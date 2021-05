Studiu Valoria și Mind Shop: Managerii de marketing se luptă cu înțelegerea noilor preferințe de cumpărare ale clienților

Conform studiului „Tendințe și provocări în marketing în 2021” realizat de compania de consultanță de business Valoria în colaborare cu agenția de publicitate Mind Shop, în prezent 77% dintre companii pun pe primul loc în preocupările lor înțelegerea noilor preferințe de cumpărare ale clienților, iar 71% au ca provocare generarea de rezultate cu bugete de marketing reduse.

”În 2020 mai mult de jumătate din companii și-au redus activitatea de marketing, fie ca urmare a închiderii temporare a activității, fie ca urmare a scăderii cererii. Anul 2021 schimbă însă datele problemei și cere competență și eficiență de la echipa de marketing. Dar bugetele sunt afectate de criză, iar obținerea de rezultate este principalul obiectiv acum. Cei care nu au dat atenție marketingului online au multe de recuperat și se pot descurca mult mai ușor când apelează la ajutor specializat extern” spune Angela Călina, Director Executiv al agenției de publicitate Mind Shop, co-autoare a studiului.

Principalele provocări din marketing

Marketingul în 2021 nu va fi la fel ca în anii anteriori. Companiile vor trebui să se concentreze asupra strategiei lor de marketing digital. Va fi esențial pentru acestea să creeze o experiență online care să capteze atenția fiecărui potențial cumpărător și apoi să obțină rate bune de conversie.

În acest context nu mai puțin de 68% dintre companiile respondente spun că au probleme cu gândirea strategiilor mobile-first, 68% se luptă cu obținerea de engagement pe conținut, 56% nu reușesc crearea de conținut adaptat pentru pâlnia de vânzări, iar 49% au probleme cu creșterea autorității brandului.

Ariile care, odată optimizate, produc cele mai bune rezultate

Cele mai multe companii au nevoie să își adapteze produsele și serviciile pentru a răspunde noilor comportamente de cumpărare. În prezent, în mediul online se derulează, în medie, cca. 60%-70% din procesul de cumpărare, atât în B2C cât și în B2B. Iată de ce managerii pun pe primul plan abilitatea specialiștilor de marketing de a identifica în mod real noi canale de vânzare, noi piețe de desfacere și de a dezvolta planuri de marketing în consecință.

Conform rezultatelor studiului 59% dintre companii pun pe primul plan abilitatea echipei de marketing de a identifica în mod real noi canale de vânzare, noi piețe de desfacere și de a dezvolta planuri. Aceasta este urmată de abilitatea de a crește business-ul și/sau profitabilitatea business-ului cu clienții actuali prin cross-selling, up-selling sau campanii eficiente (48%) la egalitate cu abilitatea de a genera permanent lead-uri precum și de a planifica și prognoza în mod corespunzător gradul/intervalul de timp în care un lead ajunge să genereze cifră de afaceri (48%).

Principalele tipuri de marketing vizate de companii în 2021

Rețelele de socializare sunt în centrul atenției consumatorilor B2C și B2B, având o dezvoltare intensă a instrumentelor de reclamă, targetare, prezentare a ofertelor, etc. În acest context, diferența cantitativă, dar mai ales calitativă o face conținutul original creat de companii pentru a atrage și a fideliza consumatorii. Pe de altă parte, evenimentele (mai ales cele hibrid sau online), susținute de instrumente specifice de management al participanților își demonstrează din ce în ce mai mult valoarea.

Pe primul loc 63% dintre companiile respondente pun marketingul pe rețelele de socializare, urmate pe locul al doilea de 59% care se concentrează pe content marketing și de 52% care pun accentul pe marketingul prin evenimentele online (conferințe, workshopuri, webinarii), la egalitate cu cele 52% care mizează pe email marketing.

