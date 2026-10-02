Aprovizionarea cu motorină a UE rămâne stabilă deocamdată, însă prețurile sunt în continuare ridicate, pe fondul tensiunii care caracterizează piața globală.

Concluzia a reieșit din reuniunea task force-ului UE pentru energie, care a reunit în dimineața de 2 octombrie reprezentanții Comisiei UE și ai statelor membre. Discuțiile au vizat cele mai recente evoluții de pe piața motorinei și impactul acestora asupra prețurilor, potrivit Agenzia ANSA.

Cooperare în UE și eliberarea stocurilor de petrol

Task force-ul ar fi subliniat importanța unei cooperări strânse și a unei coordonări eficiente în actualul context dificil al pieței.

În cadrul aceleiași reuniuni, Agenția Internațională a Energiei a prezentat și stadiul acțiunii colective pentru eliberarea stocurilor de petrol. Acțiunea menționată a fost lansată în martie 2026, iar prezentarea a urmărit progresul înregistrat de atunci.

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