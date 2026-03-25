Guvernul modifică pe ultima sută de metri Ordonanța de Urgență menită să combată criza prețurilor la combustibili, documentul urmând să fie adoptat joi. Printre cele mai importante schimbări se numără exceptarea rafinăriilor de la limitarea adaosului comercial și reducerea drastică a amenzilor pentru distribuitori, care au fost tăiate de aproape 10 ori, de la 5-10% din cifra de afaceri la doar 0,5-1%.

Aviz negativ de la CES și critici de la PSD

Proiectul a primit miercuri un aviz nefavorabil din partea Consiliului Economic și Social (CES). Dar problemele nu se opresc aici. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat necesitatea unor măsuri mai rapide și mai de impact, insistând pe reducerea taxelor. „Astăzi, aşa cum ştiţi, avem acea ordonanţă de guvern legată de energie. Între timp am înţeles că s-a amânat această aprobare, această şedinţă de guvern. Poziţia noastră, aţi văzut-o şi public, cred că trebuie să discutăm şi Ministerul Energiei aşteaptă datele, din ce ştiu eu, de la Ministerul Finanţelor, de a discuta despre reduceri de taxe, în special de acciză şi de a pune în mişcare un mecanism astfel încât să suplineşti din şocul pe care îl ai, odată cu creşterea acestor preţuri”, a afirmat Grindeanu.

Acesta a adăugat că, deși Guvernul a anunțat că încasările suplimentare din TVA vor fi folosite pentru a atenua impactul scumpirilor, „lucrurile trebuie să se desfăşoare cu o viteză mai mare”. Pe bune, cât mai pot aștepta românii? Grindeanu a mai precizat că va continua dialogul cu partenerii sociali. „Am hotărât să facem întâlniri periodice. Următoarea va fi în săptămâna dintre 20 şi 27 aprilie. Săptămâna viitoare o să încerc să am o întâlnire şi cu patronatele, astfel încât noi să avem o imagine completă asupra problemelor la zi”, a conchis liderul PSD.

Poziția premierului Bolojan

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan a prezentat viziunea Executivului după discuțiile cu patronatele. „Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat că pachetul de măsuri guvernamentale va avea ca principii partajarea costurilor între Guvern, mediul privat și cetățeni și adoptarea unor soluții de intervenție cu efecte colaterale minime în piață, transparente și ușor de aplicat”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Șeful Executivului promite că banii din scumpiri nu vor rămâne la buget. „Statul român își asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanților, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor, ținând cont de capacitarea României”, a precizat premierul Bolojan.

Acesta a dat asigurări că se lucrează la un pachet complet de măsuri. „Asigurăm cetățenii și partenerii sociali că lucrăm serios la măsuri de sprijin care să asigure un comportament corect pe piața carburanților, având în vedere evoluțiile pe piețele internaționale. În prima ședință de Guvern vom aproba o Ordonanță de Urgență care să permită intervenția în piață și să asigure securitatea aprovizionării pentru cetățeni și economie, iar săptămâna viitoare vom veni cu un nou set de soluții”, a afirmat prim-ministrul.

Sindicatele refuză un simulacru de dialog

Iar sindicatele au reacționat dur, refuzând să participe la ședința Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS), acuzând o mimare a consultărilor. Blocul Național Sindical (BNS) a transmis un mesaj tranșant. „Considerăm că maniera în care premierul Ilie Bolojan a convocat CNTDS reflectă un dispreţ fără echivoc faţă de instituţia dialogului social din România şi faţă de rolul partenerilor sociali în procesul decizional”, a transmis BNS.

Un refuz categoric.

În locul participării la ceea ce numesc un „simulacru”, confederațiile sindicale au înaintat propriile propuneri concrete, printre care se numără:

Repornirea capacităților CE Oltenia pentru producția de energie.

Stoparea exportului de combustibil și gaze.

Reducerea TVA și a accizelor la combustibili, care au o pondere de aproximativ 50% – 60% din prețul final.

Propunerile distribuitorilor și riscurile legislative

Și Asociația Distribuitorilor de Produse Petroliere (ADPP) a venit cu propriul set de propuneri, depus sub forma unui memoriu. Aceștia cer limitarea adaosului comercial la cel mult 100% din media celui practicat în 2025, reducerea TVA la benzină și motorină și suspendarea aplicării ICAS (o taxă specifică) pe durata crizei.

În tot acest haos legislativ, președintele CES, Sterică Fudulea, a atras atenția asupra unui risc major. Acesta a avertizat că orice modificare a ordonanței după ce a primit avizele, fără a fi retrimisă spre consultare, ar putea face actul normativ neconstituțional. „Așteptăm să vedem dacă aceasta este varianta finală, pentru că varianta inițială a suportat modificări pe parcursul procedurilor legislative și la CES trebuie să vină varianta finală de avizat. Dacă noi o modificăm cu 5 minute înainte de ședința de Guvern, aceasta legislativ nu este forma vizată de CES și automat nu este constituțională”, a declarat Fudulea.