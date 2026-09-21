Google primește a patra cea mai mare amendă aplicată de autoritatea irlandeză pentru protecția datelor

Comisia Irlandeză pentru Protecția Datelor (DPC) a sancționat Google pentru încălcarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) în cazul prelucrării informațiilor de geolocalizare. Sancțiunea este de ordinul sutelor de milioane de euro și reprezintă a patra cea mai mare amendă aplicată vreodată de autoritatea irlandeză, potrivit Le Fiagaro, citat de Mediafax.

Valoarea apare cu niveluri diferite de precizie în cele două relatări consultate. Mediafax descrie amenda ca fiind de ordinul sutelor de milioane de euro, în timp ce Go4IT indică suma de 403 milioane de euro. Sancțiunea privește practicile folosite de companie în perioada 2018-2020.

DPC supraveghează Google la nivel european deoarece sediul central european al grupului se află la Dublin. Poziția autorității irlandeze transformă astfel investigațiile sale asupra companiei în proceduri relevante pentru respectarea GDPR la nivelul operațiunilor europene ale Google.

Ancheta a vizat trei funcții care folosesc localizarea

Investigația a fost deschisă în februarie 2020, după plângeri depuse de mai multe organizații europene pentru protecția consumatorilor. Verificările au acoperit practicile Google din intervalul 2018-2020 și modul în care acestea respectau cerințele GDPR privind informarea utilizatorilor și controlul asupra datelor personale.

Autoritatea a analizat conformitatea a trei funcționalități Google:

„Activitatea web și din aplicații”;

„Istoricul locațiilor”;

„Precizia locației”.

Aceste funcții au fost verificate în raport cu felul în care compania prelucra datele de geolocalizare.

Graham Doyle, comisar al Comisiei pentru Protecția Datelor, a explicat într-un comunicat că informațiile de localizare pot face serviciile online mai utile, dar pot dezvălui și o cantitate semnificativă de date despre o persoană, inclusiv informații inerent private. Potrivit oficialului, deficiențele identificate le-ar fi putut reduce utilizatorilor controlul asupra propriilor date. Doyle a formulat explicit riscul astfel: „Din cauza deficiențelor Google”, utilizatorii „ar putea să nu fie conștienți de faptul că locația lor este utilizată, de exemplu, pentru a-i influența prin publicitate sau pentru a le deduce interesele și ar putea pierde controlul asupra datelor lor personale”.

Google susține că și-a schimbat practicile începând din 2019

Google a răspuns că procedura privește reguli istorice, modificate între timp. Poziția companiei vizează perioada analizată de autoritate și nu contestă faptul că investigația a urmărit cele trei funcționalități de localizare.

Compania a mai susținut că, începând din 2019, și-a schimbat semnificativ practicile și a introdus instrumente care simplifică administrarea datelor de localizare. Această poziție plasează actualizarea controalelor pentru utilizatori în interiorul perioadei 2018-2020 examinate de autoritatea irlandeză. Purtătorul de cuvânt al Google a adăugat: „Începând cu 2019, ne-am evoluat semnificativ practicile și am lansat instrumente robuste care simplifică gestionarea datelor de localizare”.

Google mai este vizat de trei investigații aflate într-un stadiu avansat

Sancțiunea privind geolocalizarea nu încheie verificările DPC referitoare la Google. Compania face obiectul altor trei anchete ale autorității irlandeze, toate aflate într-un stadiu avansat. Pentru grup, amenda de 403 milioane de euro indicată de Go4IT se adaugă astfel unei expuneri de reglementare care include încă trei proceduri în desfășurare.

Reperul financiar pentru sancțiunile DPC rămâne amenda de 1,2 miliarde de euro aplicată Meta în 2023. Acea decizie a vizat transferul de date către Statele Unite, pe fondul îngrijorărilor existente la momentul respectiv privind supravegherea efectuată de serviciile americane de informații.

Prin comparație, sancțiunea Google este descrisă drept a patra cea mai mare amendă din istoricul autorității irlandeze. Celelalte trei anchete DPC care vizează compania se află în continuare într-un stadiu avansat.