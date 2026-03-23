Ministerul Energiei a publicat proiectul de ordonanță de urgență care declară situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Guvernul vrea să limiteze adaosul comercial practicat de operatori la cel mult 50% din media înregistrată în ultimele 12 luni. Actul normativ ar urma să fie adoptat în ședința de marți, programată la ora 17:00.

Adaos comercial limitat la 50%

Măsura este justificată prin necesitatea de a preveni dezechilibrele de pe piață și eventualele tendințe de speculă. Proiectul de ordonanță de urgență prevede că „măsura are în vedere evitarea unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendinţe de speculă”. Limitarea este aplicată pe întreg lanțul de activitate economică, iar prin adaos comercial se înțelege, până la urmă, diferența dintre prețul de vânzare și costul de producție sau achiziție, pentru fiecare operator în parte.

Exporturile, doar cu acordul ministerelor

Dar asta nu e tot. Proiectul introduce și restricții dure la export. „Pe durata situaţiei de criză, exportul şi/sau livrările intracomunitare de benzină şi motorină se pot realiza de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris emis de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi Ministerul Energiei”, se arată în document. Iar cine nu respectă regula riscă amenzi usturătoare, cuprinse între 5% și 10% din cifra de afaceri.

Reguli noi pentru biocarburant și posibile compensații

Ordonanța mai aduce o modificare importantă (cel puțin temporară) la pompă. Se permite reducerea conținutului de biocarburant în benzină de la 8% la un minim de 2% pe perioada aplicării măsurilor. V-ați întrebat ce se întâmplă cu operatorii economici afectați? „În termen de 30 de zile de la terminarea situaţiei de criză, ministerul de resort va analiza şi va propune, dacă va fi cazul, măsuri compensatorii pentru operatorii economici, astfel încât obiectivele naţionale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră să nu fie afectate”, mai prevede proiectul. Măsurile sunt gândite pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive cu câte cel mult 3 luni.

De ce a fost nevoie de ordonanță

În nota de fundamentare, ministerul explică urgența. Oficialii avertizează că „în lipsa acestor intervenţii legislative, există riscul afectării continuităţii în aprovizionarea consumatorilor şi al blocajelor operaţionale în piaţa gazelor naturale”. Contextul internațional este principalul vinovat, cu cotații ale țițeiului Brent ce au atins valori de până la aproximativ 114 dolari pe baril. La noi în țară, pe 22 martie, prețurile medii ajunseseră deja la 9,18 lei/litru pentru benzină și 9,91 lei/litru pentru motorină.

Motorina a sărit deja de 10 lei în București

Numai că realitatea din teren este deja peste aceste medii. Motorina standard a depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru în șase stații Rompetrol din Capitală.

S-a întâmplat luni seară.

Compania controlată de kazahii de la KMG a majorat prețurile cu 5 bani pe litru. Astfel, prețul motorinei standard în stațiile Rompetrol din București a urcat la un interval de 9,95-10,04 lei/l, în timp ce benzina standard a ajuns la 9,17-9,28 lei/l. E drept că și alți jucători au scumpit carburanții: OMV Petrom a majorat prețurile cu 9 bani pe litru, iar Lukoil a operat creșteri și mai consistente, de până la 17 bani pe litru la motorină. Pentru Rompetrol, care prelucrează țiței kazah adus prin portul rusesc Novorosisk, situația e complicată, având în vedere că „pierderile au fost considerabile – jumătate de miliard de dolari în 5 ani”.