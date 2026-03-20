Alimentele de bază se scumpesc cu până la 10% până la finalul anului

Prețurile la pâine, lactate și mezeluri ar putea crește cu până la 10% până la finalul anului, pe fondul costurilor ridicate cu energia și transportul. Avertismentul vine de la Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR), care a detaliat la ce trebuie să se aștepte românii în următoarele luni.

Energia și transportul, vinovații de serviciu

Scumpirile vor fi diferite în funcție de categorie, e drept că nu vom vedea creșteri uniforme. Potrivit acestuia, produsele cu o componentă energetică ridicată vor fi cele mai afectate. Iar explicația sa, oferită vineri în cadrul dezbaterii „Ce învăţăm din crize. Economia trece de la dezordinea tarifară la cea energetică” (organizată de CLCC – Coaliţia pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării), este cât se poate de directă.

„În perioada următoare ne așteptăm să avem creșteri mai mari pe produsele care au o componentă energetică mai mare. De exemplu, pâinea și produsele de panificație au costuri energetice ridicate deoarece sunt coapte pe cuptoare electrice sau pe gaz, sunt transportate și au volum mare și preț mic, ceea ce face ca factorul transport pe unitate să fie ridicat”, a explicat Paraschiv.

Cât vom plăti în plus

V-ați întrebat însă care sunt produsele cele mai vizate de aceste majorări? Vicepreședintele ANCMMR a oferit și cifre concrete pentru produsele de bază, care se regăsesc zilnic pe mesele românilor.

Estimările nu sunt deloc optimiste.

„Pâinea și produsele de panificație, probabil până la sfârșitul anului, o să avem un 8% de creștere. La fel vom avea și în industria de produse lactate, la salamuri, tot undeva până în 8%, poate 10%”, a precizat acesta.

O speranță pentru inflație

Dar există și o veste care ar putea tempera pesimismul. Feliciu Paraschiv și-a exprimat speranța că inflația ar putea încetini în a doua jumătate a anului, ceea ce ar contribui la o oarecare stabilizare a prețurilor. Până la urmă, orice echilibrare este binevenită, chiar dacă nu va fi una rapidă.

„Știm că BNR avea ținte de 4-6%, pe care nu cred că le vom mai atinge, dar o scădere a inflației ar putea să ducă la o stabilizare a prețurilor și la o ușoară revenire. Nu e de așteptat o revenire rapidă, pentru că va fi un proces destul de lung și gradual de ajustare și de echilibrare”, a adăugat acesta.

Oportunitate neașteptată în criză

În tot acest context economic complicat, apare și o oportunitate surprinzătoare pentru un sector al economiei românești. Producția de carne de pasăre a înregistrat o creștere spectaculoasă, transformându-se într-un motor de export.

„Cea mai mare creștere și vedeta economiei românești este carnea de pasăre. Exporturile au crescut în 2025 cu 50% în volum și 77% în valoare. Noi, ca țară, am putea să devenim un pol pentru carnea de pasăre, așa cum este Polonia pentru mere în Europa, dacă știm să gestionăm foarte bine situația. (…) Cred că, ușor, ușor, o să ne revenim sau o să ne adaptăm și o să ne recalculăm operațiunile și cheltuielile la nivelul noii situații”, a concluzionat vicepreședintele ANCMMR.