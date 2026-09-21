FintechOS atrage 28 de milioane de dolari prin capital și credit pentru extinderea în Statele Unite

FintechOS a atras la 21 septembrie 2026 o finanțare de 28 de milioane de dolari, formată din capital oferit de acționarii existenți și un credit senior acordat de Santander CIB, potrivit Start-up.ro. Compania va direcționa banii către extinderea din Statele Unite, dezvoltarea portofoliului european de clienți și scalarea modelului prin care livrează platforma sa bazată nativ pe inteligență artificială (AI).

Componenta de equity, adică finanțarea prin participarea investitorilor la capitalul companiei, vine de la Bek Ventures, IFC, Cipio Partners și Molten Ventures. A doua componentă este o facilitate de credit senior de la Santander CIB, un împrumut cu rang prioritar la rambursare. Cele două instrumente formează împreună noua rundă.

Capitalul este atras după ce FintechOS a confirmat atingerea pragului de profitabilitate operațională în primul semestru din 2026. Runda finanțează astfel o nouă etapă de expansiune, după perioada în care compania și-a concentrat activitatea asupra costurilor, marjelor și modelului de livrare.

„Trecerea pe profit nu a fost întâmplătoare, ci rezultatul unui efort deliberat, de mai mulți ani, de a ne ține sub control baza de costuri, marjele și modelul de livrare, înainte de a accelera din nou creșterea”, a spus Cyril Desouza, CFO al FintechOS.

Veniturile recurente au crescut cu 40% în primul semestru

Veniturile recurente ale FintechOS au avansat cu 40% în prima jumătate a anului 2026. Principalul motor a fost piața din Statele Unite, unde creșterea a ajuns la 130%. Veniturile recurente sunt încasările care se repetă din contractele și serviciile companiei, un indicator relevant pentru stabilitatea activității unei firme de tehnologie.

Profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA) a crescut cu peste 102% față de anul anterior. FintechOS susține că veniturile generate de marja brută îi permit să finanțeze următoarea etapă de creștere fără reducerea ritmului de dezvoltare.

Pentru întregul an 2026, compania estimează un număr record de clienți noi. Peste 20 de instituții financiare din mai multe piețe ar urma să adopte FintechOS 8, cea mai nouă versiune a platformei sale.

Directorul financiar a legat noua rundă de combinația dintre profitabilitatea operațională și revenirea la o creștere accelerată. „Acum, această disciplină dă roade de două ori: compania a trecut pe profit și a făcut deja saltul înapoi în creștere accelerată, exact combinația care ne permite să luăm o rundă ca aceasta.”

Teodor Blidăruș, fondator și CEO al FintechOS, a rezumat aceeași idee astfel: „Creșterea și profitabilitatea merg împreună, nu una în detrimentul celeilalte”.

FintechOS țintește o creștere de peste 200% în Statele Unite

Statele Unite au fost cea mai dinamică piață a FintechOS în ultimul an. După avansul de 130% care a susținut rezultatele din primul semestru, compania țintește o creștere de peste 200% pe piața americană în următoarele douăsprezece luni.

Planul include extinderea echipei Board of Directors, adică a consiliului de administrație pentru piața americană, și numirea unui nou Chairman, președintele acestei structuri. Consiliul extins va contribui la strategia următoarei etape de dezvoltare și la parteneriatele din regiune.

„Susținerea Santander CIB, alături de ceilalți investitori care au încredere în noi, este un vot puternic de încredere în direcția în care mergem și ne oferă capitalul necesar pentru a valorifica potențialul extraordinar pe care îl vedem în față, în special în Statele Unite, fără a compromite disciplina care ne-a adus pe profit.”, a declarat Teodor Blidăruș, fondator și CEO al FintechOS.

Parteneriatul strategic cu Finxact, parte a Fiserv, oferă FintechOS acces la un nou segment de bănci și cooperative de credit. Fiserv este unul dintre marii furnizori americani de sisteme bancare centrale și de plăți. FintechOS lucrează și cu Finastra Phoenix, un alt furnizor de soluții pentru operațiunile bancare de bază.

Portofoliul american menționat de companie include ESL Federal Credit Union, Vibrant Credit Union, Hanscom Federal Credit Union, Farmers Bank of Willards și MHG Insurance. Aceste relații comerciale reprezintă baza de la care FintechOS urmărește să accelereze vânzările în următoarele douăsprezece luni.

Noul model mută echipele tehnice mai aproape de clienți

Platforma FintechOS este construită într-o abordare AI-native, adică inteligența artificială este integrată în modul de configurare și livrare a produselor. Dex, copilotul AI al platformei, le permite utilizatorilor fără pregătire tehnică să configureze produse și oferte. Sistemul include și capabilitățile Unified Product Operations, care reunesc operațiunile necesare administrării acestor produse.

Compania introduce în paralel un model de livrare numit forward-deployed, bazat pe echipe care lucrează direct cu departamentele de produs ale clienților. Fiecare echipă este formată dintr-un consultant tehnic forward-deployed și un inginer forward-deployed.

Față de implementarea tradițională, în care furnizorul lucrează mai distant de client, noua structură mută specialiștii FintechOS mai aproape de proiectele instituțiilor financiare. Obiectivele declarate sunt configurarea și lansarea mai rapidă a produselor, creșterea eficienței operaționale și reducerea costului total al tehnologiei pentru clienți.

Compania își dezvoltă baza europeană și continuă investițiile din România

În Europa, FintechOS își consolidează activitatea în banking și asigurări. Compania a adăugat clienți în Marea Britanie și continuă parteneriatele cu BRD Groupe Société Générale, Admiral, CEC Bank, Howden, Bankinter și Groupama.

FintechOS a fost fondată în România de Teodor Blidăruș și Sergiu Neguț. Compania are birouri în București, Marea Britanie și Statele Unite, iar echipa de specialiști din București contribuie la dezvoltarea platformei folosite de instituții financiare din mai multe piețe.

Noua rundă urmează mai multor finanțări atrase în etapele anterioare de dezvoltare:

60 de milioane de dolari în 2024;

60 de milioane de dolari prin runda Series B din 2021;

10 milioane de dolari de la IFC în 2021;

14 milioane de dolari prin runda Series A din 2019.

România rămâne o piață importantă atât prin echipa din București, cât și prin baza locală de clienți, în care se află BRD Groupe Société Générale, CEC Bank și Groupama. Finanțarea de 28 de milioane de dolari va susține în continuare investițiile în platformă și în echipă, simultan cu expansiunea din Statele Unite și dezvoltarea portofoliului european.