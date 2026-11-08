În București erau cu 14.503 salariați mai puțini la sfârșitul lunii august 2026 decât cu un an înainte, deși salariul mediu primit în mână era mai mare cu 461 de lei. Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată 1.100.343 de salariați și un salariu mediu net de 7.283 de lei în Capitală.

Cei 461 de lei sunt diferența dintre două medii, nu o majorare primită de fiecare angajat. Cifrele descriu cum s-au schimbat salariile și numărul salariaților din București, nu anunță o plată nouă pentru cei care lucrează acolo.

Salariul mediu a crescut într-un an, dar a scăzut față de iulie

În august 2025, salariul mediu net din București era de 6.822 de lei. În august 2026 a ajuns la 7.283 de lei, o creștere de 461 de lei, adică aproximativ 6,8%. Față de iulie 2026, când media era de 7.469 de lei, suma din august a fost mai mică cu 186 de lei.

Salariul mediu brut, suma de dinaintea taxelor, era de 12.168 de lei în august 2026. Fusese de 12.481 de lei în iulie 2026 și de 11.419 lei în august 2025. Pentru banii care ajung la angajat, comparația relevantă este cea a salariilor nete.

Creșterea mediei nete din Capitală trebuie privită și lângă prețuri: potrivit INS, acestea erau cu 6,2% mai mari în august 2026 decât în august 2025, la nivelul întregii țări. La nivel național, salariul mediu net a crescut nominal cu 5,6%, dar indicele câștigului salarial real a fost 99,5%, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a salariului mediu a fost cu 0,5% sub cea din august 2025. Acesta este un rezultat pentru țară, nu un calcul separat pentru București.

Capitala avea mai puțini salariați și decât în iulie

În august 2025, Bucureștiul avea 1.114.846 de salariați. Numărul a coborât la 1.100.343 în august 2026, cu 14.503 mai puțini. Scăderea față de iulie 2026 a fost de 2.017 persoane, potrivit datelor INS.

Diminuarea nu a fost doar în Capitală. La nivelul țării erau aproximativ 5,092 milioane de salariați în august 2026, față de 5,152 milioane în august 2025. Diferența națională este de aproximativ 60.000 de persoane, pe baza acestor valori rotunjite.

În București erau înregistrați 5.405 șomeri la sfârșitul lunii august 2026, cu unul mai mult decât în iulie și cu 1.717 mai puțini decât în august 2025. Rata șomajului înregistrat era de 0,4%, neschimbată față de iulie și sub nivelul de 0,5% din august 2025. Numărul șomerilor înregistrați nu reprezintă toate persoanele fără loc de muncă.

Scăderea numărului de salariați nu înseamnă tot atâtea concedieri

Diferența de 14.503 persoane arată câți salariați erau în evidență la două date, nu câte persoane au fost concediate între ele. La nivel național, INS a indicat mai multe explicații pentru scăderea efectivului, între care închiderea sau restrângerea unor activități, reducerile de personal și limitarea angajărilor în instituțiile publice. Aceste cauze nu pot fi atribuite, în aceeași proporție, Bucureștiului.

Nici creșterea salariului mediu nu arată că fiecare angajat rămas a primit mai mulți bani. Media se poate modifica și când se schimbă salariile sau componența grupului de salariați cuprins în statistică.

Cercetarea salariilor cuprinde instituțiile publice, cu date strânse prin eșantion pentru unele unități ale administrației locale comunale. În sectorul economic intră unitățile cu cel puțin patru salariați; acestea reunesc 88,07% dintre salariații sectorului. Forțele armate și personalul asimilat nu sunt cuprinse în calculul salariului mediu lunar.