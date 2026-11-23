Ordinul ANAF nr. 828/2026 schimbă regulile pentru firmele care fac tranzacții cu persoane afiliate. Marii contribuabili care ating pragurile prevăzute trebuie să pregătească și să depună anual dosarul prin care justifică prețurile practicate, începând cu tranzacțiile din 2026.

Firmele mici și mijlocii nu depun dosarul anual din proprie inițiativă: îl întocmesc și îl prezintă dacă ANAF îl cere în cadrul unui control. Noile reguli pentru procedurile fiscale se aplică celor începute după 1 ianuarie 2027; o procedură începută înainte rămâne sub regulile valabile la data începerii ei.

Când depun firmele mari dosarul

Pentru fiecare firmă afiliată cu care face tranzacții peste pragul aplicabil, un mare contribuabil trebuie să întocmească dosarul în fiecare an. Dosarul arată de ce prețurile dintre firme sunt comparabile cu cele care ar fi practicate între firme fără legături între ele. Înainte, marii contribuabili pregăteau anual dosarul, dar îl prezentau ANAF numai la cerere.

Potrivit Ordinului ANAF nr. 828/2026, depunerea se face electronic, prin Spațiul Privat Virtual, în cel mult 30 de zile lucrătoare de la termenul declarației anuale de impozit pe profit. Pentru o firmă cu an fiscal calendaristic, [declarația pentru 2026 are termenul de 25 martie 2027](https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/101_OPANAF_206_2025.pdf). Termenul dosarului se calculează după această dată; nu există o singură dată calendaristică valabilă pentru toate firmele. Dacă dosarul nu este depus și ANAF îl cere la control, termenul de prezentare este de cel mult cinci zile lucrătoare.

Pragurile se verifică separat pentru fiecare afiliat

Ordinul stabilește pragurile după felul tranzacției și după mărimea firmei. Ele se verifică pentru tranzacțiile cu fiecare persoană afiliată în parte, nu prin adunarea tranzacțiilor cu toți afiliații. Sumele sunt exprimate în euro; pentru calcul se folosește cursul BNR din ultima zi a anului fiscal.

Servicii: 100.000 de euro pentru firmele mari și 50.000 de euro pentru cele mici și mijlocii.

Finanțări cu dobândă: 200.000 de euro pentru firmele mari și 100.000 de euro pentru cele mici și mijlocii.

Folosirea unor mărci sau a altor bunuri fără formă fizică, inclusiv plățile pentru dreptul de folosire: 250.000 de euro pentru firmele mari și 150.000 de euro pentru cele mici și mijlocii.

Bunuri cu formă fizică: 350.000 de euro pentru firmele mari și 200.000 de euro pentru cele mici și mijlocii.

Schimbarea cea mai mare pentru firmele mari privește serviciile: pragul scade de la 250.000 la 100.000 de euro. Pentru firmele mici și mijlocii, pragul finanțărilor cu dobândă crește de la 50.000 la 100.000 de euro. În [regulile vechi prezentate de ANAF](https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Prezentare_R/Ghid%20Preturi%20de%20Transfer.pdf), pragul pentru servicii era de 50.000 de euro la firmele mici și mijlocii, iar cel pentru dobânzi, de 200.000 de euro la firmele mari. Bunurile cu și fără formă fizică aveau împreună un prag de 100.000 de euro la firmele mici și mijlocii și de 350.000 de euro la cele mari; noul ordin le tratează separat.

Cât timp au firmele mici și mijlocii dacă ANAF cere dosarul

Când este atins un prag, firmele mici și mijlocii întocmesc și prezintă dosarul numai la solicitarea organului fiscal, în cadrul unui control. ANAF stabilește un termen între 30 și 60 de zile lucrătoare de la comunicarea cererii. Firma poate solicita motivat o singură prelungire, de cel mult 30 de zile lucrătoare. În vechea regulă, termenul era măsurat în zile calendaristice.

Ce obligație rămâne sub praguri

O firmă sub praguri nu are, ca regulă, obligația de a întocmi dosarul. Totuși, prețurile dintre afiliați trebuie să respecte valoarea de piață, iar ANAF poate cere dosarul la control dacă analiza de risc justifică solicitarea. Lipsa dosarului cerut ori prezentarea lui incompletă poate duce la ajustarea sau estimarea prețurilor folosite la calculul taxelor.

Pot fi afiliate firme legate printr-o deținere de cel puțin 25% sau prin control efectiv. [Codul fiscal include și legăturile de familie](https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme.htm): soți sau rude până la gradul al III-lea între persoane fizice. Pentru procedurile fiscale începute după 1 ianuarie 2027, ANAF va folosi noile termene și praguri din Ordinul nr. 828/2026.