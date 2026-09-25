Produsele cumpărate online și importate din țări din afara UE vor avea o taxă de gestionare de 2 euro pentru fiecare articol, potrivit cuantumului stabilit.

Măsura face parte din reforma sistemului vamal european. Taxa urmărește să acopere costurile administrative mai mari generate de volumul ridicat al coletelor comandate prin comerț electronic, provenite în special din China.

Taxa de 2 euro ar urma să se aplice de la 1 noiembrie

Cuantumul este prevăzut într-un act delegat, iar termenul preconizat pentru aplicare este 1 noiembrie 2026. Un colet cu mai multe produse intră astfel sub regula stabilită pentru fiecare articol, nu sub un cuantum unic indicat pentru întreaga expediere.

Asta înseamnă că reperul de intrare pentru noua taxă este 1 noiembrie, data de la care este așteptată aplicarea măsurii în forma de 2 euro pentru fiecare articol nou.

Tariful vamal de 3 euro se aplică deja coletelor mici

Taxa de gestionare de 2 euro este distinctă de tariful vamal forfetar de 3 euro pentru coletele mici. Acesta din urmă este în vigoare de la 1 iulie 2026, după eliminarea scutirilor acordate expedierilor cu o valoare sub 150 de euro.

Cele două costuri au baze diferite: noua taxă de gestionare este stabilită pentru fiecare articol importat printr-o comandă online, în timp ce tariful de 3 euro vizează coletul mic.

Separarea datelor contează și practic: tariful vamal forfetar de 3 euro se aplică deja de la 1 iulie, în timp ce taxa de gestionare de 2 euro este prevăzută pentru o etapă ulterioară, de la 1 noiembrie 2026.