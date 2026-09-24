Electricitatea s-a scumpit cu 112% pentru industrie, iar gazele cu 126% în doi ani

Asociația Energia Inteligentă a lansat la 24 septembrie 2026 un manifest cu 10 decizii urgente pentru sistemul energetic, după ce datele organizației au arătat o dublare a facturilor plătite de industrie în ultimii doi ani.

Costurile plătite de companii au crescut în acest interval cu 112% la electricitate, 126% la gaze și 55% la carburanți, conform explicațiilor oferite de Dumitru Chisăliță, președintele asociației, la emisiunea „Politica zilei” într-un interviu video la B1 TV. Peste aceste prețuri s-au adăugat taxe care depășesc 26%.

Studiul, prezentat momentan într-o formă intermediară, are o versiune extinsă de câteva sute de pagini. Documentul analizează evoluția consumului și a riscurilor din ultimii doi ani, alături de efectele estimate pentru sistemul energetic și populație în următorii patru ani.

Firmele se închid sau caută soluții de supraviețuire

Facturile la energie au atins un prag care obligă unele firme să își oprească activitatea, să se delocalizeze sau să caute metode disperate de a rămâne pe piață. Dumitru Chisăliță a avertizat că insolvențele actuale pot duce la falimente, retrageri de capital și pierderea locurilor de muncă.

Președintele Asociației Energia Inteligentă a rezumat presiunea din industrie astfel: „practic pentru sectorul industrial toate facturile sau aproape toate facturile s au dublat în ultimii doi ani de zile, povara energetică fiind una deosebit de ridicată”, a spus Dumitru Chisăliță. Tot el a adăugat că „Toate acestea au creat o povara foarte mare care nu mai poate să existe. Firmele în special sunt într o situație foarte delicată.”

Manifestul solicită autorităților să revină asupra situației consumatorilor vulnerabili, în contextul în care sunt așteptate noi scumpiri. În intervenția televizată s-a precizat că prețul concurențial la gaze este deja cu 10% mai mare.

Producția influențată de vreme afectează prețul și aprovizionarea

Prima direcție a manifestului vizează securitatea energetică. România are capacități importante, inclusiv unități noi de producție a electricității, însă acestea depind direct de condițiile meteorologice.

Această dependență generează riscuri atât pentru siguranța aprovizionării, cât și pentru stabilitatea prețurilor. Energia scumpă din timpul serii anulează avantajul tarifelor mici de la amiază.

O altă propunere urmărește utilizarea eficientă a resurselor locale, în special a celor din Marea Neagră. Asociația susține că aceste rezerve, alături de alte surse interne ignorate, pot fi valorificate mult mai bine.

Modificarea taxelor pe energie printre măsurile cerute

A treia direcție vizează schimbarea fiscalității în domeniu. Chisăliță afirmă că energia a fost folosită în ultimii ani ca sursă pentru acoperirea unor nevoi financiare ale statului, iar taxarea suplimentară a îngreunat situația companiilor.

Cele 10 direcții cuprind soluții, responsabilități, surse de finanțare și termene clare. Manifestul include și măsuri de rezervă pentru cazul în care propunerile sunt blocate în circuitul administrativ.

Presiunea nu vizează doar curentul și gazele. Europa importă 60% din necesarul de motorină din America, iar o eventuală oprire a exporturilor de peste ocean ar putea declanșa o criză a motorinei pe continent.