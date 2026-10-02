Cursul BNR de azi

Un euro este cotat la 5,3447 lei pe 2 octombrie 2026, potrivit cursului de referință al Băncii Naționale a României (BNR), potrivit BNR. Acesta este cursul oficial folosit pentru conversiile în lei prezentate mai jos.

Potrivit cursului de referință BNR pentru 2 octombrie 2026, un dolar american valorează 4,7519 lei, o liră sterlină 6,2764 lei, iar un franc elvețian 5,7347 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, cursul este de 1,4526 lei.

Un zlot polonez este cotat la 1,2216 lei, o coroană cehă la 0,2185 lei, iar un leu moldovenesc la 0,2658 lei.

Cum a evoluat euro în ultimul an

Seria zilnică a cursurilor Băncii Centrale Europene (BCE), publicată de Eurostat, are pentru 1 octombrie 2026 o ultimă cotă de 5,2830 lei pentru un euro. Această valoare este distinctă de cursul de referință stabilit de BNR pentru ziua următoare și este baza comparațiilor istorice.

Față de ședința precedentă, euro a crescut cu 0,0042 lei, echivalentul a 0,08%. În urmă cu 7 zile, pe 24 septembrie 2026, moneda europeană era cotată la 5,2779 lei, ceea ce înseamnă o diferență de 0,0051 lei, respectiv 0,10%.

Pe 1 septembrie 2026, valoarea era de 5,2567 lei. Creșterea în 30 de zile a fost de 0,0263 lei, adică 0,50%. Față de nivelul de 5,2359 lei din 3 iulie 2026, diferența la 90 de zile este de 0,0471 lei, respectiv 0,90%.

În comparație cu 1 octombrie 2025, când euro era cotat la 5,0821 lei, avansul este de 0,2009 lei sau 3,95%. În ultimele 12 luni, maximul seriei zilnice BCE a fost de 5,2830 lei pe 1 octombrie 2026, iar minimul de 5,0820 lei pe 2 octombrie 2025. Distanța dintre cele două valori este de 0,2010 lei.

Media lunară a urcat succesiv: 5,2372 lei în iulie 2026, calculată din 23 de cotații zilnice, 5,2493 lei în august, din 21 de cotații, și 5,2633 lei în septembrie, din 22 de cotații.

Ce înseamnă în lei o rată, o chirie sau un salariu în euro

O rată de 500 de euro ajunge la 2.672 de lei. Pe 1 septembrie 2026, aceeași rată însemna 2.628 de lei, cu 44 de lei mai puțin pe lună și cu 528 de lei mai puțin pe an. La cursul din 1 octombrie 2025, plata era de 2.541 de lei, diferența fiind de 131 de lei lunar și de 1.576 de lei anual.

O chirie de 400 de euro înseamnă 2.138 de lei. Cu 30 de zile înainte, valoarea era de 2.103 lei, deci cu 35 de lei mai puțin lunar și cu 422 de lei mai puțin într-un an. Față de cei 2.033 de lei calculați la cursul din 1 octombrie 2025, diferența este de 105 lei pe lună și de 1.260 de lei pe an.

Un salariu de 3.000 de euro se transformă în 16.034 de lei. La 1 septembrie 2026, suma era de 15.770 de lei, cu 264 de lei mai puțin lunar și cu 3.168 de lei mai puțin anual. La cursul din urmă cu un an însemna 15.246 de lei, o diferență de 788 de lei pe lună și de 9.454 de lei pe an.

La cursul de referință BNR, 1.000 de euro echivalează cu 5.345 de lei, față de 5.257 de lei în urmă cu 30 de zile și 5.082 de lei cu un an înainte. Diferențele sunt de 88 de lei, respectiv 263 de lei.

Un concediu de 1.500 de euro ajunge la 8.017 lei. Același buget valora 7.885 de lei pe 1 septembrie 2026 și 7.623 de lei pe 1 octombrie 2025, diferențele fiind de 132 de lei și 394 de lei.

