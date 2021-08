UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de viață continuă să își dezvolte activitatea pe liniile strategice în primul semestru din 2021

UNIQA Asigurări a raportat la finalul primelor șase luni din 2021 o creștere de 4% pe segmentul de asigurări non-auto, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, înregistrând prime brute subscrise în valoare de 16,4 milioane euro pe această linie de activitate, conform IFRS.

UNIQA Asigurări de viață a încheiat primul semestru al anului 2021 cu un volum de prime brute subscrise din asigurări de viață situat la nivelul de 11,5 milioane euro, conform IFRS, înregistrând un avans semnificativ de 56% al vânzărilor pe acest segment, comparativ cu intervalul similar din 2020.

Profitul net cumulat al celor două companii UNIQA la finalul primelor șase luni din 2021 se situează la nivelul de 3,7 milioane euro, conform IFRS.

UNIQA marchează o nouă premieră pe piața asigurărilor din România: clienții pot să notifice daunele pentru asigurările de viață prin intermediul Consultantului Digital ANA

Asigurări 100% online, în cadrul platformei de vânzări dezvoltată de UNIQA împreună cu partenerul Raiffeisen Bank.

UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de viață au încheiat primul semestru din 2021 cu rezultate îmbunătățite pe liniile de business strategice, datorită creșterii volumului de vânzări pentru asigurările non-auto și asigurările de viață, segmente importante pentru dezvoltarea durabilă a companiilor.

Asigurările non-auto au înregistrat un avans de 4% al vânzărilor, comparativ cu primele șase luni din 2020, susținut de asigurările de locuință și accidente.

În ceea ce privește asigurările auto, UNIQA urmărește cu consecvență obiectivul de îmbunătățire a calității portofoliului, în condițiile în care volumul vânzărilor pe acest segment se situează la finalul celui de-al doilea trimestru din 2021 la un nivel peste cel înregistrat în aceeași perioadă a anului anterior, iar portofoliul CASCO manifestă o migrare din zona de leasing către zona de retail și flote.

“Evoluția UNIQA în primele șase luni ale anului curent ne oferă motive să fim mândri de rezultatul pozitiv înregistrat la nivelul operațiunilor non-life, susținut de calitatea portofoliului și de o rată combinată a daunei semnificativ îmbunătățită, situată sub nivelul de 100%. Totodată, continuăm măsurile de sanitizare în zona asigurărilor auto, cu atât mai mult în contextul semnalelor negative venite la momentul actual din piață, cu privire la evoluția acestui segment. Este o abordare pe care dorim să ne concentrăm mai departe pentru dezvoltarea sustenabilă a companiei, poziționând nevoile clienților în centrul tuturor acțiunilor noastre”, a declarat Paul Cazacu, CEO UNIQA Asigurări.

Asigurările de viață au continuat dinamica pozitivă, înregistrând o creștere a volumului de vânzări de 56% față de primele 6 luni din 2020, susținută, în special, de segmentul bancassurance. Produsele tradiționale au rămas, de asemenea, un contributor important la redresarea pe această linie de activitate, cu un avans de 12,8% la finalul primului semestru al anului curent, comparativ cu intervalul similar din 2020.

“Rezultatele obținute de UNIQA pe segmentul asigurărilor de viață în primele șase luni din 2021 reflectă o poziționare tot mai bună în ceea ce privește încrederea și aprecierea de care compania noastră se bucură în rândul clienților și partenerilor. Continuăm să dezvoltăm activitatea UNIQA în România, pozitionând clienții în centrul acțiunilor noastre, întelegându-le nevoile și oferindu-le soluții de asigurare relevante, simple și accesibile. În același timp, accelerăm eforturile de digitalizare și investim în calitatea serviciilor, pentru o experiență îmbunătățită oferită clienților noștri”, a precizat Mihaela Stroia, CEO, UNIQA Asigurări de viață.

Volumul total al primelor brute subscrise înregistrat de cele două companii UNIQA la finalul primului semestru din 2021 se situează la nivelul de 48,8 milioane euro, conform IFRS, în creștere cu 7% față de rezultatul din aceeași perioadă a anului trecut.

Optimizările în zona costurilor administrative au continuat și în cel de-al doiea trimestru din 2021. Astfel, UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de viață susțin în mod constant obiectivul de a genera valoare adaugată pentru clienți, încheind primele șase luni ale anului curent cu un nivel al costurilor administrative situat cu 2,5 puncte procentuale sub cel înregistrat în aceeași perioadă din 2020.

Top 3 al celor mai importante daune plătite în primul semestru din 2021 a totalizat despăgubiri în valoare de 4,8 mil EUR, acoperind riscurile de incendiu, avarii accidentale/ pierdere de profit, pentru activitati din industriile de retail – bricolaj, energetică etc.

Produse de asigurare 100% online

Alături de partenerul Raiffeisen Bank, UNIQA oferă clienților posibilitatea achiziționării de asigurări 100% online, pe www.raiffeisen.ro/asigurari-online/.

