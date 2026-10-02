Aproape trei sferturi dintre organizațiile care au implementat sisteme de inteligență artificială (AI) au măsurat deja un impact asupra veniturilor sau costurilor, însă numai 13% dintre respondenți au extins complet proiectele la scara prevăzută în strategia de afaceri.

BearingPoint a realizat în august 2026 studiul citat de Go4IT, folosind răspunsurile a 1.050 de directori și lideri seniori din 13 țări europene, din Statele Unite și din China.

Reducerile de costuri depășesc creșterile de venituri

Aproximativ patru din zece companii raportează simultan majorări ale veniturilor și diminuări ale cheltuielilor. Rezultatele diferă însă atunci când analiza urmărește un prag de cel puțin 10%.

Dintre organizațiile care folosesc AI, 24% susțin că au redus costurile cu minimum 10%. Pentru 2030, 35% dintre companii estimează că vor ajunge la economii de aceeași amploare.

Efectul raportat asupra veniturilor este mai restrâns. Doar 4% dintre organizațiile care au implementat AI indică majorări de cel puțin 10% ale veniturilor sau ale valorii serviciilor, în timp ce 22% se așteaptă să atingă acest prag până în 2030.

Proiectele-pilot ajung greu în întreaga organizație

Aproape trei sferturi dintre companii fie au redus amploarea inițiativelor AI, fie au rămas la un nivel de implementare inferior celui anticipat. Utilizarea tehnologiei în majoritatea activităților a avansat de la 7% dintre organizații în 2025 la 11% în 2026.

Reglementarea este indicată drept principala barieră în calea extinderii, urmată de dificultatea conectării soluțiilor noi la infrastructura IT veche. Datele reprezintă un al treilea punct critic: 54% dintre directori consideră esențial accesul la informații corecte și de încredere pentru implementarea AI la scară largă.

Mai puțin de o treime dintre organizații verifică formal, înainte de lansare, dacă proiectul poate fi extins. Unele companii descoperă abia după etapa-pilot că soluția nu poate fi integrată cu ușurință în restul operațiunilor.

Automatizarea eliberează timp, dar cere competențe noi

AI a disponibilizat deja minimum 10% din capacitatea de lucru a angajaților, potrivit estimărilor a aproximativ 62% dintre organizațiile analizate. În estimările pentru 2030, acest efect este anticipat de 94% dintre organizații.

Capacitatea eliberată nu presupune automat concedieri. Companiile trebuie să decidă cum folosesc timpul economisit prin automatizare și cum redistribuie salariații către activități cu valoare mai mare.

Odată cu extinderea tehnologiei, devin necesare competențe noi: guvernanța sistemelor AI, administrarea agenților autonomi și proiectarea modului în care angajații colaborează cu instrumentele inteligente.

guvernanța sistemelor AI;

administrarea agenților autonomi;

proiectarea colaborării dintre angajați și instrumentele inteligente.

Concluzia studiului este că demonstrarea valorii financiare nu mai reprezintă principala dificultate. Companiile trebuie să construiască infrastructura, regulile și competențele necesare pentru a transforma proiectele izolate în sisteme utilizate la nivelul întregii afaceri.