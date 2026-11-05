Giurgiu are cea mai mică putere de cumpărare pe locuitor dintre județele României în clasamentul NielsenIQ pentru 2026: 5.816 euro pe an. Vasluiul, aflat pe ultimul loc în ediția precedentă, nu mai este codaș. În București, valoarea ajunge la 22.941 euro pe locuitor.

Cifra nu este salariul pe care îl primește un giurgiuvean și nici o sumă plătită fiecărui locuitor. Este o medie anuală a banilor disponibili după taxe, calculată pentru populația județului. Diferența față de București este de 17.125 euro pe locuitor: valoarea Capitalei este aproape de patru ori mai mare.

Media României este de 11.283 euro pe locuitor în 2026, potrivit datelor NielsenIQ prezentate de AGERPRES. Giurgiu se află cu 5.467 euro sub această medie. Comparația arată distanța dintre județe, nu cât are în cont o anumită familie.

Vasluiul era pe ultimul loc în 2025

În ediția NielsenIQ din 2025, Vasluiul avea cea mai mică valoare, de 5.379 euro pe locuitor pe an. În 2026, Giurgiu i-a luat locul la capătul clasamentului, arată datele NielsenIQ relatate de Ziarul Financiar.

România avea o medie de 11.105 euro pe locuitor în 2025, față de 11.283 euro în 2026. Diferența este de 178 euro pe an. Aceste valori sunt exprimate în euro la prețurile perioadei lor: creșterea sumei nu arată, singură, că oamenii pot cumpăra mai multe produse decât anul trecut.

Ce intră în suma numită putere de cumpărare

Prin putere de cumpărare, NielsenIQ înțelege venitul rămas după plata taxelor și a contribuțiilor obligatorii. Intră în calcul și banii primiți ca ajutoare de la stat. Indicatorul este exprimat în euro pentru o persoană și pentru un an, nu pentru o lună.

Explicația publicată de NielsenIQ în 2026 arată că estimarea folosește venituri raportate, date despre beneficiile acordate de stat și prognoze economice, dar nu precizează intervalul calendaristic în care au fost colectate datele. Valorile nu sunt ajustate pentru inflație. Prin urmare, cei 5.816 euro din Giurgiu nu reprezintă nici salariul mediu, nici suma pe care un locuitor o cheltuiește efectiv într-un an.

Bucureștiul trece și de media europeană

Media europeană pentru 2026 este de 21.153 euro pe locuitor, conform datelor NielsenIQ prezentate de AGERPRES. Bucureștiul o depășește cu 1.788 euro și este singura zonă din România peste acest reper. Față de media țării, Capitala are o valoare puțin mai mare decât dublul acesteia.

Dincolo de București, alte opt județe depășesc media națională, potrivit clasamentului NielsenIQ relatat de Ziarul Financiar. Sumele descriu venituri disponibile estimate, nu prețul acelorași alimente, servicii sau locuințe în fiecare județ.

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