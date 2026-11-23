Victimele fraudei bancare pot cere restituirea rapidă a banilor luați din cont fără acordul lor, potrivit Legii nr. 209/2019. Dacă au făcut ele însele transferul după ce au fost înșelate, banca poate încerca recuperarea sumei, dar nu este obligată să o returneze automat.

În ambele situații, titularul trebuie să anunțe imediat banca printr-un canal oficial și să spună ce plată contestă. Felul în care a plecat suma din cont schimbă însă dreptul la rambursare: una este o plată făcută de altcineva fără acordul titularului și alta este un transfer aprobat chiar de acesta.

Când trebuie banca să dea banii înapoi

Pentru o plată neautorizată, Legea nr. 209/2019 obligă banca să ramburseze suma imediat sau cel târziu la sfârșitul următoarei zile lucrătoare după ce află despre operațiune. Dacă este cazul, banca trebuie să readucă și contul la situația de dinaintea debitării.

Există o excepție: banca poate să nu facă rambursarea în acest termen dacă are motive rezonabile să suspecteze o fraudă și comunică motivele în scris autorității competente. Dacă titularul spune că nu a aprobat plata, banca trebuie să dovedească faptul că operațiunea a fost verificată și înregistrată corect și că nu a existat o defecțiune tehnică. Simpla folosire a cardului sau a codurilor nu dovedește, de una singură, că titularul a autorizat plata.

Legea pune tot în sarcina băncii dovada că titularul a acționat fraudulos sau cu neglijență gravă. Pentru anumite plăți făcute cu un instrument pierdut, furat ori folosit fără drept, titularul poate suporta cel mult 30 de euro sau echivalentul în lei. Dacă pierderea a fost provocată de frauda titularului ori de încălcarea intenționată sau din neglijență gravă a obligațiilor sale, el poate suporta întreaga pierdere.

Plata neautorizată sau executată greșit trebuie semnalată fără întârziere nejustificată. Legea fixează și o limită de 13 luni de la debitarea contului, dar aceasta nu înseamnă că titularul poate aștepta până atunci după ce a observat plata.

Ce se întâmplă dacă victima a aprobat transferul

Un transfer făcut de titular după ce un escroc l-a convins să trimită banii nu intră automat în regula rambursării pentru plăți neautorizate. Titularul poate cere băncii să cerceteze operațiunea și să încerce rechemarea banilor. Rezultatul depinde și de stadiul plății: potrivit Legii nr. 209/2019, după ce banca a primit ordinul de plată, acesta nu mai poate fi retras unilateral, în afara cazurilor prevăzute de lege. Retragerea ulterioară cere acordul băncii și, în anumite cazuri, al beneficiarului.

BCR arată că poate bloca un card sau accesul la aplicație și poate începe contestarea unor tranzacții frauduloase prin procedura numită „refuz la plată”. Banca avertizează că nu toate sumele pot fi recuperate. O plată pe care titularul a aprobat-o prin verificările de securitate nu poate fi anulată de banca emitentă doar pentru că banii apar încă blocați sau în așteptare.

Ce pași urmează după descoperirea fraudei

Titularul are nevoie să oprească accesul la bani și să lase băncii datele exacte ale plăților contestate. Sesizarea Poliției nu înlocuiește reclamația către bancă.

Contactează banca prin numărul sau aplicația oficială și cere blocarea cardului ori a accesului la cont. Anunță dacă a divulgat coduri sau a instalat o aplicație la cererea altcuiva.

Depune la bancă o contestație scrisă, cu suma, data și beneficiarul plății. Pentru un transfer aprobat după înșelătorie, cere investigarea și încercarea de rechemare a banilor.

Păstrează extrasele de cont, confirmările de plată, mesajele, e-mailurile, numerele de telefon și capturile de ecran. Depune plângere la Poliție și raportează frauda către DNSC, la 1911 sau prin pnrisc.dnsc.ro, așa cum recomandă Poliția Română.

Dacă banca refuză restituirea, titularul poate cere motivarea în scris și poate sesiza ANPC. Poate solicita și soluționarea litigiului prin CSALB, dacă cererea îndeplinește condițiile acestui centru.