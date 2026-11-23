Pentru două persoane și trei nopți în minivacanța de 1 Decembrie 2026, bugetul cu transport din București pornește de la 1.910 lei la Gura Diham, 2.935,92 lei la Băile Felix și aproximativ 2.817,51 lei la Budapesta. Aceste sume nu acoperă toate cheltuielile, iar biletele afișate cu prețuri „de la” pot costa mai mult la rezervare.

Calculul folosește aceleași trei nopți, din 28 noiembrie până în 1 decembrie, pentru două persoane. Pachetele includ mese diferite, așa că totalurile nu reprezintă costul final al unor vacanțe identice.

Patru zile libere fără concediu

Pentru salariații cu program de luni până vineri, 28 și 29 noiembrie sunt zile de weekend, iar 30 noiembrie și 1 decembrie sunt sărbători legale, potrivit Codului muncii. Rezultă patru zile consecutive fără concediu; lucrul se reia miercuri, 2 decembrie.

Cât costă cele trei variante cu tot cu drum

Gura Diham, lângă Bușteni: 1.780 lei pachetul și 130 lei trenul dus-întors pentru doi. Totalul este 1.910 lei, fără drumul de la gara Bușteni la complex.

Băile Felix: 2.500 lei pachetul cu cameră dublă standard și cel puțin 435,92 lei transportul dus-întors pentru doi. Totalul pornește de la 2.935,92 lei, fără eventualul drum de la stația din Băile Felix la hotel.

Budapesta: 500 euro pachetul pentru doi, echivalentul a 2.674,10 lei la cursul folosit în calcul, plus aproximativ 143,41 lei autobuzul de aeroport dus-întors. Totalul este de aproximativ 2.817,51 lei, fără taxa de oraș, mesele neincluse și deplasările prin oraș.

La munte, trenul adaugă 130 lei

Oferta Gura Diham pentru 28 noiembrie-1 decembrie 2026 costă 1.780 lei pentru o cameră dublă. În preț intră trei nopți, bonuri valorice de 500 lei și o masă câmpenească pentru două persoane. Bonurile sunt incluse în pachet, nu reduc suma de 1.780 lei plătită pentru el.

Tariful Softrans valabil din 10 iunie 2026 pentru București Nord-Bușteni este de 32,50 lei de persoană pe sens, cu loc inclus. Pentru doi călători, dus-întorsul costă 32,50 × 2 persoane × 2 sensuri = 130 lei. La un buget de 2.000 lei, ales doar ca exemplu, după pachet și tren rămân 90 lei: 2.000 − 1.780 − 130. Din aceștia ar trebui plătite transferul local și orice alte cheltuieli în afara pachetului.

La băi, mesele intră în pachet

Oferta Aqua President din Băile Felix pentru aceleași trei nopți este de 1.250 lei de persoană în cameră dublă standard, adică 2.500 lei pentru doi. Varianta cu cameră superioară costă 2.700 lei pentru doi. Ambele includ micul dejun, prânzul și cina, precum și prânzul tematic și cina festivă; la cină sunt incluse și băuturi alcoolice.

Pentru București-Oradea, FlixBus arată prețuri începând de la 98,98 lei de persoană pe sens, iar pentru Oradea-Băile Felix apar curse începând de la 10 lei pe sens. Pentru doi oameni, transportul dus-întors pornește astfel de la 395,92 + 40 = 435,92 lei. Cu pachetul, totalul este de la 2.935,92 lei la camera standard sau 3.135,92 lei la cea superioară.

Autocarul București-Oradea face aproximativ nouă ore și 25 de minute pe sens. Tariful de 98,98 lei este un preț de pornire, nu prețul confirmat pentru plecarea din 28 noiembrie și întoarcerea din 1 decembrie; de la stația din Băile Felix până la hotel poate fi nevoie de încă un transfer.

La Budapesta, aeroportul adaugă un cost separat

Oferta TOUREX pentru 28 noiembrie-1 decembrie 2026 este de 250 euro de persoană, adică 500 euro pentru doi. Sunt incluse trei nopți în cameră dublă, zborurile dus-întors din București, bagajul de cabină, micul dejun și taxele de aeroport. La cursul BNR de 5,3482 lei pentru un euro, publicat pentru 20 noiembrie 2026, cei 500 euro înseamnă 2.674,10 lei; suma plătită efectiv în lei poate fi diferită.

