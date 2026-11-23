Când ai venituri variabile, plătește cheltuielile lunare dintr-o sumă pe care te poți baza și păstrează separat banii încasați în lunile bune. Din acești bani acoperi diferența în lunile slabe; după ce separi taxele și plățile cunoscute, poți pune bani și într-o rezervă pentru perioade fără venit.

Alege venitul pe care îți faci bugetul

Notează banii rămași efectiv disponibili după taxe în ultimele 6 până la 12 luni. MoneyHelper recomandă să pornești de la cea mai slabă lună realistă, nu de la una în care ai câștigat mult. Media îți arată cam cât ai încasat într-o perioadă, dar nu îți plătește o factură scadentă într-o lună slabă.

Într-un exemplu cu șase luni de încasări, cea mai slabă lună a adus 4.500 de lei, iar media a fost 5.500 de lei. Bugetul pentru plățile obligatorii pornește de la 4.500 de lei. Dacă ai doar câteva luni de încasări sau munca ta este sezonieră, nu trata cea mai bună lună drept venit sigur.

Pune plățile în ordinea în care vin

Notează încasările nete și zilele în care intră banii. Verifică extrasul bancar ca să găsești plățile pe care le-ai uitat. Adună locuința, utilitățile, alimentele de bază, transportul necesar, medicamentele, asigurările și plățile minime la datorii. Împarte la luni costurile cunoscute, dar plătite rar, cum sunt facturile anuale, impozitele și reviziile. Ține banii pentru ele separat. Alege suma lunară pentru aceste plăți și pentru economisirea planificată. Ea trebuie să încapă în venitul prudent, nu în media lunilor bune. Verifică lunar ce ai încasat și ce ai plătit. Schimbă suma planificată dacă încasările obișnuite sau costurile se schimbă.

De exemplu, cheltuielile de bază sunt 3.700 de lei pe lună. Mai adaugi 400 de lei pentru partea lunară a plăților anuale și 300 de lei pentru rezervă: 3.700 + 400 + 300 = 4.400 de lei. Din venitul prudent de 4.500 de lei rămân 100 de lei.

Nu este suficient ca totalul lunii să iasă bine dacă factura vine înaintea banilor. Urmărește în fiecare săptămână când intră banii și când trebuie făcute plățile: scazi plățile din suma disponibilă, iar soldul rămas trece în săptămâna următoare. Instrumentul Consumer Financial Protection Bureau recomandă să urmărești încasările și cheltuielile cel puțin o lună înainte de a face acest calendar.

Folosește un cont tampon pentru lunile slabe

Contul tampon primește partea din încasări care depășește suma planificată. Din el îți transferi lunar aceeași sumă pentru buget, chiar dacă încasările diferă. Nu există o mărime obligatorie pentru acest cont: calculează cât ar lipsi într-o lună slabă realistă și câte astfel de luni vrei să poți acoperi. Verifică separat dacă ai bani pentru facturile scadente înaintea următoarei încasări.

În exemplu, contul tampon are 1.000 de lei la începutul unei luni în care intră 7.000 de lei disponibili după taxe. După transferul planificat de 4.400 de lei, rămân 2.600 de lei. O împărțire posibilă, nu o regulă, este:

1.000 de lei în contul tampon, care ajunge la 2.000 de lei;

600 de lei pentru cheltuieli viitoare cunoscute;

500 de lei pentru o plată suplimentară la datorii;

500 de lei pentru economii pe termen mai lung.

Dacă luna următoare aduce 3.800 de lei, lipsesc 600 de lei până la transferul planificat de 4.400 de lei. Îi iei din tampon, iar soldul scade de la 2.000 la 1.400 de lei. Dacă oprești temporar depunerea planificată de 300 de lei în rezervă, plățile de 4.100 de lei lasă un deficit de 300 de lei în acea lună.

Dacă tamponul se golește, oprește mai întâi cheltuielile opționale și refă bugetul pe încasările pe care le poți susține. Păstrează în calcul locuința, hrana, utilitățile și plățile minime la datorii. Dacă venitul tot nu le acoperă, trece diferența ca lipsă de bani; nu o ascunde folosind sumele puse deoparte pentru taxe sau pentru facturi anuale.

Urmărește tamponul timp de 12 luni

Completează tabelul cu banii net disponibili, data următoarei plăți și mișcările din tampon. La „țintă” treci suma aleasă pentru lunile slabe. Soldul de la sfârșitul unei luni devine soldul de la începutul lunii următoare.

