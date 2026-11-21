Dacă ți-e teamă să verifici contul bancar, începe cu cinci minute: notează soldul și următoarea plată, apoi oprește-te. La verificările următoare, adaugi facturile și ratele, iar bugetul îl faci din banii care intră sigur și plățile care urmează.

Nu trebuie să cercetezi toate tranzacțiile din prima zi. Un experiment publicat în august 2024 în revista Psychological Research a constatat că persoanele cu resurse insuficiente au amânat mai des plățile. Nu a constatat că s-au uitat mai puțin la informațiile despre bani. Stresul și rușinea pot face gestionarea banilor mai grea, dar teama de a deschide aplicația nu este, singură, un diagnostic.

Începe cu o verificare de cinci minute

NHS recomandă pași mici și apropierea treptată de situațiile care provoacă teamă. Prima verificare poate fi atât de scurtă încât să nu ajungi deloc la istoricul plăților.

Deschide aplicația din pictograma ei, nu dintr-un mesaj primit. Pune un cronometru de cinci minute și notează soldul și data. Caută numai prima plată despre care știi că urmează. Notează cui plătești, suma și ziua scadenței, apoi închide aplicația. La următoarea verificare, adaugă alte plăți apropiate. Când pasul devine mai ușor, treci la istoricul contului și al cardului.

Verifică plățile fără să faci bugetul de fiecare dată

Legea nu îți impune cât de des să intri în cont. Ca reper de siguranță, UniCredit recomandă verificarea tranzacțiilor de cel puțin două ori pe săptămână. Poți face două verificări scurte pentru plăți necunoscute și una mai amănunțită, lunar, pentru buget. Dacă banca oferă alerte pentru plăți, le poți activa.

Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată îți dă dreptul să primești gratuit, cel puțin lunar, informații despre operațiunile din cont. Pentru o plată, acestea cuprind beneficiarul, suma, comisioanele și data debitării. Nu aștepta informarea lunară dacă observi o plată pe care nu o recunoști.

Pentru facturi, rate și abonamente, uită-te la istoricul ultimelor luni și marchează plățile care reapar, chiar dacă suma variază. Notează furnizorul, ziua aproximativă, suma și dacă plata este necesară. Adaugă numerarul și costurile care nu apar lunar, cum sunt asigurările, impozitele și reparațiile. Consumer Financial Protection Bureau recomandă verificarea istoricului contului și al cardului pentru a construi un buget din cheltuieli reale.

Calculează banii rămași până la următorul venit

Soldul afișat poate include bani pe care i-ai angajat deja pentru alte plăți. Calculul de lucru este: soldul de acum, plus încasările sigure până la următorul venit, minus plățile scadente, cheltuielile necesare și sumele blocate sau în așteptare. Verifică dacă o plată în așteptare a fost deja scăzută din sold, ca să nu o scazi de două ori.

Iată un exemplu ipotetic, nu un model de sume pe care trebuie să le cheltuiești. Până la următorul salariu, situația este aceasta:

Sold afișat: 3.000 de lei.

Încasare sigură înainte de salariu: 1.000 de lei.

Plată în așteptare, încă nescăzută din sold: 150 de lei.

Chirie scadentă: 1.500 de lei.

Utilități scadente: 500 de lei.

Mâncare și medicamente necesare: 600 de lei.

Transport necesar: 200 de lei.

Rată minimă scadentă: 500 de lei.

Sumă rezervată pentru o asigurare anuală: 100 de lei.

Calculul este 3.000 + 1.000 − 150 − 1.500 − 500 − 600 − 200 − 500 − 100 = 450 de lei. Aceștia rămân pentru alte cheltuieli până la salariu, numai dacă încasarea de 1.000 de lei este sigură și nu apar alte plăți necesare. Dacă încasarea este nesigură, nu o treci în calcul: rezultatul devine minus 550 de lei.

Poți completa același model pe hârtie: soldul de azi, încasări sigure până la data aleasă, plăți în așteptare, facturi și rate cu scadență, mâncare, medicamente, transport și bani rezervați pentru costuri rare. Pentru o plată anuală, împarți costul estimat la 12 luni. De exemplu, o asigurare de 1.200 de lei pe an înseamnă 100 de lei puși deoparte lunar.

Dacă rezultatul este sub zero, începe cu plățile de bază

Pentru bugetul lunar, pornește de la venitul primit după taxe. Scade locuința și utilitățile, mâncarea și medicamentele, transportul necesar, ratele minime și partea lunară a costurilor rare. Ghidul de educație financiară al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse pune cheltuielile de bază înaintea celor opționale.

Verifică sumele și scadențele, apoi redu sau amână mai întâi cheltuielile opționale pe care le poți schimba. Dacă tot nu poți plăti rata, contactează creditorul înainte de scadență sau imediat ce afli. Cere în scris variantele disponibile; nu presupune că rata se amână automat. Dacă datoriile pun în pericol plata hranei, utilităților sau chiriei, caută consiliere gratuită și independentă pentru datorii.

Pentru creditele de consum, OUG nr. 50/2010 permite creditorului să ceară plata întregului credit după 90 de zile consecutive de restanță. Contactarea creditorului înainte de acumularea restanțelor nu garantează o nouă înțelegere, dar îi permite să analizeze cererea înainte ca datoria să crească.

Întrebări frecvente

Pot face bugetul fără Excel și fără altă aplicație?

Da. Poți citi extrasul și nota într-un carnețel data, comerciantul și felul cheltuielii. Adaugă separat banii cheltuiți în numerar.

Ce fac dacă văd o plată pe care nu o recunosc?

Contactează banca imediat pe un canal oficial, blochează cardul dacă este cazul și contestă plata. Păstrează numărul sesizării. Potrivit legii, trebuie să anunți fără să amâni fără motiv, în maximum 13 luni după debitare. Acest termen are o excepție dacă banca nu ți-a dat informațiile cerute de lege.

Când primesc banii înapoi pentru o plată neautorizată?

În principiu, banca trebuie să ramburseze suma cel târziu la sfârșitul următoarei zile lucrătoare, cu excepțiile prevăzute de lege, inclusiv suspiciunea rezonabilă de fraudă comunicată autorității competente. În anumite cazuri de pierdere sau furt al instrumentului de plată, clientul poate suporta până la 30 de euro; frauda sau neglijența gravă pot duce la pierderi mai mari. Pentru încălcarea regulilor privind plățile neautorizate, poate sesiza ANPC.

Cum opresc un abonament uitat?

Caută plata repetată în extrase și anulează abonamentul la furnizor. Dacă există și un acord pentru plăți viitoare prin bancă, retrage-l separat; oprirea plății nu încheie singură abonamentul.

Cine mă poate ajuta dacă nu pot plăti rata?

După ce ceri creditorului o soluție, CSALB poate intermedia gratuit negocierea pentru un contract bancar în derulare, dacă banca sau IFN-ul acceptă procedura. Cere răspunsul creditorului în scris și păstrează scadențele.

Când cer ajutor pentru teama de a verifica banii?

Dacă anxietatea îți afectează viața de zi cu zi sau pașii mici nu te ajută, cere ajutor medical. O verificare a soldului nu trebuie să devină o încercare de a rezolva toate problemele cu banii într-o singură zi.

Surse verificate la 21 noiembrie 2026: studiul „Financial scarcity and financial avoidance” din Psychological Research; NHS; MoneyHelper; Consumer Financial Protection Bureau; Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați; Legea nr. 209/2019; OUG nr. 50/2010; UniCredit; CSALB.