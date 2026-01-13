Stablecoins care oferă dobândă ar putea crea un sistem bancar paralel, lipsit de protecțiile reglementărilor tradiționale, avertizează Jeremy Barnum, directorul financiar al JPMorgan Chase. Declarația a fost făcută către acționarii băncii, potrivit Cointelegraph.

Stablecoins, în discuție la JPMorgan

Subiectul stablecoins a fost abordat în timpul teleconferinței JPMorgan Chase privind rezultatele financiare din trimestrul al patrulea. Directorii și-au exprimat susținerea pentru tehnologia blockchain, dar au atras atenția asupra riscurilor pe care anumite tipuri de stablecoins le-ar putea reprezenta pentru sistemul bancar reglementat. Comentariile au venit ca răspuns la o întrebare a analistului Glenn Schorr de la Evercore, referitoare la stablecoins în contextul lobby-ului recent al industriei de către Asociația Bancherilor Americani și al dezbaterilor legislative în curs legate de activele digitale.

Barnum a precizat că poziția JPMorgan se aliniază cu intenția GENIUS Act, care urmărește să stabilească măsuri de protecție în jurul emiterii de stablecoins. El a avertizat împotriva utilizării stablecoins purtătoare de dobândă care ar replica activitatea bancară tradițională fără supravegherea corespunzătoare. „Crearea unui sistem bancar paralel care are toate caracteristicile activității bancare, inclusiv ceva care arată foarte mult ca un depozit care plătește dobândă, fără măsurile de protecție prudențiale asociate care au fost dezvoltate de-a lungul a sute de ani de reglementare bancară, este un lucru evident periculos și nedorit”, a spus Barnum.

Directorul financiar a adăugat că JPMorgan susține concurența și inovația, dar se opune apariției unui sistem bancar paralel care funcționează în afara protecțiilor de reglementare stabilite.

Îngrijorări în sectorul bancar american

În mai 2023, Cointelegraph relata că lobby-ul bancar american consideră stablecoins purtătoare de dobândă ca pe o perturbare majoră a modelului său de afaceri. O sursă din industrie a descris reacția ca pe o „panică” totală.

Aceste îngrijorări sunt justificate, având în vedere că stablecoins au crescut rapid ca instrumente pentru plăți, decontări onchain și acces la dolari, oferind tranzacții mai rapide și costuri mai mici. Perspectiva unor versiuni purtătoare de dobândă accentuează această amenințare, mai ales că băncile continuă să ofere deponenților rate ale dobânzii relativ modeste.

Legislația americană vizează stablecoins

Recompensele oferite de stablecoins au devenit un punct central de dispută în discuțiile legislatorilor americani cu privire la Legea privind claritatea pieței activelor digitale, o propunere care vizează clarificarea jurisdicției de reglementare asupra activelor digitale și definirea modului în care ar trebui supravegheate activitățile legate de cripto.

Un proiect de lege modificat, publicat recent, prevede că furnizorilor de servicii de active digitale li s-ar interzice plata de dobânzi sau randamente „exclusiv în legătură cu deținerea unui stablecoin”. Această măsură indică intenția legislatorilor de a împiedica stablecoins să funcționeze ca depozite bancare. Proiectul lasă loc pentru anumite structuri de stimulare legate de o participare mai largă la ecosistem, incluzând recompense asociate cu furnizarea de lichidități, activități de guvernanță, staking și alte funcții legate de rețea, mai degrabă decât randament pasiv pentru deținerea unui token ancorat în dolari.

Ce sunt stablecoins?

Stablecoins sunt criptomonede concepute pentru a menține o valoare stabilă în raport cu un activ de referință, cum ar fi dolarul american. Ele combină avantajele criptomonedelor (tranzacții rapide, costuri reduse) cu stabilitatea activelor tradiționale.

Există diferite tipuri de stablecoins, inclusiv cele garantate cu monede fiat (cum ar fi dolarul), cele garantate cu criptomonede și cele algoritmice (care utilizează algoritmi pentru a menține stabilitatea prețului).