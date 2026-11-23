Incendiul izbucnit la Hotelul Alpin din Poiana Brașov, operat de firma familiei Aron, îi privește și pe cei care au rezervat acolo Revelionul 2027. Oferta pornește de la 1.325 de euro de persoană, iar până luni, 23 noiembrie, hotelul nu anunțase dacă va putea asigura sejururile sau ce se întâmplă cu banii deja plătiți.

Operatorul hotelului este Alpin 2003 SRL, firmă deținută de Claudiu Aron și Ileana-Roxana Aron, cu câte 45%, și de David Aron, cu 10%, potrivit datelor despre companie citate în dosar. Firma apare ca operator și pentru Aparthotel Alpin și Casa Alpin. Nu există o confirmare că aceste clădiri au fost afectate.

Focul a izbucnit duminică, 22 noiembrie, și a afectat aproximativ 2.000 de metri pătrați din clădirea principală, la acoperiș, mansardă și ultimele trei etaje, potrivit informațiilor atribuite ISU Brașov. Circa 150 de persoane au fost evacuate, iar conducerea hotelului a transmis că nu au existat victime. Luni dimineața, 23 noiembrie 2026, pompierii încă lucrau la stingerea focului, după mai mult de 12 ore de intervenție; cauza incendiului urma să fie stabilită. Foloseau camere cu termoviziune și o dronă, iar cele două straturi de tablă ale acoperișului îngreunau accesul la focarele ascunse.

Sejurul de Revelion are un avans de 50%

Oferta publicată de hotel pentru Revelionul 2027 prevede cel puțin patru nopți de cazare la Alpin Resort Hotel. Tariful pornește de la 1.325 de euro de persoană. Cinele și petrecerile sunt programate la K2 Alpin, cu transport între cele două locuri; pachetul mai include mese, activități pentru copii și acces la piscine și alte facilități ale hotelului. Nu a fost confirmat că incendiul a afectat K2 Alpin sau aceste facilități.

Pentru rezervările făcute până la 1 decembrie 2026 inclusiv, condițiile hotelului cer un avans de 50% în 48 de ore de la confirmare și plata restului până la 1 decembrie. La tariful minim, jumătate înseamnă 662,50 euro de persoană. Pentru rezervările făcute începând cu 2 decembrie, oferta cere plata integrală. Tariful și regulile de plată nu arată câte rezervări au fost făcute sau ce sume au achitat efectiv clienții.

Schimbarea cazării poate aduce rambursarea banilor

Hotelul nu a anunțat o alternativă de cazare, rambursări sau o dată la care va decide ce se întâmplă cu rezervările. Faptul că petrecerile sunt programate în altă clădire nu lămurește dacă poate fi asigurată cazarea inclusă în pachet.

Pentru un pachet de călătorie cumpărat prin agenție, schimbarea locului de cazare este o modificare semnificativă, potrivit Ordonanței nr. 2/2018. Clientul poate accepta un pachet alternativ echivalent sau superior ori poate înceta contractul fără penalitate. Dacă nu acceptă alternativa, agenția trebuie să restituie plățile în cel mult 14 zile de la încetarea contractului. Agenția organizatoare răspunde pentru serviciile din pachet chiar și atunci când cazarea este oferită de altă firmă. Aceste reguli nu înseamnă că orice rezervare făcută direct la hotel are automat același termen de rambursare.

Ce pot face cei care au plătit

Clientul păstrează confirmarea rezervării, contractul sau condițiile primite și dovada plății. Din acestea se vede dacă a cumpărat prin agenție sau direct de la hotel.

Înainte de următoarea plată, clientul poate cere în scris hotelului sau agenției indicate în contract să confirme dacă sejurul va avea loc și ce variantă oferă dacă locul de cazare se schimbă. Cererea nu suspendă automat o plată prevăzută în contract.

Dacă apare o dispută privind banii achitați, persoana care a plătit cu cardul poate verifica numele comerciantului de pe dovada plății și se poate adresa băncii. Dacă problema nu se rezolvă, se poate adresa ANPC.

Următoarea informație care poate lămuri situația rezervărilor este decizia hotelului privind folosirea clădirii și serviciile din pachetul de Revelion.