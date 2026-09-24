Guvernul publică veniturile conducerilor din 121 de companii de stat. Un venit lunar trece de 100.000 de lei

Guvernul României a lansat la 24 septembrie 2026 platforma guvernanta.gov.ro, care centralizează date despre conducerile a 121 de companii de stat, potrivit Mediafax. Proiectul a fost inițiat de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu.

Platforma oferă acces la peste 1.350 de documente publice. Printre acestea se află CV-urile și contractele persoanelor care conduc companiile incluse.

Un venit lunar depășește 100.000 de lei

Datele agregate arată că o persoană încasează lunar peste 100.000 de lei. Alți 36 de șefi au venituri cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei pe lună.

În următoarea categorie de remunerare se află 115 persoane, fiecare cu venituri lunare între 25.000 și 50.000 de lei. Alte 370 de persoane primesc până la 25.000 de lei pe lună.

Peste 100 de persoane cumulează simultan cel puțin două funcții de conducere. Informația permite evaluarea remunerației împreună cu numărul mandatelor deținute.

Guvernul leagă datele de reforma companiilor de stat

În comunicatul de presă al Palatului Victoria, Guvernul prezintă inițiativa ca parte a reformei companiilor de stat și a transparentizării competențelor, salariilor și beneficiilor mandatarilor.

Oana Gheorghiu, vicepremier interimar, a legat publicarea datelor de evaluarea utilității și a rezultatelor companiilor de stat, rezultate care depind în mare parte de persoanele care iau deciziile-cheie.