mediana: câteva salarii foarte mari pot ridica media, fără să schimbe suma câștigată de omul aflat la mijlocul grupului.

Un indicator din metodologia platformei UEFISCDI adună încasările din contracte, indemnizații și venitul net din activități pe cont propriu din tot anul 2024, apoi împarte suma la 12. Pensiile și alte tipuri de venit nu intră în acest calcul. Nici absolvenții cu venit zero sau negativ nu apar în graficul care arată distribuția veniturilor.

La încasări de 60.000 de lei în 2024, alese doar ca exemplu, calculul este 60.000 împărțit la 12, adică 5.000 de lei pe lună. Aceasta este media lunară a încasărilor din acel an, nu dovada că aceeași sumă a intrat în cont în fiecare lună. Pentru comparația folosită de platformă, cele 12 câștiguri salariale medii nete lunare din economia României însumează 62.360 de lei în 2024; 60.000 împărțit la 62.360 înseamnă aproximativ 96% din acea sumă. Un salariu mediu publicat pentru alt an nu poate înlocui această referință.

Cum ții cont de experiență și de oraș

La un an după absolvire, raportul din 2026 arată o mediană netă de 3.300 de lei pentru cei de cel mult 24 de ani, 4.000 de lei pentru cei între 25 și 29 de ani și 6.000 de lei pentru cei de cel puțin 30 de ani. Unii absolvenți au lucrat deja în timpul studiilor. Domeniul diplomei nu explică singur diferențele de venit: contează și ocupația, angajatorul, experiența și locul în care lucrează omul.

Raportul estimează un venit net cu circa 23% mai mic la angajatorii din afara Bucureștiului. Asta nu arată câți bani rămân după chirie, transport și mâncare. Pentru două orașe, compară venituri calculate la fel și pune separat costurile pe care le-ai avea în fiecare loc. Eurostat nu are un indice oficial al prețurilor pentru orașele sau regiunile României.

Întrebări frecvente

De ce unele topuri pun IT-ul pe primul loc?

Un studiu UEFISCDI cu date de referință din noiembrie 2021 a găsit o mediană netă de 6.100 de lei la absolvenții de licență calificați din tehnologia informației și comunicațiilor, față de 4.300 de lei în inginerie și 3.950 de lei în sănătate și asistență socială. Studiul a urmărit primul loc de muncă după absolvire, i-a exclus pe cei care și-au păstrat locul de muncă și a limitat valorile salariale foarte mari; cifrele nu sunt salariile de azi.

Arată platforma toate veniturile obținute în străinătate?

Nu. Datele despre contractele înregistrate în România nu surprind integral munca în străinătate, astfel că venitul afișat pentru un program nu cuprinde toate încasările posibile ale absolvenților săi.

Un master garantează un salariu mai mare?

Nu. Medianele pentru licență și master descriu grupuri diferite, nu salariul pe care l-ar primi aceeași persoană cu sau fără master.

Poți afla dintr-un top cât vei câștiga după facultate?

Nu. Un top descrie veniturile unor absolvenți din trecut; suma pe care o vei primi depinde și de munca aleasă, experiență, angajator și regiune.

Surse verificate la 22 noiembrie 2026: UEFISCDI, raportul privind angajabilitatea absolvenților din 2026, studiul din 2021, platforma Angajabilitatea absolvenților și metodologia integrării datelor despre contracte și venituri din 11 noiembrie 2026; Eurostat, datele despre salarii și diferențele regionale de preț.