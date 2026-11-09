Firmele care primesc din nou o înștiințare despre posibile greșeli la taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru 2024 vor afla ce diferență a găsit Fiscul în cazul lor. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va retrimite notificările cu aceste detalii, potrivit informațiilor publicate în exclusivitate de Profit.ro la 9 noiembrie 2026. Data retrimiterii nu a fost anunțată.

Primele notificări au ajuns în Spațiul Privat Virtual, căsuța online prin care firmele comunică cu Fiscul. Ele semnalau un posibil risc la declararea TVA, dar nu arătau concret ce găsise ANAF. O firmă care primea scrisoarea trebuia astfel să caute diferența în propriile evidențe, fără un reper precis.

Ce va arăta notificarea refăcută

Schimbarea anunțată este indicarea neconcordanței pentru fiecare firmă. Aceasta îi permite să pornească verificarea de la diferența semnalată, nu să trateze toate declarațiile din 2024 ca și cum ar conține greșeli. Notificarea semnalează un risc posibil; nu stabilește, prin ea însăși, că firma are o sumă suplimentară de plătit.

La 30 octombrie 2026, ANAF a anunțat un program național de informare a firmelor cu posibile probleme la TVA. Scopul este ca acestea să verifice datele și să îndrepte eventualele greșeli înaintea unui control fiscal. Notificările despre TVA din 2024 fac parte din acest demers preventiv.

Firma verifică diferența înainte să schimbe declarația

ANAF cere compararea declarațiilor fiscale cu alte date pe care le primește. Pentru firma notificată, verificarea pornește de la diferența indicată în noua scrisoare și urmărește de unde provine:

Firma confruntă declarațiile depuse cu facturile trimise și primite prin sistemul electronic de facturare.

Compară sumele din casele de marcat cu cele declarate și cu raportările contabile trimise Fiscului.

Verifică datele din decontul de TVA completat în prealabil de ANAF și stabilește ce perioadă și ce declarație sunt afectate.

Acestea sunt datele pe care ANAF le cere puse față în față în programul său. O diferență nu înseamnă automat o greșeală de taxă. Firma de consultanță Forvis Mazars arată că aceeași factură poate apărea la momente diferite în evidența contabilă și în raportările trimise Fiscului, ori poate fi tratată după reguli tehnice diferite. Cauza diferenței trebuie lămurită înainte de o corectare.

Corectarea depinde de greșeala găsită

Dacă o operațiune a fost trecută greșit în decontul de TVA, ANAF arată că suma poate fi înscrisă în decontul perioadei curente, la rândurile pentru regularizări. O eroare materială din decont urmează procedura proprie de corectare. Pentru date greșite din declarațiile informative, firma poate depune câte o declarație de corectare pentru fiecare perioadă vizată, conform explicațiilor ANAF.

Alegerea depinde de operațiunea în cauză, de cauza greșelii și de declarația afectată. Pentru scrisoarea de informare nu a fost comunicat un termen de răspuns.