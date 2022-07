Roweb a generat în 2021 venituri de peste 3,75 mil. Eur din proiectele pentru piața externă

Roweb, companie românească de servicii software end-to-end, a obținut în 2021 venituri de peste 3,75 mil. Eur din dezvoltarea de software custom pentru companii din piața externă. O componentă relevantă în strategia de dezvoltare a portofoliului de clienți externi este reprezentată de participarea companiei la evenimentele internaționale de profil.

Portofoliul Roweb include clienți din întreaga lume, în special din UE, UK și America de Nord, valoarea reală a acestor colaborări fiind dată de complexitatea proiectelor și de longevitatea parteneriatelor, unele de peste 14 ani.

Roweb are o rată de retenție de 80% a clienților, pentru cei mai mulți dezvoltând de la zero soluții complexe, prin tehnologii și framework-uri moderne. Cele mai solicitate soluții și servicii pentru clienții externi sunt: web development – business applications, mobile development, software architecture, cloud integration, ecommerce, mentenanță și suport etc. Majoritatea industriilor în care activează clienții Roweb sunt: recrutare & HR, finanțe & asigurări, imobiliare, tursim & ospitalitate, transport & logistică și e-commerce.

O garanție suplimentară oferită partenerilor săi, pe lângă proiectele de succes din portofoliu, constă în expertiza îndelungată a companiei, prezentă pe piață din 2004. Totodată, clienții beneficiază de experiența solidă a echipei Roweb, 50% fiind formată din developeri seniori cu minim 10 ani de activitate în industrie și în cadrul firmei.

Pentru 2022, focusul companiei este dezvoltarea pe piața din UK, însă în următorii trei ani își propune extinderea și în alte regiuni, acolo unde brandul Roweb este deja cunoscut prin dezvoltarea unor proiecte pentru companii cu notorietate locală. Printre țările vizate se numără: Danemarca, Belgia, Olanda, Elveția, Germania, USA, Orientul Mijlociu, etc..

Participarea la evenimente internaționale, parte din strategia de atragere a noilor clienți externi

Roweb a început să participe la evenimente business și tech încă din 2014, la o parte dintre ele având o prezență constantă – GITEX Technology Week din Dubai, MWC Barcelona, MWC Las Vegas, LEC Geneva, Swiss IT Forums Geneva, GPeC România. În cadrul celor externe, compania participă cu stand expozițional, ca parte din delegația oficială a României.

„Întrucât un procent atât de mare din business-ul Roweb vine din piețe internaționale, un pas important în strategia de creștere a vizibilității în țările vizate este reprezentat de participarea fizică la evenimentele tech. Deoarece modelul nostru de business presupune un proces complex, fiind vorba de proiecte mari, pe termen lung, aceste participări se traduc prin oportunități de cunoaștere și socializare care deschid calea spre o relație de încredere”, a declarat Viorel Costea, CEO și co-fondator Roweb.

Extinderea accelerată a portofoliului de clienți, creșterea notorietății în spațiul internațional și extinderea echipelor tehnice sunt printre cele mai importante obiective stabilite de companie pentru anul acesta. În acest sens, Roweb se află într-un flux continuu de procese de recrutare a unor developeri cu experiență sau cu potențial de evoluție, pe tehnologii și framework-uri moderne.

Despre Roweb

Roweb este o companie românească ce se poziționează ca software house – dezvoltă soluții de business end-to-end (de la consultanță, la arhitectură, dezvoltare, implementare, design, QA, etc.), prin echipe dedicate.

Roweb s-a lansat sub conceptul actual în anul 2004, a mizat pe clienți din piața internațională și a înregistrat un proces de creștere organică, de aproximativ 20% pe an. Principalii clienți din portofoliul Roweb sunt din Europa (UK, Danemarca, Belgia, Olanda, Elveția, Germania, etc.), USA, Orientul Mijlociu și România, jumătate din cifra de afaceri venind din colaborările cu firme din UK, iar top industrii deservite sunt: recrutare & HR, finanțe & asigurări, imobiliare, turism & ospitalitate, retail/e-commerce.

În prezent, compania numără peste 130 de angajați, dintre care peste 80% ingineri software, cu un nivel ridicat de expertiză. Roweb are birouri în Pitești (HQ), București și Craiova și angajați care lucrează remote și din alte orașe din țară. În 2022, compania vizează deschiderea unui birou în Londra si o crestere de 25 – 30%.