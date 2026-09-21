Orice ATM ar putea permite retragerea unei sume personalizate. Băncile ar avea 4 luni pentru modificări

Comisia de buget a Senatului a aprobat luni, 21 septembrie 2026, în unanimitate, raportul favorabil pentru propunerea care ar introduce sumele personalizate la orice ATM, iar băncile ar avea 4 luni pentru modificarea interfețelor dacă proiectul va fi adoptat.

Urmează votul în plen și deciziile ulterioare necesare adoptării. Potrivit Știri pe surse, susținerea politică de până acum indică faptul că votul din plen ar trebui să fie o formalitate, însă schimbarea nu este încă definitivă.

Clientul ar putea alege suma și la ATM-ul altei bănci

În prezent, bancomatele afișează de regulă mai multe valori prestabilite pentru retragerile de numerar:

10 RON;

50 RON;

100 RON;

500 RON.

La ATM-ul băncii care a emis cardul, clientul are și opțiunea „Altă sumă”. Aceasta permite introducerea directă a unei valori care nu se află între variantele afișate, cum ar fi 320 de RON.

Suma personalizată trebuie să fie multiplu de zece. Bancomatul poate elibera, de exemplu, 30 de lei sau 40 de lei, dar nu permite retragerea unor valori precum 31 de lei ori 36 de lei.

Limitarea vizată de proiect apare atunci când cardul este folosit la ATM-ul altei bănci. În această situație, utilizatorul poate fi obligat să aleagă una dintre valorile prestabilite de pe ecran, fără posibilitatea de a introduce suma dorită.

Propunerea legislativă extinde opțiunea unei sume personalizate la orice ATM, indiferent de banca emitentă a cardului. Pentru client, schimbarea înseamnă că alegerea valorii retrase nu ar mai depinde de folosirea bancomatului propriei bănci.

Obligația ar acoperi toate cardurile emise de prestatori activi în România

Modificarea ar reveni prestatorilor de servicii de plată care operează distribuitoare automate de numerar. Aceștia ar trebui să introducă în interfața ATM Propunerea de selectare a unei sume personalizate, inclusiv atunci când terminalul este administrat de alt furnizor decât emitentul cardului.

Regula ar acoperi utilizatorii cardurilor emise de prestatori de servicii de plată care desfășoară activitate pe teritoriul României. Aplicarea nu ar depinde de emitentul cardului, de schema de card folosită sau de moneda contului ori a retragerii.

Comisioanele și limitele contractuale ar continua să se aplice

Posibilitatea de a introduce suma dorită nu ar elimina costurile sau restricțiile asociate operațiunii. Propunerea păstrează comisioanele de retragere, operațiunile de conversie valutară și limitele stabilite prin contractul-cadru încheiat cu prestatorul de servicii de plată.

Pentru bănci și ceilalți operatori de ATM-uri, obligația presupune adaptarea interfețelor astfel încât opțiunea să fie disponibilă tuturor posesorilor de carduri vizați. Termenul prevăzut pentru efectuarea schimbărilor este de 4 luni după adoptarea proiectului.