Produsele de asigurări disponibile în cadrul acestei platforme, Bonus Protect – asigurarea în caz de accident, Vitality Protect – asigurarea în caz de afecțiuni grave și Confort Med – asigurarea în caz de spitalizare și intervenții chirurgicale, oferă protecție în cazul producerii unui eveniment nefericit, prin multiple variante de acoperiri și beneficii, putând fi configurate direct de către clienți, simplu și rapid, în funcție de nevoile lor specifice.

Noi funcționalități ale Consultantului Digital ANA

UNIQA marchează o nouă premieră în piața asigurărilor din România: clienții pot aviza daunele pentru polițele de asigurare de viață prin intermediul Consultantului Digital ANA.

În momentul lansării sale, în 2019, cu rolul de Asistent Digital, ANA oferea un proces end-to-end pentru notificarea și soluționarea daunelor CASCO și de locuință în mod digital.

În 2020, ANA a devenit Consultant Digital în daune pentru toate produsele de asigurări generale din portofoliul UNIQA, dar și pentru vânzarea polițelor de călătorie.

În prezent, prin această nouă dezvoltare în zona daunelor pentru polițele de asigurare de viață, Consultantul Digital ANA are capacitatea de a parcurge un proces complet de daune, asigurând în întregime zona digitală din perspectiva serviciilor post-vânzare pe care UNIQA le oferă clienților.

Astfel, clienții UNIQA pot notifica în orice moment, de oriunde și utilizând orice dispozitiv (tableta, laptop / desktop, smartphone IOS, Android etc.) daunele pentru ambele companii UNIQA: https://daunerapide.uniqa.ro/ pentru asigurări generale și https://daune-viata.uniqa.ro/ pentru asigurări de viață.

Consultantul Digital ANA oferă valoare adaugată experienței clienților prin rapiditate și accesibilitate, fiind integrat cu sistemele UNIQA. În acest fel, toate datele privind riscul asigurat și polița sunt validate în timp real, iar clienții sunt ghidați către deschiderea dosarului de daună și pașii următori ai procesului.

UNIQA rămâne în topul companiilor de asigurări cu cele mai puține reclamații

Potrivit datelor recent publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, UNIQA continuă să se numere printre companiile de asigurări din România cu cele mai puține nemulțumiri adresate de către clienti. Astfel, la finalul primului semestru din 2021, UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de viață au înregistrat un număr total de 93 de reclamații – dintre care 68 unice și 25 conexe, în scădere comparativ cu situația din aceeași perioadă a anului anterior.

Cu o istorie de peste 10 ani în piața asigurărilor din România și beneficiind de peste 200 de ani de experiență ca parte dintr-un Grup internațional cu o prezență tot mai puternică la nivel european, UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de viață continuă să aducă valoare în viața clienților, concentrându-și eforturile în trei direcții principale: dezvoltarea de produse și servicii relevante, care adresează nevoi de asigurare specifice, eficientizarea proceselor și optimizarea costurilor prin digitalizare, precum și investiția în calitatea echipei de profesioniști.

Noul model de afaceri al companiei armonizează procesele la nivelul piețelor internaționale, ceea ce permite mobilizarea tuturor competențelor profesionale pentru a adresa nevoile clienților într-un mod personalizat, în funcție de segmentul de care aparțin – Retail, Bancassurance, Corporate & Affinity, oferindu-le produse și servicii de calitate, la nivelul celor mai înalte exigențe.

Despre UNIQA

UNIQA Insurance Group opereaza pe piata romaneasca din 2008, oferind toate formele de asigurari de bunuri, de raspundere si de persoane. UNIQA Asigurari se numara printre liderii pietei romanesti de asigurari generale, oferind un portofoliu complet de produse care respecta nevoile clientilor si tendintele pietei. Compania se preocupa permanent si acorda o mare importanta dezvoltarii de produse si de solutii de asigurari integrate, adaptate nevoilor actuale si stilului de viata modern si dinamic. In 2010, UNIQA a inceput operatiunile pe piata asigurarilor de viata, lansand compania UNIQA Asigurari de viata. Cu produse de asigurare de viata mixte, la termen si de grup, dar si cu experienta si know-how-ul UNIQA Insurance Group, compania respecta nevoile fiecarui client in parte, gasind solutiile de asigurare potrivite.

Despre UNIQA Insurance Group

UNIQA Insurance Group, cu sediul central in Austria, este unul dintre cele mai importante si dinamice grupuri de asigurari din Europa Centrala si de Est. Cu aproximativ 21.300 de angajati, UNIQA ofera servicii de asigurari pentru 15,5 milioane de clienti in 18 tari. In Austria, UNIQA detine o cota de piata de 22% si a fost desemnata, timp de zece ani, cea mai de incredere companie de asigurari, conform studiului anual al publicatiei Reader’s Digest. Cu UNIQA si Raiffeisen Insurance, Grupul detine doua branduri puternice, care ii ofera o baza solida pentru cresterea viitoare. UNIQA opereaza in 18 tari din Europa Centrala si de Est: Austria, Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Kosovo, Croatia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Polonia, Romania, Rusia, Serbia, Slovacia, Republica Ceha, Ucraina, Ungaria, Elvetia si Liechtenstein.