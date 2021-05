Premii de 300.000 euro: Începe League of Legends: Wild Rift Origin Series, primul turneu oficial de esports pentru Wild Rift

League of Legends: Wild Rift a luat cu asalt piața jocurilor pe mobil și oferă acum fanilor care au reușit să se familiarizeze cu jocul oportunitatea de a demonstra că sunt cei mai buni dintre cei mai buni într-o confruntare sub forma turneului League of Legends: Wild Rift Origin Series.

Echipe din Europa, CSI, Turcia, Orientul Mijlociu și Africa de Nord se vor înfrunta într-o serie de competiții lunare, de tipul cel mai bun din trei meciuri jucate, cu dublă eliminare, care se vor desfășura în lunile iunie, iulie și august, și culminează cu o finală offline în septembrie 2021. Echipele câștigătoare se vor remarca ca fiind primii campioni ai turneului League of Legends: Wild Rift Origin Series pentru Europa și MENA și vor lua acasă o parte din premiile în valoare totală de 300.000 de euro.

Înscrierile pe originseries.com sunt deschise până la 1 iunie pentru echipele care doresc să ia parte la primul turneu lunar de calificare.

Echipele eligibile trebuie să aibă cel puțin trei membri care locuiesc în Europa, CSI, Turcia, Orientul Mijlociu sau Africa de Nord, iar toți jucătorii trebuie să aibă vârsta de minimum 17 ani pentru a concura.

Până în acest moment, o singură echipă din România s-a înscris în cadrul competiției. Echipa se numește ALL 5 și este formată din jucătorii Bot Threshh, Laza, Smurfer, Sukuna și ZodiacTwelve.

În fiecare lună, echipele se înscriu în una dintre cele 8 grupe de calificare. În funcție de clasamentul lunar din cadrul calificărilor, 16 echipe, reprezentând locul 1 și locul 2 din fiecare grupă, vor juca în finala acelei luni.

Odată ajunse în finala lunii, echipele concurează atât pentru premii, cât și pentru ocazia de a participa la marele turneu offline. Echipele care acumulează cele mai multe puncte vor fi invitate să participe la marea finală offline. Punctele se cumulează prin participare și plasament favorabil în cadrul turneelor lunare. Cele mai bune echipe din toate grupele, care au ajuns în finala offline, vor concura pentru trofeul League of Legends: Wild Rift Origin Series.

Prima rundă de calificare va avea loc pe 5-6 iunie, urmată de a doua, pe 12-13 iunie. Luna se va încheia cu un turneu de calificare decisiv transmis în direct în perioada 21-24 iunie. Detaliile pentru lunile iulie, august și alte etape vor fi confirmate ulterior.

Lista completă a teritoriilor eligibile: Afganistan, Insulele Aland, Algeria, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Bahrain, Belarus, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Egipt, Estonia, Insulele Feroe, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Gibraltar, Grecia, Groenlanda, Guernsey, Vatican (Statul Cetății Vaticanului), Ungaria, Islanda, Irak, Irlanda, Insula Man, Italia, Jersey, Iordania, Kazahstan, Kuweit, Kârgâzstan, Letonia, Liban, Ungaria, Jamahiriya Arabă Libiană, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Monaco, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Olanda, Macedonia de Nord, Norvegia, Oman, Pakistan, Teritoriul Palestinian (ocupat), Polonia, Portugalia, Qatar, România, Federația Rusă, San Marino, Arabia Saudită, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Tadjikistan, Tunisia, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, Uzbekistan, Yemen.