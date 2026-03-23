O criză energetică, odată pornită, se termină abia după 3-5 ani. Acesta este avertismentul tranșant lansat de George Niculescu, președintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), în cadrul conferinței „Tendinţe Economice 2026”. Șeful ANRE subliniază că istoria ne arată un tipar clar, iar efectele șocurilor externe, precum conflictele din Ucraina sau Iran, sunt întotdeauna de durată.

Piața reacționează prima

Indiferent de cauză, mecanismul este mereu același. Piața este cea care dă tonul, iar guvernele intervin abia ulterior pentru a tempera volatilitatea prețurilor. Niculescu a explicat clar acest lanț al evenimentelor. „Voi începe cu începutul şi vă voi spune că, aşa cum s-a întâmplat în criza declanşată de invazia Federaţiei Ruse în Ucraina, la fel se întâmplă şi ca urmare a acestei crize odată cu încetarea războiului în zona Iran. Piaţa este prima care reacţionează. Guvernele şi statele îşi iau măsuri după ce intervine piaţa şi volatilitatea preţurilor în piaţă”, a declarat președintele ANRE.

Lecția crizei precedente

Iar experiența recentă confirmă pe deplin acest calendar extins. Primele majorări de prețuri la energie și gaze au apărut cu mult înainte de invazia din februarie 2022, iar măsurile de protecție se întind pe ani de zile. „Vedem, şi experienţa ne arată, că aceste efecte sunt de durată. Dacă ne gândim la faptul că primele creşteri de preţuri la energie electrică şi gaze naturale au venit înainte să înceapă invazia din februarie 2022 şi că am ieşit din schema de plafonare-compensare la energie electrică la data de 1 iulie 2025, iar la gaze naturale tocmai a fost prelungită într-o formă puţin diferită până la 31 martie 2027, putem să constatăm împreună că, odată începută o criză energetică, ea se termină undeva după 3-5 ani de zile. Cam asta este estimarea de timp pe care istoria ne-o arată la gaze naturale, mai ales, prelungindu-se schema cu încă un an de zile”, a detaliat Niculescu.

Cifrele sunt clare.

ANRE nu este un erou

În contextul presiunii publice pentru reducerea costurilor, șeful ANRE a ținut să clarifice și rolul instituției pe care o conduce. E drept că mulți se așteaptă la soluții miraculoase, însă realitatea este mult mai complexă. „Cum aţi pus presiune pe ANRE pentru a reduce costurile din economie, practic ne transformaţi aşa în principala instituţie care are rolul de a salva economia, reducând costurile. Oricât de mult ne-ar plăcea rolul acesta de erou, din păcate nu avem toate atribuţiile necesare să îl îndeplinim”, a punctat acesta.

Intervenții doar la nevoie

Numai că, pentru ca piața să revină la un făgaș normal, concurențial, este nevoie de stabilitate. V-ați întrebat vreodată ce înseamnă, de fapt, o piață cu adevărat liberă? Niculescu oferă un răspuns: „Deci, pentru ca piaţa ca să reacţioneze şi ca să intre din nou pe făgaşul concurenţial, clar că trebuie să se liniştească orice fel de influenţă externă asupra pieţei, statele, guvernele să nu mai intervină prin intervenţii punctuale şi atunci redevine o piaţă cu adevărat liberă.”

Deși nu își dorește noi intervenții de tipul celor din perioada 2021-2022, șeful ANRE dă asigurări că autoritățile rămân vigilente. „Trebuie să rămânem în continuare cu ochii pe minge, foarte focusaţi la ce se întâmplă, atât în piaţa produselor petroliere, cât şi a gazelor naturale, pe ceea ce înseamnă modificări”, a spus el. Acesta a adăugat că, dacă situația o va impune, măsurile de corecție nu vor întârzia să apară. „Nu mi-aş dori să vedem din nou intervenţii în piaţă, cum am văzut în perioada 2021-2022, dar atunci când lucrurile vor impune astfel de măsuri, sunt convins că toate autorităţile, inclusiv ANRE, nu vor ezita să impună aceste măsuri de corecţie în aşa fel încât până la urmă consumatorii, atât casnici, cât şi non-casnici, să fie protejaţi de aceste fluctuaţii mari de preţ”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul celei de-a patra ediții a conferinței „Tendinţe Economice 2026”, eveniment organizat de Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA), care a reunit factori de decizie și experți din mediul de afaceri.