Rolurile managerului de marketing

Dintre companiile respondente 48% spun că principalul rol al managerului de marketing este acela de generator de business, prin identificarea oportunităților, 44% spun că este acela de liant între propria echipă și celelalte echipe cu care lucrează, iar 37% spun că este alocarea corectă a resurselor pe care echipa le are la dispoziție.

Acum este momentul ca Directorii de Marketing să înțeleagă foarte bine preferințele, așteptările și noile comportamente de cumpărare ale clienților. Cu aceste informații clare trebuie să se concentreze pe construirea celor mai memorabile experiențe în toate etapele din customer journey.

”Cele mai multe companii nu au avut focus pe construirea unei prezențe solide și coerente în mediul online. De aceea suportul canalelor proprii este sau inexistent, sau redus, nediversificat și în stadiu incipient de activare. Toată această situație pune presiune pe departamentul de marketing care trebuie să recupereze decalajele față de piață și de competitori și în același timp să producă și rezultate pentru companie. Iată de ce multe companii au apelat la agenții de marketing digital pentru a se asigura că obțin rezultatele prognozate, spune Elena Badea, Managing Director al companiei de consultanță Valoria, co-autoare a studiului.

Concluzie și acțiuni recomandate

Deoarece marketingul trebuie să livreze repede, constant și eficient rezultate în Noua Normalitate, pentru a profita la maximum de potențialul oferit de mediul online, ca specialiști în marketing trebuie să:

Identificați momentele în care consumatorii doresc să cumpere

Identificați și măsurați alte momente care contează

Vă asigurați că sunteți prezenți în micro-momentele consumatorului

Creați conținut relevant în jurul acestor momente

Permiteți consumatorilor să găsească informații și să convertească cât mai ușor

Despre studiu

Studiul sondează percepțiile managerilor și directorilor executivi cu privire la tendințele și provocările din marketing ale companiilor din România. Chestionarul, la care s-au primit 268 de răspunsuri, a fost aplicat în perioada 3 martie – 5 mai 2021. 15% dintre respondenți provin din companii cu cifra de afaceri mai mare de 50 de milioane EUR, 7% din companii cu cifră de afaceri între 20-50 milioane EUR, 11% din companii cu cifră de afaceri între 10-20 milioane EUR, 11% cu cifra de afaceri între 5-10 milioane EUR, 19% cu cifra de afaceri între 1-5 milioane EUR și 37% sub 1 milion de EUR cifră de afaceri. 37% dintre respondenți au funcția de CEO/Președinte/Director General, 22% au funcția de CMO/Marketing Director/Head of Marketing, 19% au funcția de Marketing Coordinator, 7% sunt Brand Manageri, iar 7% au rol de CCO/Communication Director/Head of Communication. Acest studiul a fost realizat în colaborare cu echipa Mind Shop.

Despre Valoria

Valoria este o companie de consultanță, training, și executive coaching. Prin serviciile noastre ajutăm antreprenorii să își dezvolte afacerile și să facă succesul concret și predictibil, fără bătăi de cap. Cele mai multe companii apelează la noi pentru consultanță de marketing, de resurse umane și de vânzări. Avem adeseori solicitări pentru a face training sau coaching echipelor de conducere. Competența, încrederea, inovația și pasiunea sunt valorile pe care le susținem prin tot ceea ce facem. Construim parteneriate și colaborări pe termen lung, deoarece oferim rezultate garantate și cea mai bună calitate, la prețul corect.

Despre Mind Shop

Mind Shop este agenția de publicitate în care ideile se nasc și devin realitate. Suntem o echipă de profesioniști experimentați, cu o pasiune deosebită pentru inovație și pentru gândirea creativă. Ne-am început călătoria în 2001, iar în ultimii 20 de ani am derulat peste 10.000 de proiecte la nivel local, național și european. Avem o abordare integrată, oferind servicii complete de înaltă calitate. Ne mândrim cu colaborarea foarte strânsă pe care o avem cu clienții noștri, până la a deveni parte din echipa lor. Suntem serioși, de încredere, creativi și punem mult entuziasm în ceea ce facem.