Autobuzul de aeroport 100E costă 2.500 de forinți de persoană pe sens, conform tarifului BKK. Pentru doi oameni, dus-întorsul este 10.000 de forinți, aproximativ 143,41 lei la cursul BNR de 1,4341 lei pentru 100 de forinți. Împreună cu pachetul, bugetul ajunge la aproximativ 2.817,51 lei.

Autobuzul acoperă drumul dintre aeroport și oraș, nu neapărat până la hotel. Oferta nu include taxa de oraș și transferul aeroport-hotel; nici mesele în afara micului dejun și transportul obișnuit prin Budapesta nu intră în totalul calculat.

Cât diferă ofertele față de 2025

La Aqua President, oferta pentru trei nopți în cameră dublă standard era de 1.150 lei de persoană în 2025 și este de 1.250 lei în 2026. Diferența dintre tarifele afișate este de 100 lei de persoană, aproximativ 8,7%, sau 200 lei pentru doi.

La Gura Diham, tariful camerei duble pentru trei nopți era de 1.320 lei în oferta din 2025, față de 1.780 lei în cea din 2026. Diferența este de 460 lei, dar pachetele nu sunt identice: oferta din 2026 include bonuri valorice de 500 lei, nemenționate în cea din 2025.

Ce verifici înainte de plată

Cauți locuri pentru două persoane în perioada 28 noiembrie-1 decembrie, atât la cazare, cât și pentru drumul dus-întors. Prețurile de pornire la autocar nu confirmă costul biletelor pentru aceste date. Aduni transferurile până la cazare. Pentru Budapesta, verifici și taxa de oraș, mesele neincluse și costul deplasărilor prin oraș; pentru aceste cheltuieli nu există o sumă în ofertele folosite aici. Verifici avansul și ce bani pierzi dacă anulezi. Gura Diham cere un avans de 50%, adică 890 lei din pachetul de 1.780 lei, și menționează anularea gratuită cu cel puțin 35 de zile înainte de sosire. Pentru sosirea din 28 noiembrie, acest termen a trecut deja la 23 noiembrie; condițiile pentru anularea mai târzie trebuie lămurite înainte de plată. Pentru Aqua President și pachetul de Budapesta, ceri condițiile de avans și anulare înainte de confirmarea rezervării.

Întrebări frecvente

Am nevoie de pașaport pentru Budapesta?

Un cetățean român poate folosi cartea de identitate sau pașaportul, dacă documentul este valabil. Trebuie să îl aibă asupra sa chiar dacă nu mai există controale sistematice la frontiera terestră cu Ungaria, deoarece pot exista verificări aleatorii.

Abonamentul de transport de 72 de ore din Budapesta include autobuzul 100E?

Nu. Abonamentul pentru transportul obișnuit costă 5.750 de forinți de persoană, iar autobuzul expres de aeroport are bilet separat.

Ce se întâmplă dacă un salariat lucrează pe 30 noiembrie sau 1 decembrie?

Dacă activitatea nu poate fi întreruptă, munca într-o zi de sărbătoare legală se compensează cu timp liber în următoarele 30 de zile. Când nu se poate da timp liber, sporul pentru munca din acea zi nu poate fi sub 100% din salariul de bază aferent.

Unde ajunge cursa dintre Oradea și Băile Felix?

Printre stațiile afișate sunt cea din Oradea, vizavi de gara CFR, și parcarea din zona Apollo, în Băile Felix. Drumul până la hotel se verifică separat.

Surse verificate la 23 noiembrie 2026: Codul muncii; ofertele Gura Diham pentru 2025 și 2026; tarifele Softrans; ofertele Aqua President pentru 2025 și 2026; tarifele FlixBus și Tur Călători; oferta TOUREX; tarifele BKK; cursurile BNR din 20 noiembrie 2026; Poliția de Frontieră Română.