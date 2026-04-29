Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a tranșat miercuri dilema politică a momentului, afirmând că o alianță între PSD și AUR pentru demiterea guvernului ar trebui, în mod logic, să se transforme într-o nouă majoritate parlamentară. Totuși, acesta și-a exprimat speranța că un astfel de scenariu politic nu se va materializa, lăsând deschisă posibilitatea refacerii coaliției actuale.

O alternativă absentă din moțiune

În cadrul unei declarații susținute la Parlament, Kelemen Hunor a criticat direct textul moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan. Acesta a subliniat o carență fundamentală a demersului, anume lipsa unei propuneri concrete pentru un nou executiv. Iar argumentul său este unul de principiu.

„Când dai jos un Guvern, trebuie să propui o alternativă. Din această moțiune lipsesc multe chestiuni importante. În Germania e obligatoriu, la noi nu e obligatoriu – când dai jos un Guvern, ar trebui să propui un nou Guvern cu aceeași majoritate. Lipsește această chestiune”, a declarat liderul UDMR.

Practic, se forțează o criză guvernamentală fără a oferi o soluție viabilă imediată.

Scenariul PSD-AUR și logica parlamentară

Dincolo de criticile procedurale, analiza lui Kelemen Hunor vizează consecințele politice directe ale acestei alianțe conjuncturale. Dacă moțiunea trece cu voturile celor două partide, responsabilitatea formării unui nou cabinet le revine. Întrebarea pe care și-o pun, pe bună dreptate, investitorii și mediul de afaceri este ce fel de stabilitate poate oferi o astfel de formulă guvernamentală?

Pe baza datelor analizate de Digi24, liderul UDMR a explicat cum ar trebui să funcționeze mecanismul parlamentar. „Logic, asta ar însemna, că a doua zi aceeași majoritate va exista, probabil, dar sper că nu se va întâmpla. Nu avem nevoie de așa ceva”, a adăugat acesta, semnalând riscurile unei astfel de construcții politice.

O alianță „anormală”

Întrebat direct dacă înțelege strategia Partidului Social Democrat, Kelemen Hunor a recunoscut că, deși „a încercat să înțeleagă”, nu a reușit să găsească o justificare rațională pentru asocierea cu AUR. Acesta a calificat alăturarea drept una ieșită din tiparele normalității politice.

„Nu este normal (n.r. Alăturarea PSD cu AUR), dar la această întrebare doar Grindeanu poate să răspundă. Am mai spus că nu este normal și îmi mențin părerea”, a punctat liderul UDMR.

Refacerea coaliției. O ușă încă deschisă?

În ciuda tensiunilor evidente și a atacurilor politice care au dus la depunerea moțiunii de cenzură, Kelemen Hunor nu exclude complet posibilitatea unei reconcilieri și a refacerii coaliției formate din PSD, PNL, USR și UDMR. E drept că drumul este unul anevoios și necesită negocieri intense.

„Se poate, da, dar nu va fi ușor. Au fost, totuși, niște afirmații dure și trebuie să se așeze la masă și trebuie să așeze la masă și să discute toată lumea cu toată lumea”, a concluzionat Kelemen Hunor, lăsând viitorul politic al țării sub semnul incertitudinii.