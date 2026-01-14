Autoritățile financiare franceze au dat un ultimatum clar: 90 de firme crypto care activează pe teritoriul Hexagonului sunt încă în afara legii, adică neautorizate, în contextul noilor reglementări europene MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation). Avertismentul, unul serios, vine direct de la Autorité des Marchés Financiers (AMF). Conform celor de la Cointelegraph, AMF a notificat companiile încă din noiembrie cu privire la termenul limită: 30 iunie. Ce se întâmplă dacă nu se pun la punct? Simplu: vor fi obligate să-și închidă prăvălia până în iulie. Nu e de joacă!

Amenințările planează serios

Atmosfera e destul de tensionată, mai ales că, potrivit AMF, aproximativ 30% dintre firmele neautorizate nici măcar nu au răspuns solicitărilor autorității de a clarifica dacă au de gând sau nu să obțină licența necesară. Stephane Pontoizeau, director executiv al direcției de supraveghere a intermediarilor de piață și a infrastructurilor de piață din cadrul AMF, a declarat pentru Reuters că autoritatea de reglementare a notificat companiile încă din noiembrie, amintindu-le că perioada de tranziție a țării se încheie la 30 iunie. Practic, nu mai au nicio scăpare, sunt cu spatele la zid.

Cine vrea licență, cine se face că plouă

Din cele 90 de firme crypto înregistrate în Franța fără licență MiCA, un procent semnificativ, circa 40%, au declarat că nu au de gând să aplice pentru ea, a precizat Pontoizeau de la AMF. Un alt procent, de 30%, a indicat că cererile lor de licență sunt în curs de desfășurare. Autoritatea de reglementare nu a oferit detalii despre companiile care au refuzat să solicite o licență sau care pur și simplu ignoră solicitările. Cointelegraph a contactat AMF pentru comentarii, dar, până la momentul publicării, nu a primit niciun răspuns. Se pare că e liniște adâncă.

Excepțiile care confirmă regula

De când cadrul MiCA a intrat pe deplin în vigoare la sfârșitul anului 2024, AMF din Franța a eliberat licențe unui număr restrâns de companii crypto. Printre acestea se numără CoinShares, o importantă firmă de investiții crypto licențiată în iulie 2025, și aplicația elvețiană Bitcoin (BTC) Relai, care a primit o licență MiCA de la AMF în octombrie. Deci, se poate, dar trebuie să joci după reguli, nu e loc de improvizații.

Bătăi de cap la nivel european

Toată această tevatură nu face decât să accentueze temerile legate de dificultățile de aplicare a MiCA la nivelul întregii Uniuni Europene. Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), cu sediul la Paris, principalul organism de supraveghere european care monitorizează respectarea MiCA, a declarat în decembrie că se așteaptă ca firmele crypto fără autorizație MiCA să aibă planuri de „lichidare ordonată” odată ce perioada de tranziție se va încheia. Un limbaj destul de dur, trebuie să recunoaștem, care arată că lucrurile sunt serioase.

ESMA, un fel de polițist european?

Tot în decembrie, Comisia Europeană a venit cu propunerea de a acorda ESMA un rol de supraveghere centralizat asupra tuturor companiilor crypto din UE. Această propunere a stârnit, însă, îngrijorări în industrie, criticii avertizând că ar putea încetini procesul de licențiere și ar putea împiedica creșterea startup-urilor. Autoritățile franceze au susținut acordarea de competențe centralizate de supraveghere ESMA, în timp ce state membre precum Malta s-au opus deschis acestei măsuri. Franța a devenit un critic important al regimului de pașapoarte al UE, avertizând că unele companii ar putea solicita licențe MiCA în jurisdicții cu standarde mai permisive. Iată cum intervine politica și complică lucrurile…