Dolarul, lira și francul au evoluții diferite

În seria zilnică BCE, ultima cotă a dolarului este de 4,6760 lei, după o creștere zilnică de 0,0271 lei sau 0,58%. Avansul este de 0,0328 lei față de 4,6432 lei în urmă cu 7 zile, de 0,1405 lei față de 4,5355 lei în urmă cu 30 de zile, de 0,1024 lei față de 4,5736 lei în urmă cu 90 de zile și de 0,3412 lei față de 4,3348 lei în urmă cu un an. Procentele corespunzătoare sunt 0,71%, 3,10%, 2,24% și 7,87%.

Pe ultimele 12 luni, dolarul a avut un maxim de 4,6760 lei pe 1 octombrie 2026 și un minim de 4,2563 lei pe 28 ianuarie 2026. Distanța dintre extreme este de 0,4197 lei. La cursul de referință BNR, 100 de dolari echivalează cu 475 de lei, față de 454 de lei în urmă cu 30 de zile și 433 de lei cu un an înainte, diferențe de 22 de lei și 42 de lei.

Ultima cotă BCE pentru lira sterlină este de 6,1881 lei, în creștere zilnică cu 0,0114 lei sau 0,18%. Diferențele sunt de 0,0500 lei față de nivelul de 6,1381 lei din urmă cu 7 zile, 0,0510 lei față de 6,1371 lei la 30 de zile, 0,0800 lei față de 6,1081 lei la 90 de zile și 0,3493 lei față de 5,8388 lei în urmă cu un an. Creșterile procentuale sunt de 0,81%, 0,83%, 1,31% și 5,98%. La cursul de referință BNR, 100 de lire echivalează cu 628 de lei, față de 614 lei cu o lună înainte și 584 de lei cu un an înainte.

Francul elvețian are în seria BCE o ultimă cotă de 5,5982 lei, după un avans zilnic de 0,0287 lei sau 0,52%. Valoarea este cu 0,0112 lei, respectiv 0,20%, sub cei 5,6094 lei de acum 7 zile, cu 0,0024 lei sau 0,04% peste cei 5,5958 lei de acum 30 de zile și cu 0,0992 lei sau 1,74% sub nivelul de 5,6974 lei de acum 90 de zile. Față de cei 5,4267 lei de acum un an, creșterea este de 0,1715 lei sau 3,16%. La cursul de referință BNR, 100 de franci echivalează cu 573 de lei, față de 560 de lei în urmă cu 30 de zile și 543 de lei cu un an înainte.

Pe baza cursurilor BNR ale zilei, un euro valorează 1,1248 dolari americani, 0,8516 lire sterline sau 0,9320 franci elvețieni. Un dolar american valorează 0,8891 euro.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc au valori distincte

La cursul de referință BNR, 100 de zloți echivalează cu 122 de lei, față de 121 de lei în urmă cu 30 de zile și 119 lei cu un an înainte. Diferențele sunt de 1 leu, respectiv 3 lei.

La cursul de referință BNR, 100 de coroane cehe echivalează cu 22 de lei, aceeași sumă ca în urmă cu 30 de zile. Cu un an înainte, valoarea era de 21 de lei, cu 1 leu mai puțin.

La cursul de referință BNR din 2 octombrie 2026, 100 de lei moldovenești echivalează cu 27 de lei.

Cursul de referință se citește împreună cu metoda de calcul

Cursul BNR este valoarea oficială pentru 2 octombrie 2026. Comparațiile pe perioade folosesc separat seria zilnică a cursurilor BCE publicată de Eurostat, a cărei ultimă valoare este din 1 octombrie 2026.

Conversiile practice folosesc cursul BNR al zilei pentru suma curentă și valorile istorice din seria BCE pentru comparații. Sumele pe an presupun că același curs se păstrează douăsprezece luni.

Datele complete și actualizate: Curs valutar BNR, 2 octombrie 2026.