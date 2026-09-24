Un loc de cămin revine la 4,5 studenți, în medie. În București, privatul ajunge la 300 de euro pe lună

Studenții care nu obțin un loc în cămin în anul universitar 2026-2027 trebuie să se îndrepte spre piața chiriilor, să împartă locuința cu alți studenți sau, unde este posibil, să facă naveta. În București, alternativa unei reședințe private pornește de la peste 100 de euro de persoană pe lună și poate ajunge spre 300 de euro, în funcție de condiții și servicii.

Analiza Cushman & Wakefield Echinox, publicată în septembrie 2026, arată că București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara au împreună 361.049 de studenți și aproximativ 79.660 de locuri în cămine publice și private. Raportul mediu este de aproximativ 4,5 studenți pentru fiecare loc.

Raportul compară întreaga populație studențească cu infrastructura de cazare. El nu înseamnă că fiecare student fără loc calculat caută efectiv un cămin, deoarece o parte locuiește deja în orașul universitar sau alege altă formă de cazare.

Bucureștiul are cea mai redusă acoperire dintre cele patru centre

În București sunt 187.677 de studenți și aproximativ 37.000 de locuri în cămine. Circa 32.300 se află în sistemul public, iar cel puțin 4.700 sunt oferite de sectorul privat.

Capacitatea existentă echivalează cu 19,7% din populația studențească a Capitalei, cel mai redus grad de acoperire dintre orașele analizate. Raportul ajunge la aproximativ 5,1 studenți pentru fiecare loc.

Diferența de tarif între cele două sisteme este amplă. În București, un loc într-un cămin public pornește de la aproximativ 50 de euro pe lună și ajunge la circa 80 de euro. Într-o reședință privată, intervalul începe de la peste 100 de euro și urcă spre 300 de euro de persoană pe lună.

Cluj-Napoca și Timișoara acoperă sub un sfert din populația studențească

În Cluj-Napoca, cei 70.617 studenți au la dispoziție aproximativ 15.435 de locuri în cămine publice și private. Rezultă circa 4,6 studenți pentru un loc și un grad de acoperire de 21,9%.

Sistemul public din Cluj-Napoca însumează aproximativ 14.800 de locuri, iar sectorul privat adaugă în jur de 700 de locuri.

În Timișoara sunt 45.749 de studenți și aproximativ 10.749 de locuri de cazare. Raportul coboară la aproximativ 4,3 studenți pentru un loc, iar capacitatea căminelor reprezintă 23,5% din populația studențească.

Iașiul oferă cel mai bun raport dintre orașele analizate

În Iași sunt aproximativ 57.000 de studenți și 16.470 de locuri de cazare, majoritatea în cămine publice. Raportul este de aproximativ 3,5 studenți pentru fiecare loc.

Gradul de acoperire ajunge astfel la 28,9%, cel mai ridicat dintre cele patru centre universitare, dar capacitatea rămâne mult sub numărul total al studenților.

Sistemul public asigură 94% din capacitatea identificată

Aproximativ 94% dintre locurile din cele patru orașe se află în cămine publice, iar 6% în reședințe private construite pentru studenți. Bucureștiul concentrează aproape 90% dintre locurile private identificate în aceste centre universitare.

Iași, Cluj-Napoca și Timișoara au împreună mai multe locuri în căminele publice decât Bucureștiul. Capitala rămâne astfel excepția pieței private, în timp ce oferta celorlalte trei centre se bazează preponderent pe infrastructura publică.

Tarifele din România se situează sub valorile indicate pentru Polonia, unde media ajunge la aproximativ 190 de euro pe lună în căminele publice și la aproximativ 550 de euro în cele private. Comparația are însă limite, deoarece serviciile incluse, configurația camerelor și condițiile de cazare diferă.

Repartizările pentru anul universitar 2026-2027 sunt în desfășurare

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași publică în această perioadă inclusiv situația locurilor rămase libere după etapele de repartizare.

Universitatea din București desfășoară, la rândul său, procedurile de cazare pentru anul universitar 2026-2027. Repartizarea se face în limita capacității disponibile și pe baza criteriilor stabilite de universitate.