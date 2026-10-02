Indicele FTSE MIB al Bursei din Milano a trecut pe minus la jumătatea ședinței din 2 octombrie 2026, cu o scădere de 0,03%, până la 50.217 de puncte, după ce vânzările de acțiuni bancare au anulat avansul de la începutul zilei.

Acțiunile bancare au apăsat asupra indicelui milanez

UniCredit a pierdut 2,25%, BPER a coborât cu 1,9%, iar Banco BPM a scăzut cu 1,3%. FTSE MIB reunește principalele companii listate la Milano în funcție de capitalizare, iar băncile au un rol relevant în componența indicelui, potrivit soldionline.it.

Acțiunile bancare tind să fie sensibile la climatul de piață și la evoluția randamentelor obligațiunilor. Schimbările percepției asupra riscului și ale dobânzilor se pot reflecta rapid în evaluarea sectorului.

În sens opus, Stellantis a crescut cu 4,555%, iar Technoprobe cu 4,35%.

Spread-ul BTP-Bund, la cel mai ridicat nivel din aprilie 2025 încoace

Spread-ul dintre titlurile de stat italiene BTP și obligațiunile germane Bund se apropia de 128 de puncte, cel mai ridicat nivel din aprilie 2025 încoace. Indicatorul măsoară diferența dintre randamentele celor două categorii de obligațiuni și este urmărit ca reper pentru percepția riscului asociat datoriei publice italiene față de cea germană.

Petrolul a scăzut, iar Saipem și Fincantieri au pierdut teren

Petrolul Brent a coborât cu 3%, la 99,2 dolari pe baril. WTI a pierdut 4% și a scăzut sub pragul de 90 de dolari, la 89 de dolari pe baril, potrivit Agenzia ANSA. Potrivit Bloomberg, citat de Agenzia ANSA, scăderea țițeiului este pusă pe seama informațiilor potrivit cărora unele țări europene ar discuta eliberarea rezervelor strategice pentru a tempera creșterea prețurilor carburanților.

În acest context, Saipem a scăzut cu 1,3%, iar Fincantieri cu 1,78%. Petrolul este un reper important pentru sectorul energetic, deoarece influențează așteptările și investițiile de-a lungul lanțului de profil, potrivit soldionline.it.