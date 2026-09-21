Citi spune că firmele rulează două curse AI, productivitatea și apărarea cibernetică

Companiile trebuie să ruleze simultan folosirea inteligenței artificiale pentru dezvoltare și consolidarea apărării cibernetice, a declarat Jane Fraser, directorul executiv al Citi Group, într-un interviu difuzat de Bloomberg Television (YouTube). Instituția financiară aplică AI în propriile procese, dar tratează puterea tot mai mare a modelelor și ca pe un risc pentru infrastructurile sale.

Declarațiile au fost incluse într-o înregistrare publicată de Bloomberg Television pe YouTube la 21 septembrie 2026. Fraser a descris strategia Citi Group prin două direcții care trebuie derulate în paralel: folosirea AI pentru îmbunătățirea activității și întărirea sistemelor de apărare. Înregistrarea notează și că ea a vorbit cu jurnalistul David Gura.

Citi leagă viteza de programare de generarea veniturilor

Prima direcție vizează aplicarea inteligenței artificiale în dezvoltare și în procesele interne. Fraser a afirmat că această utilizare a adus progrese importante în viteza de programare, adică în ritmul în care poate fi scris și dezvoltat codul folosit de companie.

Fraser a formulat explicit această primă etapă astfel: „La Citi, suntem în două faze, una pentru aplicarea AI în dezvoltare și în procesele noastre, cu progrese mari în viteza de programare, ceea ce este foarte interesant, în special pe partea de generare a veniturilor, pentru că, dacă ai creștere, asta este bine și pentru locuri de muncă”.

Directorul executiv a pus această creștere de viteză în legătură în special cu generarea de venituri. În explicația sa, creșterea activității susținută de asemenea instrumente este relevantă și pentru locurile de muncă. Intervenția prezintă astfel AI drept o tehnologie urmărită pentru efectul său asupra proceselor, veniturilor și ocupării forței de muncă, nu doar ca pe un produs software separat.

Pentru strategia de investiții a unei companii, această direcție este numai una dintre cele două componente descrise de Fraser. Resursele alocate dezvoltării și productivității nu elimină nevoia unei finanțări paralele pentru securizarea infrastructurii pe care rulează procesele companiei.

Puterea modelului Mythos a declanșat cursa pentru apărare

A doua direcție este defensivă. Fraser a spus: „A doua latură este apărarea. Când a apărut Mythos, aceea nu a fost o zi bună, când am văzut puterea modelului. Așa că există o cursă pentru a apăra și consolida toate perimetrele firmei.”

Perimetrele desemnează aici limitele infrastructurilor pe care compania încearcă să le protejeze. Consolidarea lor se desfășoară în timp ce modelele AI sunt folosite în dezvoltare și în procese, ceea ce transformă cele două direcții în operațiuni simultane, nu în etape succesive.

Fraser a descris amploarea reacției companiilor drept un „tsunami” global de actualizări critice de software. Ea a spus: „Există un tsunami de patching în lume, la toate companiile, în timp ce încercăm să securizăm apărarea din jurul perimetrelor și împotriva laturii negative a modelelor.” Aceste actualizări, cunoscute și prin termenul tehnic patching, modifică programele pentru a menține sistemele protejate în fața laturii negative a modelelor AI.

Formularea indică un proces care nu se limitează la Citi Group. Directorul executiv s-a referit la companiile care încearcă să își securizeze apărarea în jurul infrastructurilor proprii. Pentru mediul de afaceri, riscul operațional apare astfel alături de beneficiul urmărit prin accelerarea programării și susținerea generării de venituri.

Fraser a rezumat această ecuație printr-o formulare prudentă: „Este prea devreme să știm cum se vor echilibra toate avantajele și dezavantajele, dar trebuie să rulezi două curse simultan.” Asta fixează și ideea centrală a intervenției sale: promisiunea productivității și costul apărării cresc în același timp.

Actualizările rapide ale modelelor obligă firmele să țină protocoalele la zi

Neil Campling, de la Bloomberg, a explicat în aceeași intervenție de ce actualizările de securitate devin o activitate continuă. Modelele AI sunt lansate într-un ritm foarte rapid și primesc numeroase actualizări, iar protocoalele de securitate cibernetică trebuie menținute la nivelul celor mai recente versiuni.

Protocoalele de securitate cibernetică sunt regulile și măsurile tehnice folosite pentru protejarea sistemelor. În explicația lui Campling, fiecare nouă versiune a unui model obligă firmele să verifice dacă aceste măsuri rămân actualizate. Ritmul de dezvoltare a AI stabilește astfel și ritmul în care trebuie revizuită apărarea.

Campling a arătat că acest tip de reacție există și în cazul altor modernizări tehnologice. Diferența relevantă în discuția despre AI este puterea instrumentelor, care face important rolul companiilor de tehnologie specializate în securitate cibernetică.

Furnizorii de securitate pot participa la venituri și la protejarea sistemelor

Companiile din domeniul securității cibernetice pot avea două contribuții, potrivit lui Campling. Ele pot sprijini furnizarea măsurilor de protecție necesare firmelor și pot participa la generarea veniturilor despre care a vorbit Fraser.

Această legătură plasează furnizorii de securitate în același circuit economic cu dezvoltatorii și utilizatorii instrumentelor AI. Tehnologia folosită pentru accelerarea proceselor creează concomitent nevoia ca protocoalele de apărare să fie adaptate la modelele lansate și actualizate rapid.

Strategia descrisă de conducerea Citi Group urmărește, prin urmare, atât beneficiul operațional al AI, concretizat în creșterea vitezei de programare, cât și protecția infrastructurilor împotriva riscurilor asociate modelelor. Valul global de actualizări critice continuă în timp ce firmele rulează aceste două direcții în paralel.

În același flux video a fost amintit și alt semn al costului acestei curse. SoftBank caută 11 miliarde de dolari în obligațiuni junk pentru a investi în OpenAI. Asta mută discuția din zona proceselor interne spre finanțare: capitalul pentru AI nu vine doar din bugete de produs, ci și din piețele de datorie, inclusiv din segmente mai riscante.

Descrierea clipului mai spune că piețele se uitau înaintea vizitei lui President Xi Jinping la Washington, programată pentru finalul săptămânii. Separat, US Treasury Secretary Scott Bessent și principalii negociatori comerciali ai Chinei au prezentat drept pozitive discuțiile din weekend despre AI, comerț și investiții. Pe piețe, Mark McCormick de la BMO Capital Markets a intrat la „Bloomberg Brief” pentru a discuta traseul dobânzilor Fed și condițiile financiare înaintea unei săptămâni încărcate de declarații ale oficialilor băncii centrale.