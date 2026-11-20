Hidroelectrica, companie la care statul român deținea 80,0561% din acțiuni la 30 septembrie 2026, cere aprobarea unei investiții de 1,41 miliarde de lei, fără TVA, pentru panouri solare plutitoare și baterii pe Olt. Pentru oamenii care dețin acțiuni, recuperarea costului în 5,5 ani este o estimare pentru proiect, nu un termen la care își vor primi banii înapoi.

Acționarii urmează să voteze investiția pe 22 decembrie 2026; proiectul nu este încă aprobat de ei. Compania prevede finanțarea din banii proprii, potrivit materialelor prezentate pentru vot, dar estimarea de recuperare nu stabilește ce dividende vor încasa acționarii.

Ce ar cuprinde investiția de pe Olt

Proiectul vizează cinci hidrocentrale: Ipotești, Drăgănești, Frunzaru, Rusănești și Izbiceni. La fiecare ar urma să fie instalate panouri plutitoare cu o putere de 20 MWp și baterii care pot livra o putere de 40 MW și pot stoca 160 MWh de energie.

În total, panourile ar avea o putere de 100 MWp, iar bateriile, 200 MW și o capacitate de stocare de 800 MWh. Hidroelectrica estimează că panourile ar produce 124,7 GWh de energie pe an. Costul supus aprobării este de 1.410.400.826,71 lei, fără TVA, iar durata prevăzută pentru realizare este de 48 de luni.

În raportul pentru trimestrul al treilea din 2026, publicat la 16 noiembrie, compania prezenta proiectul ca fiind încă în pregătire: studiul de fezabilitate primise avizul tehnic intern, dar aprobarea acționarilor urma să fie cerută. Un proiect-pilot de panouri plutitoare la Ipotești, numit Nufărul și având 10 MWp, era deja în execuție.

Ce schimbă bateriile față de varianta mai ieftină

Materialele prezentate acționarilor compară proiectul propus cu o variantă fără baterii. Ambele au aceeași putere a panourilor și aceeași producție anuală estimată, dar costurile și calculele de recuperare diferă:

Cu baterii: aproximativ 1,41 miliarde de lei fără TVA, 100 MWp de panouri, 200 MW/800 MWh pentru stocare și recuperarea estimată a investiției în 5,5 ani.

Fără baterii: 479 de milioane de lei fără TVA, 100 MWp de panouri și recuperarea estimată în 7 ani.

Pentru ambele variante, producția panourilor este estimată la 124,7 GWh pe an. Materialele indică un randament calculat al investiției de 14,2% pentru varianta cu baterii și de 11,4% pentru cea fără baterii. Aceste procente descriu proiectele comparate, nu câștigul anual al celui care cumpără o acțiune Hidroelectrica.

Recuperarea investiției nu este dividendul acționarului

Un dividend este partea din profit pe care compania decide să o împartă acționarilor. De pildă, pentru anul financiar 2025, Hidroelectrica a stabilit un dividend brut de 7,348365 lei pe acțiune, cu plata începând din 25 iunie 2026. Acea plată a fost decisă separat de proiectul de pe Olt și nu stabilește dividendul pentru anii următori.

Raportul trimestrial arăta și că Hidroelectrica își propusese pentru 2026 un buget de 136 de milioane de lei pentru dezvoltarea proiectelor solare și de stocare. Aceasta este o sumă pentru categoria de proiecte din anul 2026, nu valoarea totală a investiției de pe Olt, propusă acum acționarilor.

Cine poate vota proiectul

Dreptul de participare și vot îl au persoanele înscrise ca acționari Hidroelectrica la 9 decembrie 2026. Ședința în care este supusă aprobării investiția este programată pe 22 decembrie, la ora 13:00. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile pentru ținerea ei, a doua convocare este pe 23 decembrie, la aceeași oră; data care stabilește cine poate vota rămâne 9 decembrie.