Luna Venit și scadențe Tampon Ianuarie Net ___ lei

Scadențe ___ Țintă ___ lei

+ ___ / – ___

Sold ___ lei Februarie Net ___ lei

Scadențe ___ Țintă ___ lei

+ ___ / – ___

Sold ___ lei Martie Net ___ lei

Scadențe ___ Țintă ___ lei

+ ___ / – ___

Sold ___ lei Aprilie Net ___ lei

Scadențe ___ Țintă ___ lei

+ ___ / – ___

Sold ___ lei Mai Net ___ lei

Scadențe ___ Țintă ___ lei

+ ___ / – ___

Sold ___ lei Iunie Net ___ lei

Scadențe ___ Țintă ___ lei

+ ___ / – ___

Sold ___ lei Iulie Net ___ lei

Scadențe ___ Țintă ___ lei

+ ___ / – ___

Sold ___ lei August Net ___ lei

Scadențe ___ Țintă ___ lei

+ ___ / – ___

Sold ___ lei Septembrie Net ___ lei

Scadențe ___ Țintă ___ lei

+ ___ / – ___

Sold ___ lei Octombrie Net ___ lei

Scadențe ___ Țintă ___ lei

+ ___ / – ___

Sold ___ lei Noiembrie Net ___ lei

Scadențe ___ Țintă ___ lei

+ ___ / – ___

Sold ___ lei Decembrie Net ___ lei

Scadențe ___ Țintă ___ lei

+ ___ / – ___

Sold ___ lei

Ține separat banii pentru lipsa venitului și urgențe

Tamponul acoperă fluctuațiile obișnuite ale încasărilor. O rezervă pentru perioada în care venitul se oprește are altă țintă. Ghidul românesc de educație financiară indică pentru această rezervă cheltuielile de bază pe trei până la șase luni. Este un reper, nu o obligație.

La cheltuieli de bază de 3.700 de lei lunar, trei luni înseamnă 3.700 × 3 = 11.100 lei, iar șase luni înseamnă 3.700 × 6 = 22.200 lei. Poți începe cu sume mici. Banii pentru o reparație urgentă sau alt cost neașteptat trebuie deosebiți de cei pentru facturile anuale pe care le cunoști deja; MoneySmart recomandă păstrarea fondului pentru urgențe într-un cont separat, din care să poată fi folosit când plata nu poate aștepta.

Separă taxele înainte să împarți surplusul

Dacă lucrezi pe cont propriu, încasarea de la client nu este suma pe care o poți cheltui acasă. Pune separat banii pentru obligațiile fiscale înainte de a împărți surplusul între tampon, cheltuieli viitoare și economii. Nu există un procent din fiecare factură potrivit tuturor.

Pentru activități independente impozitate pe baza veniturilor și cheltuielilor reale, exemplul ANAF pornește de la venituri minus cheltuieli deductibile și calculează impozitul după scăderea contribuțiilor datorate. Pentru 2026, materialele ANAF indică o cotă de 25% pentru contribuția la pensie, numită CAS, și una de 10% pentru contribuția la sănătate, numită CASS. Bazele de calcul, pragurile și excepțiile depind de situația persoanei; cotele nu înseamnă că se rețin automat 35% din fiecare încasare.

Dacă ai salariu fix și prime sau comisioane incerte, ține plățile lunare în limita salariului net sigur. Codul fiscal include primele plătite prin salariu în veniturile salariale, dar pentru buget folosește suma netă numai după ce ai primit-o. Nu transforma o primă ocazională într-o rată permanentă.

Întrebări frecvente

Salariul primit în avans și lichidare este venit variabil?

Nu, dacă suma lunară este fixă. Sunt două plăți din același salariu: notează datele la care intră și păstrează din prima tranșă banii pentru facturile scadente înaintea celei de-a doua.

Am nevoie de o aplicație pentru buget?

Nu. Un caiet sau un tabel în care notezi încasările, scadențele și cheltuielile este suficient. Verifică însemnările cu extrasul bancar.

Unde pot ține rezerva?

Un cont separat te ajută să nu o amesteci cu banii pentru cheltuielile curente. Pentru depozitele eligibile la băncile participante, Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare indică o limită de garantare de 100.000 de euro pentru fiecare persoană, la fiecare bancă, în echivalent lei.

Ce fac dacă am doar câteva luni de încasări?

Nu folosi luna cea mai bună ca venit lunar sigur. Alege o sumă prudentă pe care o poți acoperi din lunile observate și verifică lunar dacă rămâne potrivită, mai ales dacă munca ta are perioade slabe.

Surse verificate la 23 noiembrie 2026: MoneyHelper, ghidul pentru venituri neregulate; Australian Securities and Investments Commission, MoneySmart, ghidurile pentru buget și fondul de urgență; Consumer Financial Protection Bureau, instrumentul pentru urmărirea încasărilor și plăților; Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și ALEG, ghidul de educație financiară; ANAF, exemplul pentru activități independente, materialul fiscal pentru 2026, Codul fiscal și normele privind veniturile salariale; Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, informațiile privind protecția deponenților.