Bitcoin a pierdut câștigurile adunate în creșterea de la sfârșitul verii, a relatat Bloomberg pe 18 noiembrie 2026. Pentru cei care dețin moneda și vor să vândă, riscul este ca prețul să se miște brusc într-o piață în care se găsesc mai greu cumpărători.

La ora 10:02 UTC, Bitcoin era cotat la 64.554 de dolari în datele Swiftedge pentru contracte care urmăresc prețul monedei, nu pentru cumpărarea ei directă. În aceeași zi, cotația acestor contracte se mișcase între 64.104 și 64.979 de dolari.

Pentru comparație, Bitcoin atinsese 86.597 de dolari într-o zi din septembrie, potrivit istoricului de preț publicat de Kriptofoni. Pe 15 noiembrie, moneda închisese ziua la 65.305,06 dolari, arată datele CoinMarketCap. Aceste două valori privesc moneda cumpărată direct, pe când cotația din 18 noiembrie privește un contract; diferența dintre ele nu este câștigul sau pierderea exactă a unui deținător.

Cât de repede se poate schimba prețul

Pe 15 noiembrie, prețul Bitcoin a coborât până la 62.017,88 dolari și a urcat până la 66.055,10 dolari în aceeași zi, potrivit CoinMarketCap. Intervalul arată de ce prețul văzut la un moment dat nu este neapărat cel la care se încheie ulterior o vânzare.

Talos a urmărit cât Bitcoin putea fi cumpărat sau vândut pe piețele obișnuite ale Binance, Kraken și Coinbase fără ca prețul să se îndepărteze cu mai mult de 1% de cel afișat. În perioada analizată, valoarea medie a ordinelor disponibile a fost de aproximativ 97 de milioane de dolari, cu circa 10% sub nivelul obișnuit de 108 milioane. Pe 9 noiembrie coborâse la 72 de milioane de dolari, cu 33% sub acel nivel.

În observațiile Talos, când valoarea ordinelor disponibile era sub aproximativ 84 de milioane de dolari, mișcarea medie a prețului era de circa 0,30%. Când depășea 105 milioane, media era de 0,18%. Datele arată o piață mai sensibilă la ordinele de tranzacționare, dar nu dovedesc că numărul mai mic de ordine a provocat fiecare mișcare.

Ce se știe despre atacul asupra Binance

Bloomberg a pus retragerea unor investitori pe seama apetitului mai mic pentru risc și a atacului asupra Binance, o platformă de tranzacționare a criptomonedelor. Binance a anunțat că un portofel folosit pentru tranzacții a fost atacat pe 30 octombrie 2026, în jurul orei 04:05, ora UTC+8. Compania a evaluat activele pierdute la aproximativ 6,3 miliarde de dolari.

La anunțarea incidentului, Binance spunea că îl investighează și că intenționează să publice o primă situație a rezervelor până pe 2 noiembrie. Atacul precedă scăderea relatată pe 18 noiembrie, dar această succesiune nu dovedește că el a produs-o.

Talos a mai constatat că diferența dintre prețul cerut la vânzare și cel oferit la cumpărare a ajuns, la valoarea mediană, la circa 2,2 ori nivelul obișnuit; cea mai mare diferență observată pe o platformă a fost de aproximativ 0,8 puncte de bază, o unitate egală cu o sutime de procent. În același timp, numărul contractelor active care urmăresc prețul Bitcoin era aproape de maximul de 463.000 BTC. Costul mediu anualizat al menținerii lor, calculat pe șapte zile, era de 7,8%, față de valoarea mediană de 4,3% din ultimul an. Acestea sunt date despre tranzacționare, nu o explicație sigură a scăderii.

Cât poate costa o vânzare făcută din România

Costul depinde și de platforma folosită. Pentru un ordin de vânzare obișnuit, în valoare de 10.000 de dolari, DefiLlama indica la 9 noiembrie următoarele costuri estimate și abateri de la prețul afișat:

Coinbase: cost de 61,30 dolari; abatere indicată de la 1,06 la 1,16 dolari.

Kraken: cost de 81,06 dolari; abatere indicată de 1,05 dolari la ambele capete ale comparației.

Bitget: cost de 10,90 dolari; abatere indicată de la 0,91 la 1,01 dolari.

Bitstamp: cost de 40,85 dolari; abatere indicată de la 29,05 la 1,38 dolari.

Acestea sunt estimări pentru suma și momentul analizate, nu costuri fixe pentru orice deținător. DefiLlama lista la 9 noiembrie 65 de platforme care deserveau România, dintre care 12 aveau restricții sau se retrăgeau. Bitget figura printre cele cu restricții, iar Bitfinex era indicată ca retrăgându-se.