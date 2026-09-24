Euro a urcat la 5,2788 lei. Cât ajung în lei ratele, chiriile și salariile în euro

Un euro este evaluat la 5,2788 lei la cursul de referință al Băncii Naționale a României (BNR), potrivit BNR.

Cursul BNR de azi

Cotațiile din 23 septembrie 2026 stabilesc valorile folosite pentru conversiile în lei ale ratelor, chiriilor, salariilor și contractelor exprimate în valută.

Un dolar american este cotat la 4,6265 lei.

Lira sterlină a ajuns la 6,1442 lei.

Francul elvețian este evaluat la 5,6205 lei.

100 de forinți maghiari valorează 1,4493 lei.

Zlotul polonez este cotat la 1,2087 lei.

Un leu moldovenesc valorează 0,2622 lei.

O coroană cehă este evaluată la 0,2165 lei.

Aceste valori sunt cursuri de referință. Ele oferă o bază comună de calcul, dar suma efectivă dintr-o operațiune depinde de cursul folosit în tranzacția respectivă.

Cum a evoluat euro în ultimul an

Ultima cotație din seria zilnică a cursurilor Băncii Centrale Europene (BCE), aferentă datei de 22 septembrie 2026, este de 5,2660 lei pentru un euro. Față de ședința precedentă, variația a fost de +0,0013 lei, echivalentul unei creșteri de +0,02%.

Compararea cu 22 septembrie 2025 arată un avans de +0,1911 lei, respectiv +3,77%. Aceeași diferență de 0,1911 lei separă maximul și minimul euro din ultimele 12 luni în seria BCE.

Mediile lunare arată o creștere în august după retragerea din iulie. Media lunii iunie 2026 a fost de 5,2421 lei pentru un euro, iar cea din iulie a coborât la 5,2372 lei. În august, media a urcat la 5,2493 lei.

O rată de 500 de euro ajunge la 2.639 lei la cursul BNR. Pentru un buget menținut timp de 12 luni la același nivel al cursului, suma anuală este cu 135 lei mai mare decât cea calculată folosind reperul de acum 30 de zile și cu 1.223 lei peste valoarea anuală rezultată din cursul de acum un an.

Pentru cumpărarea a 1.000 de euro sunt necesari 5.279 lei. Un concediu cu un buget de 1.500 de euro ajunge la 7.918 lei, cu 306 lei mai mult decât ar fi rezultat din cursul de acum un an. O chirie de 400 de euro înseamnă 2.112 lei, iar un salariu de 3.000 de euro înseamnă 15.836 lei.

Dolarul, lira și francul

Raportul calculat din cursurile de referință BNR este de 1 euro pentru 1,1410 dolari americani. Raportul arată valoarea relativă dintre cele două monede, înaintea eventualelor diferențe aplicate la schimbul valutar.

Dolarul american a atins la 24 iunie 2026 un maxim de 4,6188 lei în seria zilnică Eurostat. Cotația BNR din secțiunea inițială este peste acel reper.

Pentru lira sterlină și francul elvețian, conversia unei obligații se face prin înmulțirea sumei în valută cu respectivul curs de referință prezentat mai sus. Același mecanism permite compararea contractelor exprimate în monede diferite, fără a confunda valoarea de referință cu suma cerută într-o tranzacție.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc

Cotațiile pentru zlotul polonez, coroana cehă și leul moldovenesc permit conversia în lei a plăților denominate în monedele din regiune. Calculul urmează aceeași regulă folosită pentru valutele principale: suma în valută se înmulțește cu valoarea de referință a unei unități monetare.

La cotația BNR, 100 de zloți valorează 121 lei. Pentru forint, cursul este exprimat direct pentru 100 de unități, în timp ce zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc sunt cotate pentru câte o unitate.

Cum se citește cursul de referință

Cursul BNR este valoarea de referință folosită în aceste conversii. Calculele pentru rate, chirii, salarii și cumpărarea de valută pornesc de la suma exprimată în moneda străină și o înmulțesc cu valoarea în lei a unei unități. Rezultatele exemplelor sunt rotunjite o singură dată, la leu.

Seria zilnică BCE este folosită pentru comparațiile istorice, inclusiv variația față de ședința precedentă, evoluția anuală și mediile lunare. Cursul BNR din 23 septembrie și ultima valoare BCE, datată 22 septembrie, aparțin unor serii și unor zile de referință diferite.

Conversiile reflectă exclusiv cursurile de referință și sumele indicate. Calculele pentru un an presupun păstrarea aceluiași nivel al cursului în fiecare dintre cele 12 luni.

Datele complete și actualizate: Curs valutar BNR, 23 septembrie 2026.